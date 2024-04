Porsche kỷ niệm 50 năm ngày ra đời chiếc Turbo đầu tiên

Năm 1974, thương hiệu Porsche đã giới thiệu dòng xe Porsche 911 Turbo đầu tiên tại Triển lãm Ô tô Paris. Mẫu xe này được phát triển từ chính các công nghệ đua xe sang sản xuất thương mại phong cách đặc trưng của Porsche. Trong sự kiện lần này, thương hiệu Porsche sẽ trưng bày chiếc 911 Turbo đầu tiên – Chiếc xe chứng kiến Porsche mở ra một kỷ nguyên mới. Mẫu xe đầu tiên được trưng bày cũng là mẫu xe độc nhất vô nhị hay còn được gọi là Porsche 911 Turbo No. 1, mà Louise Piëch nhận được nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của bà vào mùa hè năm 1974. Khác với những chiếc Porsche Turbo được bán từ mùa xuân năm 1975 trở đi, món quà của Piëch lại có thân xe hẹp của chiếc 911 Carrera. Phần đuôi xe được đính logo “Carrera” thay vì logo “Turbo”. Để có thể chiêm ngưỡng phong cảnh núi non đẹp như tranh vẽ của Áo, con gái của Ferdinand Porsche đã không lựa chọn trang bị kính tối màu. Xe cũng được trang bị huy hiệu trên ngăn đựng găng tay mang chữ cái đầu LP và dòng chữ: Turbo-Porsche No. 1, Stuttgart-Zuffenhausen, ngày 29/8/1974. Trong sự kiện lần này, thương hiệu cũng trưng bày chiếc Porsche 911 Turbo 3.0 Coupé đời 1975. Chiếc Porsche màu xanh bạc này là một trong 30 chiếc Turbo đầu tiên được hoàn thiện trong quá trình sản xuất thương mại. Một chiếc xe thu hút đám đông khác cũng sẽ được trưng bày chính là chiếc 911 GT2 với cánh mở rộng và khe hút gió bổ sung. Để cung cấp đủ không khí cho động cơ Turbo, cánh gio sau của xe có thể điều chỉnh được có các khe hở ở hai bên. Cửa ra vào và nắp ca-pô được làm bằng nhôm, cửa sổ phía sau và cửa bên được làm bằng kính mỏng và nhà sản xuất đã loại bỏ hoàn toàn vật liệu cách nhiệt. Động cơ biturbo trên chiếc xe này có công suất cao hơn 20 mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn. Một trong những mẫu xe khác cũng được trưng bày chính là xe đua 911 GT1 ‘98, một mẫu xe đua có cân nặng chỉ 970 kg. Không giống như phiên bản tiền nhiệm có phần đầu xe bằng thép tấm, chiếc xe thể thao động cơ đặt giữa có khung liền khối bằng sợi carbon và lớp vỏ ngoài bằng nhựa. Xe được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh dung tích 3.2 lít, làm mát bằng nước với hai bộ tăng áp và có khả năng tạo ra công suất khoảng 550 PS mã lực. Nhờ công nghệ điện tử động cơ đột phá nên mức tiêu hao nhiên liệu rất thấp và đây chính là một lợi thế mang tính quyết định khi đua tại Le Mans. Mẫu xe này đóng vai trò là phương tiện thử nghiệm trong suốt vòng đời của chiếc xe này. 911 Turbo S là một trong số ít những mẫu xe được Porsche Exclusive sản xuất. Với công suất 450 mã lực, động cơ boxer biturbo làm mát bằng không khí là một trong những động cơ mạnh nhất của thế hệ 911 993. Khung gầm của chiếc xe thể thao được hạ thấp 15 mm và thân xe được trang bị gói khí động học phía trước và phía sau. Thương hiệu cũng sẽ trưng bày mẫu xe 911 Turbo S “Duet” từ năm 2020. Mẫu xe này cũng chính là sản phẩm hợp tác giữa Porsche và hãng sản xuất máy bay Embraer. Những người mua chuyên cơ Phenom 300E vào thời điểm đó có thể mua một chiếc 911 Turbo S tùy chỉnh với hai tông màu bạc. Xe được trang trí một số chi tiết lấy cảm hứng từ máy bay phản lực như các khe hút gió bên và các chi tiết trang trí trên cửa sổ bên bằng chrome sáng gợi lên vẻ ngoài của động cơ phản lực. Ngoài những mẫu xe thú vị từ kỷ nguyên Turbo, Porsche cũng sẽ trưng bày tại sự kiện cái khối động cơ nguyên mẫu. Thương hiệu sẽ mang tới một động cơ từ năm 1988 đại diện cho thế hệ thứ hai của Turbo, động cơ còn lại đến từ thế hệ thứ bảy. Trong tủ trưng bày ở gian hàng, Porsche sẽ trưng bày một số vật trưng bày từ kho lưu trữ như bản vẽ logo Turbo từ năm 1974, quảng cáo và một số phụ kiện trang bị của chiếc Turbo đầu tiên. Video: Xem chi tiết Porsche 911 Turbo S 2024.

Năm 1974, thương hiệu Porsche đã giới thiệu dòng xe Porsche 911 Turbo đầu tiên tại Triển lãm Ô tô Paris. Mẫu xe này được phát triển từ chính các công nghệ đua xe sang sản xuất thương mại phong cách đặc trưng của Porsche. Trong sự kiện lần này, thương hiệu Porsche sẽ trưng bày chiếc 911 Turbo đầu tiên – Chiếc xe chứng kiến Porsche mở ra một kỷ nguyên mới. Mẫu xe đầu tiên được trưng bày cũng là mẫu xe độc nhất vô nhị hay còn được gọi là Porsche 911 Turbo No. 1, mà Louise Piëch nhận được nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của bà vào mùa hè năm 1974. Khác với những chiếc Porsche Turbo được bán từ mùa xuân năm 1975 trở đi, món quà của Piëch lại có thân xe hẹp của chiếc 911 Carrera. Phần đuôi xe được đính logo “Carrera” thay vì logo “Turbo”. Để có thể chiêm ngưỡng phong cảnh núi non đẹp như tranh vẽ của Áo, con gái của Ferdinand Porsche đã không lựa chọn trang bị kính tối màu. Xe cũng được trang bị huy hiệu trên ngăn đựng găng tay mang chữ cái đầu LP và dòng chữ: Turbo-Porsche No. 1, Stuttgart-Zuffenhausen, ngày 29/8/1974. Trong sự kiện lần này, thương hiệu cũng trưng bày chiếc Porsche 911 Turbo 3.0 Coupé đời 1975 . Chiếc Porsche màu xanh bạc này là một trong 30 chiếc Turbo đầu tiên được hoàn thiện trong quá trình sản xuất thương mại. Một chiếc xe thu hút đám đông khác cũng sẽ được trưng bày chính là chiếc 911 GT2 với cánh mở rộng và khe hút gió bổ sung. Để cung cấp đủ không khí cho động cơ Turbo, cánh gio sau của xe có thể điều chỉnh được có các khe hở ở hai bên. Cửa ra vào và nắp ca-pô được làm bằng nhôm, cửa sổ phía sau và cửa bên được làm bằng kính mỏng và nhà sản xuất đã loại bỏ hoàn toàn vật liệu cách nhiệt. Động cơ biturbo trên chiếc xe này có công suất cao hơn 20 mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn. Một trong những mẫu xe khác cũng được trưng bày chính là xe đua 911 GT1 ‘98, một mẫu xe đua có cân nặng chỉ 970 kg. Không giống như phiên bản tiền nhiệm có phần đầu xe bằng thép tấm, chiếc xe thể thao động cơ đặt giữa có khung liền khối bằng sợi carbon và lớp vỏ ngoài bằng nhựa. Xe được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh dung tích 3.2 lít, làm mát bằng nước với hai bộ tăng áp và có khả năng tạo ra công suất khoảng 550 PS mã lực. Nhờ công nghệ điện tử động cơ đột phá nên mức tiêu hao nhiên liệu rất thấp và đây chính là một lợi thế mang tính quyết định khi đua tại Le Mans. Mẫu xe này đóng vai trò là phương tiện thử nghiệm trong suốt vòng đời của chiếc xe này. 911 Turbo S là một trong số ít những mẫu xe được Porsche Exclusive sản xuất. Với công suất 450 mã lực, động cơ boxer biturbo làm mát bằng không khí là một trong những động cơ mạnh nhất của thế hệ 911 993. Khung gầm của chiếc xe thể thao được hạ thấp 15 mm và thân xe được trang bị gói khí động học phía trước và phía sau. Thương hiệu cũng sẽ trưng bày mẫu xe 911 Turbo S “Duet” từ năm 2020. Mẫu xe này cũng chính là sản phẩm hợp tác giữa Porsche và hãng sản xuất máy bay Embraer. Những người mua chuyên cơ Phenom 300E vào thời điểm đó có thể mua một chiếc 911 Turbo S tùy chỉnh với hai tông màu bạc. Xe được trang trí một số chi tiết lấy cảm hứng từ máy bay phản lực như các khe hút gió bên và các chi tiết trang trí trên cửa sổ bên bằng chrome sáng gợi lên vẻ ngoài của động cơ phản lực. Ngoài những mẫu xe thú vị từ kỷ nguyên Turbo, Porsche cũng sẽ trưng bày tại sự kiện cái khối động cơ nguyên mẫu. Thương hiệu sẽ mang tới một động cơ từ năm 1988 đại diện cho thế hệ thứ hai của Turbo, động cơ còn lại đến từ thế hệ thứ bảy. Trong tủ trưng bày ở gian hàng, Porsche sẽ trưng bày một số vật trưng bày từ kho lưu trữ như bản vẽ logo Turbo từ năm 1974, quảng cáo và một số phụ kiện trang bị của chiếc Turbo đầu tiên. Video: Xem chi tiết Porsche 911 Turbo S 2024.