Porsche Cayenne Coupe 2020 từ 4,9 tỷ đồng "cập bến" Việt Nam

Sau 7 tháng chính thức ra mắt công chúng trên toàn thế giới, mẫu SUV lai Coupe hàng hot của xứ Stuttgart đã có mặt tại "Dải đất hình chữ S" và đè nặng sức ép lên các đối thủ vốn được coi là "chiếu dưới" như Audi Q8 hay BMW X6. Hiện tại, Porsche Cayenne Coupe 2020 đang được Porsche Việt Nam phân phố chính hãng với 2 phiên bản tiêu chuẩn và Turbo, đi kèm với đó là mức giá tương ứng 4,95 tỷ đồng và 9,35 tỷ đồng. Porsche Cayenne Coupe chính thức được giới thiệu tới công chúng hồi tháng 3 vừa qua và nhanh chóng đã tạo nên cơn sốt trong làng SUV lai Coupe trên toàn thế giới. Porsche Việt Nam cho biết, mẫu SUV-Coupe thể thao mới của hãng sẽ có những trang bị tiêu chuẩn bao gồm mâm xe hợp kim kích thước 20 inch, hệ thống hỗ trợ đỗ xe trước và sau, hệ thống trợ lực lái cảm biến theo tốc độ, hệ thống treo chủ động và đặc biệt là gói kích hoạt thể thao Sport Chrono. Điểm nổi bật trên Porsche Cayenne Coupe thế hệ mới nằm ở các đường thiết kế sắc nét hơn so với bản Cayenne thông thường. Đuôi xe được thiết kế vát thẳng xuống từ mui tới đuôi xe tạo cảm giác độc đáo và nổi bật, điều đó kết hợp với cánh gió chủ động và trần kính toàn cảnh cố định càng gia tăng vẻ thể thao và cuốn hút cho mẫu SUV lai coupe này. Porsche Cayenne Coupe sở hữu kính chắn gió trước và cột A bớt dốc hơn so với phiên bản thường, trong khi đó nóc xe thấp hơn khoảng 19,8 mm. Các tính năng ngoại thất nổi bật khác của Cayenne Coupe gồm có cửa hậu tinh chỉnh, các tấm 3/4 của thân xe cũng được làm lại, khung biển số được tích hợp vào cản, cánh lướt gió chủ động phía sau được nâng thêm 134,6 mm ở tốc độ 90 km/h trở lên. Ngoài ra, Porsche Cayenne Coupe còn có tùy chọn mái bằng sợi carbon, đây là trang bị độc quyền trên bản Coupe. Tùy chọn này là một trong ba tính năng ngoại thất của gói thể thao trọng lượng nhẹ, hai tính năng còn lại là trang trí Sport Design và mâm xe GT Design 22 inch mới, nhẹ. So với Cayenne thông thường, hàng ghế sau đã được đặt thấp hơn 30mm. Khoang hành lý tiêu chuẩn có dung tích 622 lít và có thể tăng lên 1.537 lít ở mức tối đa khi gập gọn hàng ghế sau. Phiên bản Turbo sẽ có cốp nhỏ hơn một chút với hai con số tương ứng là 600 lít và 1.509 lít. Bước vào bên trong khoang lái, thiết kế tổng thể của Cayenne Coupe không có sự thay đổi đáng kể so với phiên bản SUV thông thường. Trung tâm các ghế được bọc vải Pepita, kết hợp với các điểm nhấn bằng sợi carbon và Alcantara trong cabin tạo ra sự sang trọng và đẳng cấp vốn có của hãng xe xứ Stuttgart. Ở Cayenne Turbo Coupe, gói này cũng bao gồm hệ thống ống xả thể thao. Về truyền động, hãng xe ôtô Porsche trang bị tuỳ chọn 2 khối động cơ riêng biệt cho 2 phiên bản tiêu chuẩn và Turbo. Cụ thể, với phiên bản tiêu chuẩn sẽ sở hữu khối động cơ 6 xy-lanh 3.0L tăng áp cho công suất tối đa 340 mã lực và 450 Nm mô-men xoắn. Khối động cơ này giúp Cayenne Coupe tăng tốc từ 0 - 100km/h chỉ với 6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 243 km/h. Với phiên bản hiệu suất cao - Turbo sẽ được trang bị khối động cơ V8 4.0L với công nghệ tăng áp kép để cho ra công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Video: Chi tiết Porsche Cayenne Coupe 2020 hoàn toàn mới.

