Piaggio One 2023 - xe máy điện cỡ nhỏ hơn 74 triệu đồng

Piaggio đã ra mắt One - một chiếc xe tay ga điện được quảng cáo là phương tiện đi lại tối ưu trong thành phố vào năm 2021. Giờ đây, Piaggio One 2023 mới đã ra mắt và được bổ sung một loạt các cập nhật để làm cho nó tốt hơn bao giờ hết. Theo đó, mẫu xe ga điện Piaggio 1 2023 được trang bị động cơ điện với công suất định danh là 2,0 kW với công suất tối đa có thể đạt được là 2,2 kW, sức mạnh này gần như gấp đôi so với phiên bản trước đó. Ngoài ra, mômen xoắn cực đại mà xe đạt được là 120Nm, với khả năng gia tốc được Piaggio cho biết là tốt hơn 14% so với bản tiền nhiệm. Với tốc độ tối đa đạt được là 45 km/h người điều khiển mẫu xe điện này cũng không đòi hỏi phải có bằng lái xe. Piaggio 1 2023 được trang bị pin lithium 1,4kWh với hành trình tối đa cho 1 lần sạc là 55 km. Pin của xe máy điện này cũng có thể tháo lắp dễ dàng, do đó rất thuận tiện cho việc sạc pin. Piaggio One 2023 cũng được trang bị gồm cốp chứa đồ khá rộng rãi phía dưới yên giúp người sử dụng có thể chứa vừa mũ bảo hiểm cả đầu thuận tiện - đây cũng là mẫu xe tay ga điện duy nhất trong phân khúc có cốp rộng dưới yên. Các trang bị khác trên Piaggio 1 2023 vẫn bao gồm hệ thống chiếu sáng công nghệ LED trên toàn thân xe giúp tiết kiệm năng lượng và bền bỉ hơn. Bên cạnh đó, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị màu cũng giúp người sử dụng có thể quan sát các thông số máy một cách dễ dàng hơn. Xe cũng sử dụng chìa khóa thông minh smartkey hiện đại. Piaggio 1 2023 được tích hợp giảm xóc trước ống lồng, trong khi phía sau là giảm xóc lò xo đôi tạo sự ổn định trong vận hành. Xe cũng được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau tạo sự an toàn cho người sử dụng trong quá trình vận hành. Giá xe Piaggio 1 2023 chạy điện tại châu Âu được niêm yết ở mức 2899 euro (tương đương khoảng 74,4 triệu đồng) khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Dự đoán, mẫu xe này sẽ khó được đưa về Việt Nam. Video: Giới thiệu xe tay ga điện Piaggio One 2023 mới.

