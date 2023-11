Porsche 911 Turbo 992 hơn 15 tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có gì?

Theo tìm hiểu, chiếc Porsche 911 Turbo 992 của Đặng Lê Nguyên Vũ cùng lúc với chiếc Porsche 911 Turbo S Cabriolet và đều được mua chính hãng tại Việt Nam. Mức giá xe Porsche 911 Turbo 992 mới cho bản tiêu chuẩn từ 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi bổ sung nhiều trang bị tuỳ chọn, giá trị thực tế của chiếc Porsche 911 Turbo 992 giá tới 15 tỷ đồng. Sau một thời gian rước “siêu ngựa” về dinh, mới đây ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã bất ngờ đưa Porsche 911 Turbo 992 “xuống núi”. Theo đó, Porsche 911 Turbo 992 đã có điểm “dừng chân” là showroom xe của người chuyên mua/bán các dòng xe thể thao, xe sang cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Nhờ vậy mà giới mê xe có cơ hội được “mục sở thị” siêu phẩm nước Đức “bằng xương bằng thịt”. Porsche 911 Turbo 992 của “Qua” có màu sơn ngoại thất đen “bóng bẩy” với điểm nhấn phần nóc màu trắng dán bằng đề-can. So với giá bán chính hãng, chiếc xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đắt hơn 2 tỷ đồng vì sở hữu thêm các tuỳ chọn. Đầu tiên phải kể đến gói Sport design ở ngoại thất có giá 400 triệu đồng, giúp cho chiếc xe trở nên mạnh mẽ, hầm hố hơn. Tiếp đến là cụm đèn pha LED Matrix (PDLS Plus) giá gần 140 triệu đồng. Gói Sports exhaust system với chụp ống xả sơn đen trên Porsche 911 Turbo 992 có giá hơn 220 triệu đồng. Nói đến tuỳ chọn đắt giá nhất trên chiếc xe này của “Qua” thì phải kể đến bộ mâm 911 Turbo S Exclusive Design được sơn 2 màu có giá hơn 450 triệu đồng và hệ thống phanh Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) có giá 695 triệu đồng. Không chỉ có ngoại thất, bên trong cabin Porsche 911 Turbo 992 cũng được ông Đặng Lê Nguyên Vũ tuỳ biến theo sở thích. Theo đó, nội thất xe được khâu chỉ vàng tương phản có giá 230 triệu đồng. Ngoài ra, xe còn có nhiều tùy chọn khác ở cả nội lẫn ngoại thất. Porsche 911 Turbo 922 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.535 x 1.900 x 1.303 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.450 mm. Là phiên bản hiệu suất cao của Porsche 911 tiêu chuẩn, 911 Turbo được trang bị thêm body kit hầm hố, ốp và bộ chia gió ở cản trước, cánh gió sau lớn giúp tăng lực ép xuống đường khi xe chạy ở tốc độ cao. Ở bên sườn, vòm bánh xe sau được thiết kế loe rộng ra, cùng với đó là có thêm hốc gió lớn, đảm bảo tính khí động học cho Porsche 911 Turbo 922. Nội thất của chiếc Porsche 911 Turbo 922 trong bài được bọc hoàn toàn bằng da màu đen, dây đai an toàn màu vàng, trang trí nhựa sần 3D và carbon. Ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng và màn hình cảm ứng trung tâm PCM có kích thước 10,9 inch. Porsche 911 Turbo 992 là 1 chiếc coupe 2+2, vì thế xe có thêm 2 hàng ghế sau. Về truyền động, Porsche 911 Turbo 922 được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh 3.8L, sản sinh công suất tối đa 572 mã lực, mô-men xoắn cực đại 750 Nm tại 2.250 - 4.500 vòng/phút đi kèm hộp số PDK 8 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 2,8 giây (với gói Sport Chrono), tốc độ tối đa 320 km/giờ. Tốc độ này ngang ngửa với những mẫu siêu xe hàng đầu thế giới như Lamborghini Aventador LP700-4 hay Ferrari F488. Video: Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Porsche 911 Turbo S.

