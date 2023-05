Omoda 3 giá rẻ sắp về Việt Nam, "đấu" Toyota Raize và Kia Sonet

OMODA là thương hiệu con mới ra mắt vào năm 2022 của hãng xe Chery. Trong thời gian qua, thương hiệu này đã ra mắt 3 mẫu xe là OMODA 5, OMODA 5 e-QUA và OMODA S5. Đến nay, mẫu xe tiếp theo của thương hiệu này là OMODA 3 2023 mới tiếp tục được hé lộ. Omoda 3 2023 mới chính là mẫu SUV hạng A nằm trong kế hoạch đã được thương hiệu OMODA hé lộ trong sự kiện diễn ra ở trụ sở chính tại thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, vào hồi cuối tháng 4 năm nay. Chery Tiggo 3x 2023 mới ra mắt tại Trung Quốc. mẫu xe SUV OMODA 3 mới trên thực tế là phiên bản dành cho thị trường quốc tế của mẫu xe Chery Tiggo 3x vừa ra mắt phiên bản mới ở Trung Quốc vào hôm 19/5/2023 vừa qua. Hình ảnh chụp nội thất cho thấy chiếc OMODA 3 này dành cho thị trường Trung Đông. Tương tự Chery Tiggo 3, OMODA 3 cũng có kích thước nhỏ, bao gồm chiều dài 4.200 mm, chiều rộng 1.760 mm, chiều cao 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.555 mm. Với kích thước này, OMODA 3 sẽ là đối thủ của Toyota Raize và Kia Sonet khi về Việt Nam trong tương lai. Không chỉ kích thước mà ngoại hình của OMODA 3 cũng khá giống với Chery Tiggo 3x. Điều này được thể hiện rõ qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm những nan nhỏ mạ crôm bên trong. Lưới tản nhiệt không viền này nối liền với dải đèn LED định vị ban ngày khá mỏng của xe. Trong khi đó, đèn pha chính của OMODA 3 được đặt bên dưới, ở hai góc cản trước. Tuy là xe của thương hiệu OMODA nhưng mẫu SUV hạng A này vẫn dùng logo của hãng Chery ở giữa lưới tản nhiệt. Ngoài ra, xe còn sở hữu ốp cua lốp và các cột sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi. Nằm bên trong hốc bánh là bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế 5 chấu kép, phay xước 2 màu và đi kèm lốp 205/50. Ở phía sau, OMODA 3 được trang bị cụm đèn hậu LED có thiết kế xuyên suốt, nằm vắt ngang trên đuôi xe. Cụm đèn hậu này được đặt ở vị trí khá cao, sát với kính chắn gió sau. Bên dưới đèn hậu là tem chữ nổi "OMODA" chứ không phải là "Chery". Tiếp đến là cánh gió mui màu đen và ốp màu bạc bao quanh 2 đầu ống xả giả trên cản sau. Trong khi đó, ống xả thật của xe được giấu khá kín. Ở hai góc đuôi xe còn có thêm khe gió giả nằm dọc, gợi liên tưởng đến Jaecoo 7 - mẫu SUV cỡ B cũng do Chery sản xuất. Để mang đến sự trẻ trung cho ngoại hình của OMODA 3, hãng Chery đã bổ sung những điểm nhấn màu cam xung quanh xe như trên cản trước, ốp cua lốp, baga nóc và bệ cửa. Ngay cả ốp gương chiếu hậu của xe cũng có những điểm màu cam trang trí. Bên trong OMODA 3 là không gian nội thất khác biệt đáng kể so với Chery Tiggo 3x 2023. Xe được trang bị mặt táp-lô có thiết kế 2 tầng và ốp màu bạc, tạo cảm giác cao cấp. Thêm vào đó là vô lăng 3 chấu với thiết kế vát đáy... Xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, hỗ trợ kết nối với điện thoại. Bên dưới màn hình trung tâm là dãy nút bấm như phím đàn piano để chỉnh điều hòa. hưa dừng ở đó, mẫu SUV hạng A này còn có tính năng khởi động nút bấm, sạc điện thoại không dây... Cần số của Omoda 3 mới được thiết kế theo phong cách cần đẩy máy bay đặc trưng của hãng Chery, núm xoay nhỏ chỉnh màn hình trung tâm. iện thông tin về động cơ của OMODA 3 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu SUV hạng A này sẽ dùng động cơ giống Chery Tiggo 3x. Đây là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 143 Nm. Động cơ này đồng hành cùng hộp số sàn hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT giả lập 9 cấp số. Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt và mức giá xe OMODA 3 2023. Trong khi đó, Chery Tiggo 3x 2023 có giá dao động từ 59.900 - 74.900 Nhân dân tệ (khoảng 201 - 251 triệu đồng) tại Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, thương hiệu OMODA sẽ ra mắt Việt Nam trong năm nay với mẫu xe đầu tiên là OMODA 5. Sang năm 2024, thương hiệu Trung Quốc sẽ bán mẫu SUV điện cỡ B OMODA 5 e-QUA ở Việt Nam. Video: Xem OMODA 5 thử nghiệm an toàn Euro NCAP.

