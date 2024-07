Porsche 911 Cuarenta Edition – độc bản cá nhân hóa Sonderwunsch

Mẫu xe Porsche 911 Cuarenta Edition độc đáo này được hình thành dựa trên nguồn cảm hứng từ lịch sử và văn hóa Iberia. Nhàm hoàn thiện mẫu xe này, dự án đã có sự góp mặt của các chuyên gia từ thị trường Porsche Ibérica, Style Porsche và Nhóm Sonderwunsch ở Zuffenhausen. Năm 1984, Porsche chuyển từ đại diện tại Tây Ban Nha thông qua một nhà nhập khẩu sang công ty con, ban đầu được gọi là Porsche España, S.A. Ý tưởng đằng sau Phiên bản Cuarenta là tạo ra một chiếc 911 đã được một khách hàng Tây Ban Nha đặt hàng cách đây 40 năm và mẫu xe này vẫn còn rất đẹp và thời thượng ngay cả thời điểm hiện tại. Mẫu xe Porsche 911 Cuarenta Edition đặc biệt này được phát triển dựa trên mẫu xe thể thao Carrera GTS Coupé mới, mẫu xe mới đầu tiên được công ty con ở Tây Ban Nha tiếp thị cách đây 40 năm. Phong cách thể thao vượt thời gian và sự tinh tế về mặt kỹ thuật của Porsche 911 GTS thể thao đã được cải tiến với những điểm nhấn được thiết kế bởi bộ phận Sonderwunsch chọn lọc để tạo ra một mẫu xe được thiết kế riêng cho khách hàng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ở phiên bản nâng cấp này của dòng 911, phiên bản Carrera GTS được trang bị hệ dẫn động T-Hybrid mới kết hợp một động cơ điện được tích hợp vào bộ tăng áp, pin điện áp cao nhẹ và một động cơ điện kết hợp với hộp số PDK tám cấp. Đồng thời, xe còn được trang bị khối động cơ Boxer sáu xi-lanh hiện có dung tích 3.6 lít sản sinh công suất khoảng 541 mã lực, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,0 giây và đạt tốc độ tối đa 312 km/h. Các trang bị tiêu chuẩn bao gồm hệ thống đánh lái bánh sau và Hệ thống treo chủ động của Porsche (PASM) với khoảng sáng gầm xe thấp hơn 10 mm. Đối với Phiên bản Cuarenta, Sonderwunsch đã chế tạo riêng màu sơn Quercusverde gợi nhớ đến sắc thái rất đặc biệt của lá cây sồi. Màu xanh này là đặc trưng của cảnh quan đặc trưng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với những cánh đồng sồi. Màu sơn Quercusverde được phát triển thông qua chương trình Paint to Sample Plus đặt biệt và hình tượng cây Quercus cũng được sử dụng trong logo kỷ niệm. Logo này được vẽ bằng tay và đặt trên lưới tản nhiệt nắp sau của xe. Ngoài ra, các yếu tố độc đáo khác còn có logo nueveonce/Cuarenta (“911 40”) trên cột B màu Cremewhite, logo Porsche và 911 ở phía sau màu Bạc, các viền cửa sổ bên bằng nhôm, tấm chắn bùn màu Satin màu đen, đèn hậu dải màu đỏ. Xe được trang bị bộ mâm RS Spyder Design màu đen Satin với viền mâm sơn màu Bạc Brilliant và nắp giữa bánh xe màu đen Satin với biểu tượng đơn sắc của Porsche. Nội thất được thiết kế với hai tông màu kết hợp giữa hai màu nâu Truffle Brown và Cohiba Brown. Màu nâu sẫm hơn được áp dụng trên bảng điều khiển và các bề mặt phía dưới. Phần tông màu nâu này dường như gợi nhắc về công việc thủ công của guarnicioneros (thợ thủ công làm yên ngựa, được coi gần như là một nghệ thuật ở Bán đảo Iberia). Điểm thu hút sự chú ý và đặc biệt của chiếc xe này là chất liệu dệt Tartan trên các chi tiết khảm ở giữa ghế với bảng màu được phát triển đặc biệt: Nâu Truffle, Nâu Cohiba, Crayon và sắc thái Quercusverde xuất hiện dưới dạng ca rô. Đối với phiên bản Cuarenta, đường khâu chéo trang nhã được hoàn thiện với màu Crayon và Truffle Brown dọc theo bảng điều khiển và tấm cửa phía trên. Khoang nội thất của xe còn được trang bị ghế thể thao thích ứng Plus chỉnh điện 18 hướng và ghế sau được bọc da Cohiba Brown với tâm ghế bằng vải Tartan mới. Đường viền trang nhã của Crayon được trang bị ở phía trước và phía sau, nhấn mạnh ý tưởng nội thất sang trọng của phiên bản thị trường này. Ghế trước còn được hoàn thiện thêm dòng chữ Curenta trên tựa đầu. Ngoài ra, hộc đựng đồ trên bảng điều khiển trung tâm có in nổi dòng chữ “Porsche Exclusive Manufaktur”. Khi bước vào xe, khách hàng sẽ nhìn thấy ốp bệ cửa màu Nhôm Darksilver với dòng chữ Cuarenta tùy chỉnh được chiếu sáng màu Cremewhite. Ngoài ra, phần chìa khóa xe cũng được sơn màu Quercusverde và có dòng chữ Cuarenta màu Bạc và được bàn giao cho khách hàng trong một túi đựng chìa khóa bằng da Truffle Brown và Cohiba Brown hai tông màu đặc biệt phù hợp với nội thất. Bọc chìa khóa cũng có in nổi logo cây Quercus. Khách hàng cũng sẽ nhận được một tấm phủ xe trong nhà được thiết kế riêng cho phiên bản Cuarenta. Video: Chi tiết Porsche 911 Cuarenta Edition.

