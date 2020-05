Porsche 911 siêu nhẹ, sở hữu nhiều lỗ nhất thế giới

Nếu bạn là một người mắc chứng sợ lỗ, vậy thì những hình ảnh dưới đây nhất định là một cơn ác mộng kinh hoàng. Cụ thể, chuyên gia Porsche, Richard King đã quyết định biến chiếc Porsche 911 1968 cổ điển của ông ấy thành chiếc 911 nhẹ nhất mọi thời đại và ông ấy đang làm việc đó theo một phương thức vô cùng cực đoan. Nói một cách ngắn gọn, nội thất xe giờ đây toàn lỗ là lỗ. King có sở hữu Karmann Konnection, một xưởng xe Porsche và cũng chính là nơi ông ấy đang thực hiện dự án của mình. Trong thời gian gần đây, ông ấy không ngừng chia sẻ hình ảnh cập nhật tình hình lên mạng xã hội. Có thể nói rằng King vô cùng am hiểu xe Porsche, và đó cũng là lý do tại sao ông ấy dám làm một dự án “giảm cân” kinh khủng đến thế. Mục tiêu của chuyên gia này là khiến chiếc Porsche 911 nhẹ nhất có thể, cụ thể là giảm bớt tổng cộng 595 kg cho xe. Gần như không một bộ phận nào của chiếc 911 này là còn nguyên vẹn, với sự khác biệt rõ ràng là giờ đây nó trông giống như một bánh phô mai Thụy Sĩ bên dưới lớp vỏ ngoài. Kể cả hộp khớp ly hợp dành cho hộp số cũng có đầy lỗ để giảm bớt trọng lượng không cần thiết. Cũng cần nhấn mạnh rằng những cái lỗ này không phải là được khoan bừa bãi mà đều được tính toán cẩn thận bởi người làm. Mặt táp lô xe giờ đây trông giống một tấm lưới lỗ lớn, ghế xe cực nhẹ 4,76 kg cũng có đầy lỗ, tất cả các bộ phận như chân ga, phanh khẩn cấp, phụ tùng hộp số…, đều mang trên mình những chiếc lỗ to nhỏ khác nhau. Khi không thể khoan thêm lỗ ở một bộ phận nào đó, King đã tiến hành sử dụng nhiều phụ tùng trọng lượng nhẹ nhất có thể. Ví dụ thân vỏ ngoại thất giờ là làm hoàn toàn bằng sợi thủy tinh. Những phụ tùng máy móc khác đã được mang ra cân đo và rồi tráo đổi lấy phiên bản trọng lượng nhẹ hơn. Thậm chí King còn lắp đặt một giá treo bằng nhôm độ cho động cơ. Ngay cả những phụ tùng máy móc cũng được mang ra khoan lỗ Không phải nói quá khi nhận định rằng Richard King là một người ám ảnh với những thứ trọng lượng nhẹ. Hiện tại dự án độ xe Porsche 911 1968 của ông ấy vẫn chưa hoàn thành và những ai quan tâm có thể theo dõi cập nhật qua trang Instagram. Video: Ngắm siêu xe thể thao Porsche 911 đời 1968.

Nếu bạn là một người mắc chứng sợ lỗ, vậy thì những hình ảnh dưới đây nhất định là một cơn ác mộng kinh hoàng. Cụ thể, chuyên gia Porsche, Richard King đã quyết định biến chiếc Porsche 911 1968 cổ điển của ông ấy thành chiếc 911 nhẹ nhất mọi thời đại và ông ấy đang làm việc đó theo một phương thức vô cùng cực đoan. Nói một cách ngắn gọn, nội thất xe giờ đây toàn lỗ là lỗ. King có sở hữu Karmann Konnection, một xưởng xe Porsche và cũng chính là nơi ông ấy đang thực hiện dự án của mình. Trong thời gian gần đây, ông ấy không ngừng chia sẻ hình ảnh cập nhật tình hình lên mạng xã hội. Có thể nói rằng King vô cùng am hiểu xe Porsche, và đó cũng là lý do tại sao ông ấy dám làm một dự án “giảm cân” kinh khủng đến thế. Mục tiêu của chuyên gia này là khiến chiếc Porsche 911 nhẹ nhất có thể, cụ thể là giảm bớt tổng cộng 595 kg cho xe. Gần như không một bộ phận nào của chiếc 911 này là còn nguyên vẹn, với sự khác biệt rõ ràng là giờ đây nó trông giống như một bánh phô mai Thụy Sĩ bên dưới lớp vỏ ngoài. Kể cả hộp khớp ly hợp dành cho hộp số cũng có đầy lỗ để giảm bớt trọng lượng không cần thiết. Cũng cần nhấn mạnh rằng những cái lỗ này không phải là được khoan bừa bãi mà đều được tính toán cẩn thận bởi người làm. Mặt táp lô xe giờ đây trông giống một tấm lưới lỗ lớn, ghế xe cực nhẹ 4,76 kg cũng có đầy lỗ, tất cả các bộ phận như chân ga, phanh khẩn cấp, phụ tùng hộp số…, đều mang trên mình những chiếc lỗ to nhỏ khác nhau. Khi không thể khoan thêm lỗ ở một bộ phận nào đó, King đã tiến hành sử dụng nhiều phụ tùng trọng lượng nhẹ nhất có thể. Ví dụ thân vỏ ngoại thất giờ là làm hoàn toàn bằng sợi thủy tinh. Những phụ tùng máy móc khác đã được mang ra cân đo và rồi tráo đổi lấy phiên bản trọng lượng nhẹ hơn. Thậm chí King còn lắp đặt một giá treo bằng nhôm độ cho động cơ. Ngay cả những phụ tùng máy móc cũng được mang ra khoan lỗ Không phải nói quá khi nhận định rằng Richard King là một người ám ảnh với những thứ trọng lượng nhẹ. Hiện tại dự án độ xe Porsche 911 1968 của ông ấy vẫn chưa hoàn thành và những ai quan tâm có thể theo dõi cập nhật qua trang Instagram. Video: Ngắm siêu xe thể thao Porsche 911 đời 1968.