Porsche 911 Turbo S 992 siêu hiếm tại Việt Nam xuất hiện ở Hà Nội

Mới đây, 1 người chuyên mua bán xe sang lướt ở Hà Nội đã đăng tải hình ảnh về chiếc xe thể thao tốc độ rất đẹp mắt, hiếm có tại Việt Nam, là dòng xe Porsche 911 Turbo S thế hệ 992 đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm không nhỏ, của giới đại gia trong nước, cũng như cộng đồng mạng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, số lượng xe Porsche 911 Turbo S 992 tại Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay, và chiếc mới xuất hiện tại Hà Nội từng thuộc sở hữu của 1 doanh nhân kín tiếng tại Tp.HCM. Cõ lẽ chiếc xe thể thao này đã đổi chủ. Được biết, chiếc Porsche 911 Turbo S này sở hữu màu sơn Nogaro Blue Metallic nằm trong danh mục Paint to Sample, khá đắt đỏ, đi kèm với đó là nhiều chi tiết sơn đen, và bộ mâm đa chấu, sơn 2 tông màu tương phản là bạc và đen, thửa riêng cho dòng xe Porsche 911 Turbo S 992. Nội thất xe có màu nâu. Mức giá xe Porsche 911 Turbo S 992 đã có 2 lần được đại lý chính hãng điều chỉnh tại Việt Nam, lần đầu là báo giá 15,79 tỷ đồng, đã tăng 490 triệu đồng so với giả khởi điểm công bố. Và giá bán của chiếc xe này trên trang chủ Porsche Việt Nam trong lần thứ 2 tăng giá đã thay đổi là 16,5 tỷ đồng, tức tăng 710 triệu đồng so với lần tăng trước đó, còn nếu so với giá bán lần đầu được Porsche Việt Nam gửi đến báo chí, mức giá này đã tăng tận 1,17 tỷ đồng, bằng giá bán xe Toyota Camry mới. So với thế hệ trước, chiếc xe thể thao tốc độ Porsche 911 Turbo S thế hệ 992 vẫn được trang bị khối động cơ 6 xy-lanh, dung tích 3.8 lít, tăng áp kép, nhưng sản sinh ra công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Các thông số này có thể thấy đã tăng thêm 60 mã lực cũng như 50 Nm so với Porsche 911 Turbo S 991 đã có 3 chiếc về nước theo diện chính hãng trước đó, và chúng đều thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sưu tập xe hàng đầu ở châu Á. Sức mạnh động cơ của xe thể thao Porsche 911 Turbo S đời 992 sẽ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và dẫn động 2 cầu, nhờ đó, mẫu xe thể thao tốc độ này có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,7 giây khi đi kém gói SportChrono, trước khi đạt tốc độ tối đa là 330 km/h. Video: Porsche 911 Turbo S làm lu mờ những chiếc siêu xe đình đám.

