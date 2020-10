Pontiac Turbo Trans Am gần 40 tuổi khiến siêu xe cũng phải e dè

Một chiếc Pontiac Turbo Trans Am 1981 độ từ đâu tới đuôi với hiệu suất ngang ngửa những siêu xe tốc độ nhất ngày nay sẽ được bán đấu giá vào cuối tuần này. Chiếc xe cơ bắp cổ điển này được đặt tên “Full Force Trans Am” và chế tạo với chi phí khoảng 300.000 USD bởi công ty Schwartz Performance ở Woodstock, Illinois, Mỹ. Xe cổ Pontiac Turbo Trans Am được chủ nhân trang bị với một bộ khung G-Machine kéo dài để phù hợp lắp đặt một hệ truyền động mới. Cụ thể, chiếc xe có lắp một động cơ V8 LS9 dung tích 6.9 lít với một bộ tăng áp kép và hệ thống bôi trơn khô. Nhờ vậy, chiếc Pontiac 1981 giờ đây mạnh những 1.300 mã lực, gấp gần 6,5 lần so với 201 mã lực tiêu chuẩn của xe gốc. Đi cùng với động cơ là cửa hút gió kép bằng nhôm cỡ 4 inch và hệ thống ống xả độ với đường ống chống gỉ cỡ 3 inch. Ngoài ra Full Force Trans Am còn có bộ tản nhiệt bằng nhôm Be Cool với quạt đôi SPAL, một hộp số tự động Bowler 4L85E với chức năng tăng tốc và được ghép nối với trục truyền động độ với phần đuôi bằng nhôm Winters và hệ thống trục Moser. Bất kỳ chiếc xe nào có sức mạnh như này cũng cần một số nâng cấp nghiêm túc về hệ thống treo và phanh, và Full Force Trans Am đương nhiên không phải ngoại lệ. Nó có trang bị thanh lò xo cuộn RideTech và đĩa phanh khoan chéo 14 inch với kẹp phanh sáu pít-tông ở cả bốn góc. Ngoài ra, nội thất xe cũng nhận được một số thay đổi. Chúng bao gồm khung chống lật Tiger Cage không gỉ RideTech, cụm đồng hồ đo độ, hệ thống điều hòa nhiệt độ Vintage Air Gen IV và ghế bọc da Procar Scat Rally 1000. Không rõ giá xe Pontiac Turbo Trans Am 1981 này sẽ được bán ra bao nhiêu, nhưng dựa trên những gì chúng ta thấy ở đây thì chắc chắn không rẻ. Video: Chi tiết xe cổ Pontiac Turbo Trans Am.

