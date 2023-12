Ôtô điện nhỏ, rẻ nhất Việt Nam thêm bản mui trần tại Thái Lan

Wuling Mini Convertible EV chạy điện cỡ nhỏ - phiên bản mui trần của mẫu xe điện Hongguang Mini EV. Xe hiện đang có mặt tại Thái Lan trong khuôn khổ triển lãm Motor Expo 2023 tổ chức tại thành phố Nonthaburi. Dường như, Wuling Mini Convertible tại Thái Lan chính là tên gọi khác của Wuling Mini EV Cabrio - phiên bản mui trần của mẫu xe điện “ăn khách” Hongguang Mini EV, ra mắt tại thị trường quê nhà Trung Quốc vào đầu tháng 11/2023 vừa qua. Wuling Mini Convertible EV 2024 mới có kiểu dáng tương tự với phiên bản mui cứng, theo thông số xe có kích thước dài rộng cao Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.059 x 1.521 x 1.614 mm, trục cơ sở 2.010 mm, khoảng sáng gầm 120 mm và nặng 925 kg. Một số chi tiết vuông vức trên bản có mui đã được tinh chỉnh để Wuling Mini Convertible EV có diện mạo khác biệt. Cụm đèn LED phía trước đã được tích hợp thêm đèn định vị ban ngày hình chữ C đối xứng, thêm vào đó là một cụm đèn vuông ở dưới cản trước. Phía sau xe nổi bật với bộ đèn hậu cỡ lớn mang phong cách Cyberpunk X. Cửa hai bên không có khung kính, mâm xe 12 inch 2 tông màu giảm thiểu lực cản của không khí. Mui mềm của xe có thể gập xuống và cất vào cốp chỉ trong 6 giây, gia cố bằng thanh chống lật phía trước trên đầu người lái và hành khách để tăng độ an toàn trong trường hợp xe bị lật. Bảng táp-lô của mẫu xe điện mui trần này có thiết kế khá tương tự mẫu xe Wuling Air EV hiện đang bán tại Thái Lan. Thiết kế này có phần đơn giản, nổi bật với các đường mạ crôm ở nhiều chi tiết khác nhau. Vô-lăng 2 chấu đơn giản, phía sau là màn hình hiển thị thông tin LCD. Hệ thống khe gió hẹp được đặt xuyên suốt chiều dài của táp-lô. Giá đặt cốc được đặt ở hai điểm đầu/cuối. Các núm xoay vật lý để điều chỉnh. Cần số cũng có dạng núm xoay. Về vận hành, Wuling Mini Convertible EV được trang bị một mô-tơ điện được lắp ở trục bánh trước, sản sinh công suất 40 mã lực cùng mô-men xoắn 110 Nm. Theo công bố, tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 100 km/h. Đi kèm hệ truyền động này là cụm pin LFP có dung lượng 26,5 kWh, giúp chiếc xe điện mini mui trần có thể di chuyển tối đa 280 km mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn CLTC. Về an toàn, Wuling Mini Convertible EV được trang bị hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống giám sát áp suất lốp, 2 vị trí ISOFIX và túi khí kép ở phía trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị tính năng giám sát tình trạng xe theo thời gian thực thông qua ứng dụng LING Club, hỗ trợ tìm kiếm xe từ xa, khóa cửa, kiểm tra tình trạng xe, hẹn điểm sạc xe… Hiện tại giá xe Wuling Mini Convertible EV chưa được công bố tại Thái Lan, xe dự kiến bán ra trong năm 2024. Video: Chi tiết Wuling Mini EV Cabrio mui trần chạy điện.

Wuling Mini Convertible EV chạy điện cỡ nhỏ - phiên bản mui trần của mẫu xe điện Hongguang Mini EV. Xe hiện đang có mặt tại Thái Lan trong khuôn khổ triển lãm Motor Expo 2023 tổ chức tại thành phố Nonthaburi. Dường như, Wuling Mini Convertible tại Thái Lan chính là tên gọi khác của Wuling Mini EV Cabrio - phiên bản mui trần của mẫu xe điện “ăn khách” Hongguang Mini EV, ra mắt tại thị trường quê nhà Trung Quốc vào đầu tháng 11/2023 vừa qua. Wuling Mini Convertible EV 2024 mới có kiểu dáng tương tự với phiên bản mui cứng, theo thông số xe có kích thước dài rộng cao Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.059 x 1.521 x 1.614 mm, trục cơ sở 2.010 mm, khoảng sáng gầm 120 mm và nặng 925 kg. Một số chi tiết vuông vức trên bản có mui đã được tinh chỉnh để Wuling Mini Convertible EV có diện mạo khác biệt. Cụm đèn LED phía trước đã được tích hợp thêm đèn định vị ban ngày hình chữ C đối xứng, thêm vào đó là một cụm đèn vuông ở dưới cản trước. Phía sau xe nổi bật với bộ đèn hậu cỡ lớn mang phong cách Cyberpunk X. Cửa hai bên không có khung kính, mâm xe 12 inch 2 tông màu giảm thiểu lực cản của không khí. Mui mềm của xe có thể gập xuống và cất vào cốp chỉ trong 6 giây, gia cố bằng thanh chống lật phía trước trên đầu người lái và hành khách để tăng độ an toàn trong trường hợp xe bị lật. Bảng táp-lô của mẫu xe điện mui trần này có thiết kế khá tương tự mẫu xe Wuling Air EV hiện đang bán tại Thái Lan. Thiết kế này có phần đơn giản, nổi bật với các đường mạ crôm ở nhiều chi tiết khác nhau. Vô-lăng 2 chấu đơn giản, phía sau là màn hình hiển thị thông tin LCD. Hệ thống khe gió hẹp được đặt xuyên suốt chiều dài của táp-lô. Giá đặt cốc được đặt ở hai điểm đầu/cuối. Các núm xoay vật lý để điều chỉnh. Cần số cũng có dạng núm xoay. Về vận hành, Wuling Mini Convertible EV được trang bị một mô-tơ điện được lắp ở trục bánh trước, sản sinh công suất 40 mã lực cùng mô-men xoắn 110 Nm. Theo công bố, tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 100 km/h. Đi kèm hệ truyền động này là cụm pin LFP có dung lượng 26,5 kWh, giúp chiếc xe điện mini mui trần có thể di chuyển tối đa 280 km mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn CLTC. Về an toàn, Wuling Mini Convertible EV được trang bị hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống giám sát áp suất lốp, 2 vị trí ISOFIX và túi khí kép ở phía trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị tính năng giám sát tình trạng xe theo thời gian thực thông qua ứng dụng LING Club, hỗ trợ tìm kiếm xe từ xa, khóa cửa, kiểm tra tình trạng xe, hẹn điểm sạc xe… Hiện tại giá xe Wuling Mini Convertible EV chưa được công bố tại Thái Lan, xe dự kiến bán ra trong năm 2024. Video: Chi tiết Wuling Mini EV Cabrio mui trần chạy điện.