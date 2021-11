Peugeot 5008 2022 ra mắt tại Việt Nam, từ 1,199 tỷ đồng

Peugeot 5008 2022 mới được trang bị lưới tản nhiệt tràn viền hiện đại, đèn chiếu sáng công nghệ LED tích hợp thấu kính khuếch đại, có tính năng tự động điều chỉnh độ cao và mở rộng theo góc đánh lái, giúp cải thiện tầm nhìn ở những khúc cua khó thấy. Đèn ban ngày tạo điểm nhấn với hiệu ứng “nanh sư tử”, mang đến sự mạnh mẽ đặc trưng trong thiết kế của Peugeot. Peugeot 5008 2022 tại Việt Nam được trang bị lưới tản nhiệt tràn viền hiện đại, đèn chiếu sáng công nghệ LED tích hợp thấu kính khuếch đại, có tính năng tự động điều chỉnh độ cao và mở rộng theo góc đánh lái, giúp cải thiện tầm nhìn ở những khúc cua khó thấy. Đèn ban ngày tạo điểm nhấn với hiệu ứng “nanh sư tử”, mang đến sự mạnh mẽ đặc trưng trong thiết kế của Peugeot. Nhìn từ sau, New Peugeot 5008 có diện mạo cân đối bởi thiết kế dải đen bóng nối liền hai cụm đèn hậu. Xe trang bị hệ thống mở cốp thông minh bằng cách đá chân, giúp người dùng dễ dàng đóng mở ngay cả khi xách đồ cồng kềnh. Ở bên trong, New Peugeot 5008 ấn tượng với trải nghiệm New i-Cockpit, ngôn ngữ thiết kế hướng đến người dùng và mô phỏng khoang lái phi cơ đặc trưng của thương hiệu. Xe có vô lăng D-Cut trên và dưới, nhỏ gọn với hình khối mang đậm tính công thái học. Phía sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số HUD ngang tầm mắt, có kích thước 12,3 inch hiển trị trực quan và đầy đủ thông tin vận hành. Lấy cảm hứng từ những phím đàn piano, xe trang bị hệ thống phím chức năng với 7 nút bấm và cần số điện tử, đặt dưới màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch sắc nét. So với sản phẩm cũ, màn hình đã được gia tăng kích thước, giúp mở rộng hiển thị thông tin và tối ưu trải nghiệm tiện nghi cho người dùng. Ghế ngồi bọc da Claudia cao cấp, sở hữu khả năng chỉnh điện ở ghế trước, gập 60:40 ở hàng ghế thứ hai. New Peugeot 5008 được kết hợp tính năng Magic Flat, hàng ghế thứ ba có thể linh hoạt gập phẳng hoặc tháo rời, giúp tối ưu nhu cầu sử dụng cho người dùng. Xe trang bị hệ thống tiện nghi bao gồm: cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu chống chói tự động, 4 cửa sổ chỉnh điện với cảm ứng vật cản và cửa sổ toàn cảnh panorama, mang đến không gian thoáng đãng cho cả khoang xe. Không gian giải trí sống động với hệ âm thanh thanh cao cấp và khả năng kết nối thông minh Apple CarPlay và Android Auto. Cabin có tính năng sạc điện thoại không dây được trang bị tại khu vực điều khiển trung tâm. New Peugeot 5008 sở hữu khung xe chắc chắn với kết cấu thép cường lực, sử dụng động cơ tăng áp 1.6L THP với mô-men xoắn đại 245 Nm tại vòng tua rất thấp ở mức 1.400 vòng/phút, kết hợp với động cơ là hộp số tự động 6 cấp EAT6. Ngoài ra, New Peugeot 5008 được duy trì tính năng Advanced Grip Control và hỗ trợ xuống dốc HADC giúp xe kiểm soát lực bám. New Peugeot 5008 được trang bị tính năng an toàn bao gồm 6 túi khí, 12 cảm biến xung quanh xe và camera sau 180 độ giả lập 2 bên cùng gói an toàn nâng cao (ADAS) cho người lái như: Hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ và cảnh báo người lái tập trung. Tất cả sẽ được tối ưu thông tin và hiển thị đầy đủ trên màn hình HUD kỹ thuật số. Phiên bản GT đột phá hơn trong thiết kế và các trang bị nâng cấp. New Peugeot 5008 GT có diện mạo năng động và mới mẻ hơn với mâm hợp kim 19 inch phong cách New York. Trang bị kính cửa sổ hai lớp ở hàng ghế trước, kính tối màu cho hàng ghế sau, giúp xe có độ cách âm tối đa và mang đến sự riêng tư cho người sở hữu Bước vào không gian cabin, New Peugeot 5008 GT ấn tượng với thiết kế vô lăng D-cut khác biệt, sử dụng da đục lỗ và bổ sung thanh chrome trên, dưới tạo điểm nhấn. Tổng thể nội thất sang trọng hơn với trần xe tối màu, chất liệu ghế Claudia Habana đi cùng ốp Alcantara cao cấp. Cả hai phiên bản đều được trang bị tính năng sưởi ghế, đặc biệt New Peugeot 5008 GT tích hợp thêm massage ghế trước và nhớ vị trí ghế người lái, giúp gia tăng tiện lợi và thoải mái tối đa trong những chuyến đi dài. Nhờ vào kết nối thông minh với Apple CarPlay và Android Auto, phiên bản GT mở ra không gian giải trí sống động nhờ chất lượng âm thanh Hi-Fi Premium 10 loa đến từ thương hiệu Focal. Giá xe Peugeot 5008 2022 tại Việt Nam ở mức 1,199 tỷ đồng đối với bản AL và 1,299 tỷ đồng đối với bản GT. Tại Việt Nam, Peugeot 5008 cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc Crossover 5+2, nơi đang có sự góp mặt của Honda CR-V và Mitsubishi Outlander. Video: Giới thiệu chi tiết Peugeot 5008 GT thế hệ mới.

