Porsche Cayenne EV 2026 chạy thử lộ diện hoàn toàn, chờ ra mắt

Porsche Cayenne EV 2026 thuần điện gần đây đã bị các tay săn ảnh bắt gặp chạy thử tại dãy núi Alps ở châu Âu. Mặc dù mẫu SUV điện mới được nguỵ trang cẩn thận với các tấm ốp quanh thân xe dày đặc nhưng giới mộ điệu vẫn nhận ra những thay đổi trong thiết kế. Đây không phải là lần đầu tiên các nhiếp ảnh gia của Carscoops bắt gặp Porsche Cayenne EV 2026 mới chạy thử trên đường phố. Vào hồi tháng 5, cánh săn ảnh đã chụp được một nguyên mẫu rất giống với Cayenne 2026, nhưng có một số suy đoán rằng đó có thể là mẫu SUV “K1” sắp ra mắt của thương hiệu, xếp trên Cayenne trong dòng SUV của hãng. Sau đó, có thông tin xác nhận rằng đó thực sự là một chiếc Cayenne chạy điện. Giống như dòng xe Macan, Porsche sẽ bán phiên bản chạy điện của Cayenne cùng với biến thể chạy bằng động cơ đốt trong. Nền tảng của phiên bản chạy điện sẽ là PPE giống như trên Macan EV và Audi Q6 e-tron, nhưng Cayenne có vẻ sẽ có kích thước lớn hơn. Theo Carscoops, Porsche Cayenne 2026 thuần điện có vẻ dài hơn một chút so với mẫu ICE. Một số chi tiết thiết kế chính có thể nhìn thấy được trên Porsche Cayenne 2026 chạy điện gồm: cánh gió khí động học có thể điều chỉnh ở mặt trước, tương tự như của chiếc 911 mới hay đèn pha nhỏ hơn so với Cayenne hiện hành. Thông tin chi tiết về hệ thống truyền động trên Cayenne 2026 chạy điện vẫn được giữ bí mật, nhưng Porsche có thể sẽ trang bị cho xe cấu hình động cơ kép tương tự như Macan EV. Phiên bản tiêu chuẩn của Macan EV có công suất lên tới 402 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Tuy nhiên, Macan EV phiên bản Turbo lại thiên về hiệu suất với công suất lên tới 630 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.128 Nm. Do Cayenne chạy điện sẽ lớn hơn và nặng hơn, Porsche có thể sẽ cải tiến động cơ để cung cấp nhiều sức mạnh hơn, đặc biệt là ở các biến thể cao cấp. Ngoài ra, còn có tin đồn về việc Porsche có khả năng cung cấp hệ truyền động bốn động cơ cực mạnh mẽ. Kiến trúc 800 volt của nền tảng PPE và công nghệ pin tiên tiến được tối ưu hóa để cho phép xe sạc nhanh lên tới 270 kW. Nếu giống với các mẫu xe khác được phát triển trên cùng kiến trúc, thiết lập này sẽ cho phép xe sạc 10-80% trong khoảng 20 phút, cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 255 km chỉ trong 10 phút sạc (ở điều kiện lý tưởng). Mẫu Porsche Cayenne 2026 chạy điện dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Video: Hé lộ mẫu xe SUV Porsche Cayenne EV 2026 chạy điện.

