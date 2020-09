Phiên bản xe tải hạng nhẹ Suzuki Jimny 2021 ra mắt

Suzuki Jimny cỡ nhỏ vừa trở lại nước Anh với phiên bản xe tải hạng nhẹ (LCV). Cách đây 2 tháng, Suzuki đã rút Jimny ra khỏi dòng sản phẩm của hãng tại Anh do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải. Tại châu Âu, Australia và New Zealand, khái niệm LCV được dùng cho phương tiện vận tải thương mại có khối lượng dưới 3,5 tấn. Kiểu dáng của Suzuki Jimny LCV 2021 tương tự bản SUV. Xe có cùng kích thước với bản Jimny SUV, các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 3.480 x 1.645 x 1.720 (mm), chiều dài cơ sở 2.250 mm. Khoảng sáng gầm của Jimny LCV đạt mức 210 mm, thấp hơn so con số 220 mm của bản SUV. Suzuki Jimny có thiết kế vuông vức, góc cạnh đầy nam tính tương tự Mercedes-Benz G-Class nên còn được gọi là "tiểu G-Class". Đèn pha gương cầu phía trước dạng tròn, lưới tản nhiệt nan dọc khá giống với mẫu xe Hummer. Ở phía sau, Jimny có đèn hậu đặt thấp, cửa khoang hành lý mở ngang với lốp dự phòng gắn trên cửa. Điểm khác biệt của Jimny LCV so với bản SUV nằm ở nội thất. Jimny LCV chỉ còn hàng ghế trước, hàng ghế thứ 2 được loại bỏ để nhường chỗ cho khoang chứa hàng. Giữa khoang lái và khoang chứa hàng được ngăn cách bởi tấm lưới sắt. Nhờ vậy, thể tích khoang chứa hàng của Jimny LCV đạt 863 lít, nhiều hơn 33 lít so với bản SUV khi đã gập hàng ghế thứ 2. Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất 101 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 130 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm với động cơ là hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Nhờ loại bỏ hàng ghế thứ 2, khối lượng của bản LCV nhẹ hơn 20 kg so với bản SUV, dừng ở mức 1.090 kg. Suzuki Anh quốc chưa công bố mức giá xe Jimny LCV mới. Trước đây, Jimny bản SUV được phân phối tại Anh với giá 20.100 USD. Theo Carscoops, có thể Jimny LCV sẽ được sản xuất giới hạn ở mỗi năm. Video: Giới thiệu Suzuki Jimny 2021 mới.

