Porsche bắt tay Pixar tạo ra siêu xe Sally Carrera 911 độc nhất

Dù là một luật sư ở thị trấn nhỏ hay là tình yêu của Lightning McQueen, chúng ta đều biết rằng Sally Carrera là một phần quan trọng của bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Cars”. Đối với những người yêu thích xe ô tô, có lẽ họ cũng dễ dàng nhận ra rằng Sally có thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu Porsche 911 Carrera 2002. Sau 20 năm, bây giờ đã đến lúc hãng xe Đức lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình và tạo ra một chiếc Porsche Sally Carrera độc nhất vô nhị, hợp pháp đi đường phố. Trên thực tế, nhà sản xuất xe Đức mới đây có đăng tải một video thông báo rằng họ đúng là đang sản xuất một chiếc. Porsche lưu ý rằng chiếc Sally Carrera mới không phải là bản sao của nhân vật hoạt hình. Nó sẽ được lấy cảm hứng từ chiếc coupe thể thao màu xanh trong phim và sẽ được chế tạo dựa trên Porsche 911 thế hệ 992. Chiếc Porsche 911 đặc biệt này sẽ được sản xuất tại Zuffenhausen và được bán đấu giá bởi RM Sotheby’s, với 100% số tiền thu được sẽ mang lại lợi ích cho trẻ em, bao gồm các sáng kiến giáo dục của Girls Inc. dành cho các bé gái ở Mỹ và những gia đình tị nạn chạy trốn khỏi Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Để bổ sung cho siêu xe Porsche Sally Carrera độc nhất vô nhị, bộ phận Porsche Design cũng đang tạo ra một chiếc đồng hồ độc quyền để đi kèm với chiếc 911 khi nó được bán đấu giá. Tất nhiên, nó sẽ có kiểu dáng độc đáo của chiếc xe và có nhiều bộ phận được thiết kế riêng để tạo nên một sự bổ sung đặc biệt và có một không hai cho dự án. Porsche sẽ công bố thêm thông tin về chiếc Sally Carrera 911 hợp pháp đi đường phố vào cuối năm nay, bao gồm thời gian và địa điểm bán đấu giá. Nếu bạn chưa biết, “Cars” là một bộ phim hài thể thao hoạt hình máy tính của Mỹ năm 2006 do Pixar Animation Studios sản xuất và Walt Disney Pictures phát hành. Nó đã nhận được nhiều đánh giá tích cực và cũng nhận được thành công về mặt thương mại, thu về 462 triệu USD trên toàn thế giới so với kinh phí 120 triệu USD. Video: Hãng Porsche bắt tay Pixar tạo ra siêu xe Sally Carrera 911.

