Porsche 911 GT2 RS của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mới chạy 19 km

Được biết, mẫu siêu xe Porsche 911 GT2 RS này được Tập đoàn cà phê nổi tiếng đặt mua chính hãng thông qua đại lí Porsche Việt Nam và chính thức gia nhập bộ sưu tập đồ sộ của đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ vào đầu năm 2019. Sau 2 năm “im hơi lặng tiếng”, chiếc Porsche 911 GT2 RS này đã bất ngờ xuất hiện trước công chúng. Chiếc Porsche 911 của Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu tiên khi được trưng bày tại Bảo tàng thế giới cà phê, đây là một hoạt động thuộc chuỗi sự kiện của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên diễn ra tại Buôn Ma Thuột vừa qua. Một điểm đáng chú ý khi sau 2 năm về garage, xe chỉ mới lăn bánh 19 km, một con số vô cùng “khiêm tốn” và thậm chí các miếng dán bảo vệ bên trong khoang lái vẫn chưa được gỡ bỏ. Tuy không được trang bị gói nâng cấp Weissach Package, ngoại thất xe vẫn có sự xuất hiện của hàng loạt những chi tiết có cấu tạo từ sợi carbon như nắp ca-pô, ốp gương chiếu hậu, hốc gió bên hông, cánh gió, ốp quạt gió và ốp khoang máy. Những chiếc 911 GT2 RS được chủ nhân lựa chọn gói Weissach Package sẽ nhẹ hơn đến 30 kg so với một chiếc 911 GT2 RS tiêu chuẩn. Về mặt thiết kế, nhằm giảm tối đa sức cản gió cho phần đầu xe, cản trước của 911 GT2 RS được trang bị 3 hốc gió lớn, trong đó hai hốc gió ngoài cùng được tích hợp đèn xi-nhan báo rẽ. Tương tự chiếc 911 GT3 RS, một líp trước có khắc chữ “GT2 RS” cũng được bổ sung, có tác dụng điều hòa luồng không khí, mang đến sự ổn định cho thân xe khi vận hành ở tốc độ cao. Thân xe của 911 GT2 RS sử dụng nhiều vật liệu nhựa gia cố sợi carbon CFR, đồng thời, hệ thống ống xả của xe được làm từ titanium giúp giảm khối lượng. Hệ thống khung gầm trên xe được gia cố lại, hệ thống treo thể thao kết hợp hệ thống lái sử dụng cầu sau tiên tiến. Hệ thống kiểm soát độ ổn định thân xe Porsche Stability Management được tinh chỉnh đặc biệt sao cho phù hợp nhất với chế độ Sport nhằm tối ưu hóa cảm giác lái. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép hình hoa, sơn màu vàng cát và được làm hoàn toàn từ ma-giê để giảm “cân nặng” cho xe. Bộ mâm đặc biệt này có đường kính 20/21 inch lần lượt cho bánh trước và sau xe, bộ lốp mà xe được trang bị có thông số 265/35ZR20 và 325/30ZR21. Cùm phanh được sơn màu vàng nổi bật, 911 GT2 RS sử dụng hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao Porsche Ceramic Composite Brake có khả năng chịu nhiệt ấn tượng, đi cùng với đó là bộ khóa tâm bánh xe tương tự những chiếc xe đua. Tên của mẫu siêu xe đặt ở góc trái cánh cửa. Đuôi xe mang nhiều sự khác biệt so với người anh em 911 GT3 RS như cụm ống xả kép đặt đối xứng hai bên, hai hốc gió sau trên bản GT3 RS đã bị lược bỏ. Phần đuôi xe còn có sự xuất hiện của một cánh gió carbon to bản, giúp giữ cho thân xe luôn ở trên mặt đất khi di chuyển ở tốc độ cao, đây thực chất là hệ thống cánh gió kép với thêm một cánh gió khác dạng ducktail được vuốt theo thân xe. Đèn hậu tích hợp công nghệ LED 4 điểm hiện đại. Ngoài việc chú trọng đến vẻ ngoài của xe, Porsche còn bổ sung thêm cho bộ tăng áp kép của 911 GT2 RS một cơ chế tản nhiệt thông minh, giảm nhiệt độ luồng khí nén ở ngay trước kì đốt, góp phần tăng thêm sức mạnh cho mẫu siêu xe vốn dĩ đã sở hữu khối động cơ Boxer với hiệu năng ấn tượng. Hệ thống làm mát hoạt động dựa trên sự kết hợp phun khí nạp với nước. Đây cũng đồng thời là lần đầu tiên Porsche trang bị cho một chiếc xe đường phố hệ thống làm mát này. Tiến vào bên trong, khoang nội thất của xe được phối theo tông màu tối nhưng lại không kém phần thể thao. Bệ bước chân bằng sợi carbon với chữ “GT2 RS” phát sáng, các chi tiết như : táp-pi cửa, bảng táp-lô, bệ tì tay, vô-lăng, ghế ngồi, trần xe đều được bọc da Alcantara kết hợp cùng da cao cấp và sử dụng chỉ khâu màu trắng tương phản. Ghế ngồi trên xe chỉnh cơ và có thiết kế mang phong cách của những mẫu xe đua với khung ghế bằng sợi carbon và tựa đầu ghế thêu tên xe. Vô-lăng ba chấu có thiết kế thể thao, tích hợp lẫy chuyển số bằng kim loại, phía sau là cụm 5 đồng hồ hiển thị thông tin vận hành khá ấn tượng. Porsche 911 GT2 RS được trang bị động cơ Boxer 6 xi-lanh, dung tích 3.8 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 750 Nm. Một điểm đáng chú ý khác trên chiếc 911 mạnh nhất lịch sử là Porsche không còn sử dụng hộp số sàn 6 cấp cho xe như thế hệ tiền nhiệm mà thay vào đó là hộp số PDK 7 cấp ly hợp kép nhằm tối ưu khả năng vận hành. 911 GT2 RS tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ mất vỏn vẹn 2,8 giây và có tốc độ tối đa đạt 340 km/h. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Porsche 911 GT2 RS là hơn 20 tỷ Đồng nhưng nếu được trang bị gói nâng cấp Weissach Package, mức giá của xe sẽ chạm ngưỡng 24 tỉ Đồng. Hiện nay, có đến 2 chiếc Porsche 911 GT2 RS sở hữu gói Weissach Package xuất hiện tại Việt Nam, tuy nhiên chiếc còn lại được nhập khẩu tư nhân với giá bán không được tiết lộ. Video: Chi tiết siêu xe Porsche 911 GT2 RS tại Việt Nam.

