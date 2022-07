Phương Trinh Jolie và Lý Bình "khoe" Mercedes-AMG GT53 hơn 6 tỷ

Mới đây, diễn viên Lý Bình, chồng của ca sĩ, nữ diễn viên Phương Trinh Jolie đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng chiếc Mercedes-AMG GT53 Coupe 4 cửa hạng sang chính hãng mà mình mua tặng cho vợ vào cuối năm ngoái, tuy nhiên hiện chiếc xe đã nhanh chóng gây chú ý vì ngoại hình đã được lột xác so với nguyên bản. Không quá khó để giới mê xe nhận ra, vợ chồng nữ diễn viên Phương Trinh Jolie đã quyết định nâng cấp body kit của hãng độ Brabus cho Mercedes-AMG GT53 bán ra chính hãng từ 6,3 tỷ đồng. Có vẻ như Lý Bình là người rất đam mê độ xe nên mới nhanh chóng lột xác ngoại hình cho xe Mercedes-AMG GT53 chỉ sau nửa năm sở hữu. So với xe nguyên bản, Mercedes-AMG GT53 được hãng độ Brabus trang bị lại toàn bộ cản va trước mới với 2 hốc gió bên hông được tách rời vì có thêm tấm ốp mới, không còn nối liền như trước. Điểm nhấn tiếp theo là việc xe có thêm cản va trước hầm hố với cánh lướt gió cỡ lớn bằng carbon. Đằng sau chiếc xe coupe 4 cửa hạng sang Mercedes-AMG GT53 độ Brabus của vợ chồng Phương Trinh Jolie và Lý Bình có thêm sự trang bị rất hầm hố chính là cánh gió đuôi carbon mới được lắp ngay trên cánh gió chỉnh điện của xe. Điều này giúp phần đuôi xe có điểm nhấn. Chưa dừng lại ở đó, Brabus còn tập trung vào các chi tiết như khuếch tán sau cho xe Mercedes-AMG GT53 bằng carbon, trang bị thêm các tấm ốp carbon 2 bên hông xe nhằm mang đến cái nhìn khá lạ mắt so với hàng chục xe Mercedes-AMG GT53 khác đang lăn bánh tại Việt Nam. Hiện chưa rõ vợ chồng ca sĩ, nữ diễn viên Phương Trinh Jolie đã bỏ ra bao nhiêu tiền trong lần làm đẹp ngoại thất cho chiếc xe coupe 4 cửa Mercedes-AMG GT53 của mình với một số món đồ độ của hãng xe Brabus. Chỉ biết rằng, đây là chiếc Mercedes-AMG GT53 hiếm hoi tại Việt Nam nâng cấp body kit của hãng độ đến từ Đức. Lý Bình mua chiếc xe Mercedes-AMG GT53 theo diện chính hãng vào cuối năm ngoái để tặng cho Phương Trinh Jolie và 2 người nên duyên vợ chồng bằng đám cưới diễn ra vào tháng 4 đầu năm nay với xe rước dâu là một chiếc Mercedes-AMG G63 màu trắng mượn của bạn bè. Ngoại thất chiếc xe Mercedes-AMG GT53 độ Brabus của vợ chồng diễn viên Lý Bình có màu xám Designo Graphite Magno và bên trong khoang lái là màu đỏ. Xe có 5 chế độ lái và người dùng dễ dàng thao thác cũng như chuyển đổi nhờ cụm điều khiển AMG Dynamic Select. Mercedes-AMG GT53 được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng thế hệ mới, sản sinh công suất tối đa 435 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 520 Nm. Chưa dừng lại ở đó, công nghệ EQ Boost trên xe Mercedes-AMG GT53 còn có thể cung cấp thêm 22 mã lực và 250 Nm. Dòng xe Mercedes-AMG GT53 được trang bị hộp số 9 cấp, đi kèm là hệ dẫn động AMG Performance 4Matic+, nhờ đó, vợ chồng Phương Trinh Jolie có thể trải nghiệm mẫu xe Coupe 4 cửa này với thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100km/h chỉ trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 285 km/h. Video: Phương Trinh Jolie được "tình trẻ" tặng Mercedes-AMG GT53 hơn 6 tỷ.

Mới đây, diễn viên Lý Bình, chồng của ca sĩ, nữ diễn viên Phương Trinh Jolie đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng chiếc Mercedes-AMG GT53 Coupe 4 cửa hạng sang chính hãng mà mình mua tặng cho vợ vào cuối năm ngoái, tuy nhiên hiện chiếc xe đã nhanh chóng gây chú ý vì ngoại hình đã được lột xác so với nguyên bản. Không quá khó để giới mê xe nhận ra, vợ chồng nữ diễn viên Phương Trinh Jolie đã quyết định nâng cấp body kit của hãng độ Brabus cho Mercedes-AMG GT53 bán ra chính hãng từ 6,3 tỷ đồng. Có vẻ như Lý Bình là người rất đam mê độ xe nên mới nhanh chóng lột xác ngoại hình cho xe Mercedes-AMG GT53 chỉ sau nửa năm sở hữu. So với xe nguyên bản, Mercedes-AMG GT53 được hãng độ Brabus trang bị lại toàn bộ cản va trước mới với 2 hốc gió bên hông được tách rời vì có thêm tấm ốp mới, không còn nối liền như trước. Điểm nhấn tiếp theo là việc xe có thêm cản va trước hầm hố với cánh lướt gió cỡ lớn bằng carbon. Đằng sau chiếc xe coupe 4 cửa hạng sang Mercedes-AMG GT53 độ Brabus của vợ chồng Phương Trinh Jolie và Lý Bình có thêm sự trang bị rất hầm hố chính là cánh gió đuôi carbon mới được lắp ngay trên cánh gió chỉnh điện của xe. Điều này giúp phần đuôi xe có điểm nhấn. Chưa dừng lại ở đó, Brabus còn tập trung vào các chi tiết như khuếch tán sau cho xe Mercedes-AMG GT53 bằng carbon, trang bị thêm các tấm ốp carbon 2 bên hông xe nhằm mang đến cái nhìn khá lạ mắt so với hàng chục xe Mercedes-AMG GT53 khác đang lăn bánh tại Việt Nam. Hiện chưa rõ vợ chồng ca sĩ, nữ diễn viên Phương Trinh Jolie đã bỏ ra bao nhiêu tiền trong lần làm đẹp ngoại thất cho chiếc xe coupe 4 cửa Mercedes-AMG GT53 của mình với một số món đồ độ của hãng xe Brabus. Chỉ biết rằng, đây là chiếc Mercedes-AMG GT53 hiếm hoi tại Việt Nam nâng cấp body kit của hãng độ đến từ Đức. Lý Bình mua chiếc xe Mercedes-AMG GT53 theo diện chính hãng vào cuối năm ngoái để tặng cho Phương Trinh Jolie và 2 người nên duyên vợ chồng bằng đám cưới diễn ra vào tháng 4 đầu năm nay với xe rước dâu là một chiếc Mercedes-AMG G63 màu trắng mượn của bạn bè. Ngoại thất chiếc xe Mercedes-AMG GT53 độ Brabus của vợ chồng diễn viên Lý Bình có màu xám Designo Graphite Magno và bên trong khoang lái là màu đỏ. Xe có 5 chế độ lái và người dùng dễ dàng thao thác cũng như chuyển đổi nhờ cụm điều khiển AMG Dynamic Select. Mercedes-AMG GT53 được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng thế hệ mới, sản sinh công suất tối đa 435 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 520 Nm. Chưa dừng lại ở đó, công nghệ EQ Boost trên xe Mercedes-AMG GT53 còn có thể cung cấp thêm 22 mã lực và 250 Nm. Dòng xe Mercedes-AMG GT53 được trang bị hộp số 9 cấp, đi kèm là hệ dẫn động AMG Performance 4Matic+, nhờ đó, vợ chồng Phương Trinh Jolie có thể trải nghiệm mẫu xe Coupe 4 cửa này với thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100km/h chỉ trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 285 km/h. Video: Phương Trinh Jolie được "tình trẻ" tặng Mercedes-AMG GT53 hơn 6 tỷ.