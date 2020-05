Peugeot 508 "siêu lướt" dưới 900 triệu đồng tại TP HCM

Dòng xe Peugeot 508 nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu từng được THACO phân phối tại Việt Nam với mức giá lên đến 1,42 tỷ đồng. Cao hơn nhiều so với các đối thủ Nhật Bản như: Honda Accord, Toyota Camry hay Mazda6 trong phân khúc sedan hạng D cỡ trung. Cùng với VW Passat, Renault Talisman (từng được phân phối) – Peugeot 508 được biết đến là một trong dòng xe hạng D thương hiệu châu Âu có giá bán cao trong phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt. Mặc dù mang đời 2015, nhưng đến nay sau 5 năm chiếc Peugeot 508 này lăn bánh được khoảng 3.000km, một mức ODO không khác gì xe mới. Đặc biệt hơn, xe rao bán lại với giá trên dưới 900 triệu đồng, tức rẻ hơn khoảng 400 triệu đồng so với thời điểm “đập hộp”. Chính vì thế, Peugeot 508 chạy lướt này trở thành một lựa chọn dành cho những ai quan tâm sedan hạng D nhập khẩu, chất lượng cao, đi cùng với thiết kế cá tính.Peugeot 508 đời 2015 được trang bị rất nhiều “đồ chơi” tiện nghi giải trí, thậm chí các trang bị trên Peugeot 508 còn tự tin còn nhiều hơn các mẫu xe sedan hạng D đời 2020 mới hiện nay. Tất cả ghế ngồi của xe đều được bọc da, hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng cùng hệ thống hỗ trợ thắt lưng. Vô lăng được tích hợp nhiều nút chức năng, ga tự động (cruise control) với tính năng hạn chế tốc độ, màn hình hiển thị trên kính lái HUD (Head-up Display). Peugeot 508 được trang bị đầu CD có khả năng kết nối USB, AUX, Bluetooth, dàn âm thanh với 10 loa thương hiệu JBL. Đặc biệt, xe sở hữu hệ thống điều hoà 4 vùng độc lập như xe sang mang đến sự tiện nghi và thoải mái nhất cho mỗi hành khách ở các vị trí khác nhau. Ngoài ra, Peugeot 508 còn trang bị nhiều tiện nghi khác như: cửa sổ trời (hàng ghế trước), ngăn găng tay có chức năng làm mát, rèm che nắng cho hành khách phía sau,… Peugeot 508 sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng dung tích 1.6L tăng áp cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp. Xe đi kèm với nhiều hệ thống an toàn bao gồm loạt phanh phanh (ABS, EBD), chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, camera lùi hiển thị góc rộng, cảm biến xung quanh hỗ trợ đổ xe, tính năng cảnh báo điểm mù và 6 túi khí. Video: Chi tiết xe sedan Peugeot 508 đời 2015 tại Việt Nam.







Dòng xe Peugeot 508 nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu từng được THACO phân phối tại Việt Nam với mức giá lên đến 1,42 tỷ đồng. Cao hơn nhiều so với các đối thủ Nhật Bản như: Honda Accord, Toyota Camry hay Mazda6 trong phân khúc sedan hạng D cỡ trung. Cùng với VW Passat, Renault Talisman (từng được phân phối) – Peugeot 508 được biết đến là một trong dòng xe hạng D thương hiệu châu Âu có giá bán cao trong phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt. Mặc dù mang đời 2015, nhưng đến nay sau 5 năm chiếc Peugeot 508 này lăn bánh được khoảng 3.000km, một mức ODO không khác gì xe mới. Đặc biệt hơn, xe rao bán lại với giá trên dưới 900 triệu đồng, tức rẻ hơn khoảng 400 triệu đồng so với thời điểm “đập hộp”. Chính vì thế, Peugeot 508 chạy lướt này trở thành một lựa chọn dành cho những ai quan tâm sedan hạng D nhập khẩu, chất lượng cao, đi cùng với thiết kế cá tính. Peugeot 508 đời 2015 được trang bị rất nhiều “đồ chơi” tiện nghi giải trí, thậm chí các trang bị trên Peugeot 508 còn tự tin còn nhiều hơn các mẫu xe sedan hạng D đời 2020 mới hiện nay. Tất cả ghế ngồi của xe đều được bọc da, hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng cùng hệ thống hỗ trợ thắt lưng. Vô lăng được tích hợp nhiều nút chức năng, ga tự động (cruise control) với tính năng hạn chế tốc độ, màn hình hiển thị trên kính lái HUD (Head-up Display). Peugeot 508 được trang bị đầu CD có khả năng kết nối USB, AUX, Bluetooth, dàn âm thanh với 10 loa thương hiệu JBL. Đặc biệt, xe sở hữu hệ thống điều hoà 4 vùng độc lập như xe sang mang đến sự tiện nghi và thoải mái nhất cho mỗi hành khách ở các vị trí khác nhau. Ngoài ra, Peugeot 508 còn trang bị nhiều tiện nghi khác như: cửa sổ trời (hàng ghế trước), ngăn găng tay có chức năng làm mát, rèm che nắng cho hành khách phía sau,… Peugeot 508 sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng dung tích 1.6L tăng áp cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp. Xe đi kèm với nhiều hệ thống an toàn bao gồm loạt phanh phanh (ABS, EBD), chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, camera lùi hiển thị góc rộng, cảm biến xung quanh hỗ trợ đổ xe, tính năng cảnh báo điểm mù và 6 túi khí. Video: Chi tiết xe sedan Peugeot 508 đời 2015 tại Việt Nam.