Omoda E5 từ hơn 760 triệu đồng, đối thủ VinFast e34 tại Việt Nam?

Theo nhiều nguồn tin, xe sẽ chính thức được đưa về nước vào quý III năm nay. Khi ra mắt tại Việt Nam, Chery Omoda E5 2024 mới sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với VinFast e34 trong phân khúc xe điện. Mẫu xe SUV Chery Omoda E5 chính là phiên bản thuần điện của Omoda 5 từng giới thiệu tại Việt Nam vào năm ngoái. Mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.400 x 1.830 x 1.590 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm. So với phiên bản máy xăng thông thường, Chery Omoda E5 gần như giữ nguyên kích thước. Tổng thể thiết kế của Omoda E5 cũng không quá khác biệt so với mẫu Omoda 5. Xe chỉ được tinh chỉnh một số chi tiết ở ngoại thất như: lưới tản nhiệt đóng kín, hốc gió trung tâm rộng hơn, la-zăng với thiết kế khí động lực học và ống xả phía sau được loại bỏ. Khoang lái của Omoda E5 không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác mà còn là thiết kế đặc trưng của thế hệ phương tiện sử dụng năng lượng mới. Xe được trang bị màn hình cong tích hợp 24,6 inch, trợ lý ảo, hệ thống điều khiển bằng giọng nói đưa ra những phản ứng tức thì và hỗ trợ người lái một cách tốt nhất. Về trang bị an toàn, xe sở hữu hàng loạt tính năng hỗ trợ lái nổi trội như: 7 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, giữ làn khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, cảnh báo tiền va chạm hay phanh khẩn cấp tự động. Nhờ đó, xe có khả năng tự lái bán tự động cấp độ 2. Cung cấp sức mạnh cho Omoda E5 là mô-tơ điện cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm cho phép xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 172 km/h. Omoda E5 được trang bị bộ pin có dung lượng 61 kWh cho tầm vận hành lên đến 430 km sau một lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm WLTP. Thời gian tăng dung lượng pin từ 30-80% bằng bộ sạc nhanh là 28 phút. Hiện giá xe Chery Omoda E5 bán ra khởi điểm từ 498,8 triệu Rupiah (khoảng 778 triệu đồng) tại Indonesia,. Sau Indonesia, mẫu SUV điện này sẽ tiếp tục được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Khi bán ở Việt Nam, Chery Omoda E5 sẽ là đối thủ của VinFast VF e34. Video: Giới thiệu SUV điện Chery Omoda E5 2024 mới.

