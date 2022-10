Porsche 911 GT3 RS 2023 lập kỷ lục thế giới mới tại trường đua Nurburgring

Với hơn 90 năm lịch sử, trường đua Nurburgring nằm ở phía tây nước Đức được xem là thánh địa đối với tín đồ đam mê tốc độ trên toàn thế giới. Không chỉ vậy, đường đua được mệnh danh Địa ngục xanh còn là nơi để các nhà sản xuất phô diễn sức mạnh và ghi dấu ấn trên bản đồ tốc độ của ngành công nghiệp xe hơi. Mới đây, chiếc Porsche 911 GT3 RS 2023 đã hoàn thành vòng đua Nurburgring với thời gian vỏn vẹn 6 phút, nhanh hơn 10,6 giây so với phiên bản 911 GT3 tiêu chuẩn. Đồng thời, với thành tích này, 911 GT3 RS mới trở thành mẫu xe thương mại sử dụng động cơ hút khí tự nhiên hoàn thành vòng đua này nhanh nhất thế giới. Thành tích của 911 GT3 RS kém 6 giây so với 911 GT2 RS – mẫu xe nhanh nhất lịch sử Porsche và chậm hơn Mercedes-AMG GT Black Series chỉ 1 giây, tuy nhiên 2 mẫu xe trên sử dụng động cơ có công suất mạnh hơn 911 GT3 RS khá nhiều. Porsche 911 GT3 RS 2023 ra mắt vào ngày 17/9/2022. Với những nâng cấp mạnh mẽ về hiệu suất vận hành, hãng xe Porsche tự hào giới thiệu đây là chiếc 911 động cơ đốt trong mạnh mẽ nhất từng được sản xuất. Nằm dưới nắp capo của 911 GT3 RS 2023 là khối động cơ boxer 6 xy-lanh 4.0L, công suất tối đa 525 mã lực và mômen xoắn 470 Nm, trục cam được tinh chỉnh lại so với 911 GT3. Đi kèm động cơ này là hộp số PDK 7 cấp với tỷ số truyền ngắn hơn 911 GT3. Đặc biệt, cơ cấu này còn được bổ sung đường khí nạp riêng biệt phục vụ mục đích làm mát. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,2 giây, nhanh hơn 0,2 giây so với 911 GT3. Vận tốc tối đa của xe đạt mức 296 km/h giới hạn điện tử. Ngoài ra, chiếc xe chạy tại Nurburgring còn được trang bị gói nâng cấp Weissach Package, bổ sung khung chống lật bằng sợi carbon, mâm đúc bằng hợp kim magnesium. Cùng với đó, các bộ phận như nắp capô, nóc xe, cánh gió sau và ốp gương cũng được làm bằng sợi cacbon. Theo công bố của nhà sản xuất, Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới có giá khởi điểm khoảng 223.800 USD (tương đương 5,2 tỷ VNĐ). >>> Mời độc giả xem thêm video Chi tiết Porsche 911 Turbo S | Lu mờ những chiếc siêu xe đình đám ( Nguồn: XE24h)

