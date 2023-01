Điểm mặt những chiếc xe thể thao về Việt Nam trong năm 2022

Porsche 911 GT3 2022

Dàn xe thể thao về Việt Nam năm 2022 đầu tiên chính là việc thông tin ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhận bàn giao chiếc xe đua đường phố Porsche 911 GT3 thế hệ 992 đầu tiên về nước, sau đó có thêm 4 xe về Việt Nam và 3 trong số đó đều nhanh chóng có chủ nhân chờ giao, đó là Cường Đô la, tay chơi xe JDM và chiếc Porsche 911 GT3 992 bản số sàn duy nhất ở Việt Nam 1 lần nữa gọi tên chủ nhân là "Qua" Vũ. Dòng xe thể thao đường phố Porsche 911 GT3 thế hệ 992 sở hữu khối động cơ 6 xi-lanh, dung tích 4.0 lít, hút khí tự nhiên, sản sinh ra công suất tối đa 503 mã lực, cao hơn 10 mã lực so với bản cũ tại vòng tua máy 8.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại cũng tăng thêm 10 Nm, lên mức 470 Nm tại tua máy 6.100 vòng/phút. Porsche 911 GT3 phiên bản 992 chỉ mất thời gian từ 3,4 giây đến 3,9 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, tùy theo việc xe sử dụng hộp số 7 tốc độ PDK hay số sàn. Vận tốc tối đa trên bản sử dụng số tự động là 318 km/h và con số tương ứng trên xe số sàn là 320 km/h. Porsche 911 Turbo 992

2022 là năm thịnh vượng của Porsche Việt Nam với khá nhiều xe thể thao đắt tiền về nước, trong đó, lần đầu xuất hiện một chiếc xe Porsche 911 Turbo Coupe và Porsche 911 Turbo S Cabriolet đều thuộc thế hệ mới nhất là bản 992 và cùng 1 người mua, đó là "Qua" Vũ. Ngoài ra, còn có 2 người yêu xe nhận bàn giao xe Porsche 911 Turbo S 992, 1 chiếc mang màu sơn Nogaro Blue Metallic nằm trong danh mục Paint to Sample có giá lên đến hơn 700 triệu đồng và xe còn lại sở hữu màu vàng Racing Yellow. Tại Việt Nam, Porsche 911 Turbo, Porsche 911 Turbo S và Porsche 911 Turbo S Cabriolet thế hệ mới nhất được bán chính hãng với giá lần lượt 13,4 tỷ đồng, 15,79 tỷ đồng và 16,72 tỷ đồng, các mức giá này chưa bao gồm tùy chọn và chi phí lăn bánh. Porsche 911 Carrera GTS 992

Không đắt như 2 chiếc xe 911 phía trên nhưng để sở hữu mẫu xe thể thao như Porsche 911 Carrera GTS 992, các đại gia trong nước phải chi ra không dưới 10 tỷ đồng. Điểm sáng trong năm 2022 là ngoài vài xe với trang bị số tự động, có 1 chiếc Porsche 911 Carrera GTS 992 bản số sàn đã về nước. Sức mạnh trên chiếc xe thể thao Porsche 911 Carrera GTS thế hệ 992 của nhà sưu tập xe hàng đầu tại Việt Nam vẫn là động cơ Boxer 6 xy-lanh, dung tích 3.0 lít, tăng áp kép nhưng được tinh chỉnh lại nhằm giúp xe tăng thêm 20 mã lực ở công suất và 20 Nm cho mô-men xoắn cực đại so với Porsche 911 Carrera GTS thế hệ trước cũng chỉ có vài xe tại Việt Nam Như vậy, sức mạnh của xe Porsche 911 Carrera GTS thế hệ mới giờ đã lên thành 473 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 570 Nm. Nội công này của xe Porsche 911 Carrera GTS thế hệ mới sẽ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp PDK như các xe còn lại đang lăn bánh trong nước nhưng với nhà sưu tập này, lại là bản trang bị số sàn 7 cấp có thêm chân côn. Mazda MX-5 RF thế hệ mới

Không đắt tiền như các xe thể thao trên nhưng sự có mặt của một chiếc xe thể thao Mazda MX-5 RF thế hệ mới tại Việt Nam trong năm qua cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của giới yêu xe. Sau vài tháng túc trực tại một công ty nhập khẩu xe Hà Nội, chiếc Mazda MX-5 RF thế hệ mới đã được mang vào Sài thành nhưng chưa rõ chủ nhân mua xe này là ai. Mẫu xe thể thao mui trần MX-5 thế hệ thứ 4 tích hợp công nghệ Skyactiv của Mazda, xe được cung cấp nhiều động cơ khác nhau cũng như sức mạnh được cải thiện đáng kể qua các năm. Hiện tại, dòng xe MX-5 bản nâng cấp động cơ mới nhất được trang bị động cơ 2.0L, sản sinh ra công suất tối đa 181 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại 4000 vòng/phút. Xe đi kèm tùy chọn số sàn hoặc số tự động. Video: Porsche 911 GT3 đầu tiên về Việt Nam của "Qua" Vũ.

