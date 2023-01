Lamborghini Huracan Tecnica gần 19 tỷ ra Hà Nội đón Tết Quý Mão

Sự tinh túy trong thiết kế và kỹ thuật của siêu xe Lamborghini Huracan mang đến niềm vui trong phong cách sống đi cùng hiệu suất ấn tượng trên những cung đường đua lẫn đường đô thị. Giống như “người anh em” STO, Lamborghini Huracan Tecnica tại Việt Nam sử dụng động cơ 5.2L cho công suất 640 CV, sản sinh mô-men xoắn 565 Nm tại vòng tua 6,500 vòng/phút, tạo nên cảm giác phấn khích và vô cùng thoải mái trên những cung đường hàng ngày, nhưng vẫn đảm bảo độ phản hồi ga với sức mạnh ấn tượng khi cần thiết. Với trọng lượng khô 1.379 kg, tỷ số trọng lượng trên công suất của Tecnica là 2.15 kg/CV. Sức mạnh được nâng cấp cũng mang đến âm thanh động cơ đanh giòn và sắc bén hơn tại những vòng tua cao. Trong khi đó, trải nghiệm âm thanh nội thất của Tecnica cũng được cải thiện. Trái tim của Huracan là hệ thống LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), kiểm soát mọi khía cạnh hành vi động lực của xe qua việc tích hợp những hệ thống xe và thiết lập lệnh điều khiển trước theo thời gian thực, mang lại khả năng vận hành hoàn hảo. Hệ dẫn động cầu sau của Tecnica kếp hợp hệ thống lái bánh sau với tỉ số lái trực tiếp và mô-men xoắn, cùng với Hệ thống Kiểm soát Lực kéo Hiệu suất (P-TCS) và thiết lập hệ thống treo riêng biệt cho Tecnica. Tuỳ vào từng chế độ lái là STRADA, SPORT hoặc CORSA, hệ thống vận hành trên Tecnica sẽ được hiệu chỉnh để mang lại sự phản hồi cao tương thích theo từng điều kiện môi trường khác nhau. Tại chế độ lái STRADA, hệ thống đánh lái sau mang đến sự ổn định và cơ động, được tăng cường bởi mô-men xoắn và Hệ thống Kiểm soát Lực kéo Hiệu suất (P-TCS). Động cơ và hộp số đều được điều chỉnh để mang lại cảm giác lái thoải mái, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Với lựa chọn chế độ lái SPORT, cảm giác phấn khích khi cầm lái được đẩy lên mức cực đại thông qua khả năng tăng cường của hệ thống đánh lái sau và cho phép chiếc xe trượt trong khoảng giới hạn được kiểm soát bởi Hệ thống Kiểm soát Lực Kéo Hiệu suất (P-TCS). Trong khi đó, mô-men xoắn đảm bảo sự linh động và tính phản hồi đến tay người cầm vô-lăng. Hệ thống truyền động phản hồi ngay khi chạm nhẹ chân ga, hộp số bảy cấp mang lại khả năng sang số nhanh và nhiều cảm xúc cho người điều khiển. Và tại chế độ CORSA, tinh thần tốc độ thực thụ trên những đường đua của chiếc xe lẫn người lái sẽ được đánh thức: Tecnica phản hồi ngay lập tức mọi thay đổi và tương tác của người cầm lái với độ chính xác cực cao, đi cùng là tiếng gầm mang đầy hấp lực của động cơ hút khí tự nhiên trứ danh như lời gợi nhắc về khả năng ưu việt trên những cung đường của cái tên Lamborghini. Hệ thống vận hành được tuỳ chỉnh mang đến phản hồi ga điều hướng tối ưu và khả năng sang số nhanh nhất, Tecnica thể hiện sự chính xác và sự nhanh nhẹn tối đa đến từ tất cả các hệ thống thông qua LDVI, bao gồm hệ thống bám ngang và dọc tối đa từ mô-men xoắn và Hệ thống Kiểm soát Lực kéo Hiệu suất (P-TCS) tương ứng. Góp phần giúp chiếc xe đạt được hiệu suất vận hành vượt trội chính là hệ thống làm mát phanh mới, thừa hưởng kinh nghiệm lịch sử trên những cung đường đua của Lamborghini, mang lại hiệu suất phanh tốt hơn và ổn định trên những cung đường trường lẫn đường đua. Hệ thống phanh carbon ceramic của Tecnica sử dụng bộ làm mát và ống dẫn hướng làm mát được thiết kế đặc biệt nhằm hướng luồng khí vào bánh đĩa, góp phần tối đa hoá quá trình tản nhiệt, hạn chế tình trạng quá nhiệt của dầu phanh và giảm thiểu quá trình má phanh bị ăn mòn. Ngoại thất của Huracan Tecnica sở hữu nhiều đổi mới tinh tế và mang hiệu ứng thị giác ấn tượng ở cả hai khía cạnh: một siêu xe thể thao mang tính biểu tượng của phong cách sống sôi động và một cỗ máy mang hiệu suất tuyệt vời trên những cung đường đua. Hiệu quả khí động học và kỹ thuật mới giúp giảm thiểu trọng lượng tạo nên những luồng sinh lực mới mẻ ở nhiều chi tiết của xe, nhưng đồng thời vẫn giữ được nét sang trọng riêng biệt, chính điều này giúp Tecnica trở nên nổi bật hoàn toàn so với những “người anh em” cùng nhà Huracan. Thiết kế mới mang đến cho Tecnica ánh nhìn mạnh mẽ hơn, như một “thú săn mồi”: mặt trước mạnh mẽ, hướng vào trong với phần vai cơ bắp kết hợp với chi tiết mui xe có trọng lượng nhẹ do được làm hoàn toàn tự sợi carbon. Phần cản mới của Tecnica mang thiết kế Ypsilon đen của Terzo Millennio kết hợp cùng với chi tiết màn khí lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc Huracan. Bộ phận chia gió phía trước được trang bị các thanh trượt thấp hơn, mở hướng điều tiết không khí qua các bánh xe, giúp tăng lực ép mặt đường và làm mát. Sắc đen ở phần kính chắn gió giúp ngoại hình thêm ấn tượng. Hình dáng của Tecnica khác biệt hẳn so với những thành viên trong gia đình Huracan: dù sở hữu chiều cao và bề rộng tương đương với Huracan EVO và phom dáng lấy cảm hứng từ Essenza SCV 12, nhưng với chiều dài tăng thêm 6.1 cm giúp cho chiếc xe trông bám sát mặt đường và bề thế hơn. Màu đen của chi tiết Ypsilon phía trước được thiết kế chạy dọc liền mạch hai bên sườn đến cửa hút gió bên hông giúp tôn bật sức sống năng động của chiếc xe, phần mui mang cùng phối màu với thân xe hoặc có thể được sơn đen như một sự tuỳ chọn của khách hàng. Sự cách tân ở phần sau, bao gồm gương cửa sổ sau đặt theo chiều thẳng đứng giúp cải thiện tầm nhìn, trong khi nắp động cơ được tái thiết kế mang chất liệu carbon trọng lượng nhẹ nhằm tôn vinh “trái tim” động cơ V10. Phần ngoại thất sau mạnh mẽ đi cùng khe hút gió được tối ưu hoá, bộ khuếch tán cùng màu với thân xe hoặc đen tuỳ chọn kết hợp cùng ống xả lục giác mới là biểu hiện rõ ràng cho sức mạnh của Tecnica. Về mặt thẩm mỹ, cánh gió sau cố định hoàn thiện cho những đường nét độc đáo của Tecnica, thiết kế khí động học học tăng đến 35% lực ép mặt đường khi so sánh với Huracan EVO RWD, cũng như giảm đi 20% lực cản gió. Những yếu tố này làm tăng thêm độ cận bằng khí động và hỗ trợ ổn định hơn trong quá trình vào cua hay phanh. Gầm xe cũng được tối ưu hoá nhằm gia tăng tính hiệu quả khí động học bởi những cánh điều hướng gió bổ trợ.Mẫu mâm bánh xe Damiso kim cương 20 inch, lấy cảm hứng từ Lamborghini Vision GT, có thiết kế lục giác và trang bị lốp Bridgestone Potenza Sport Độ linh hoạt của Huracan Tecnica tiếp tục được thể hiện qua chi tiết nội thất với gói lựa chọn tuỳ chỉnh mở rộng: Cung cấp bất cứ mong muốn nào cũng khách hàng, từ ngoại thất đến những thiết lập vận hành và phản hồi từ người lái, thông qua sự kết nối nhưng quan trọng nhất vẫn là khả năng vận hành ở đường phố và đường đua. Bên trong Tecnica trang bị ghế ngồi thể thao có khả năng điều chỉnh dành cho người cầm lái. Những lựa chọn khác bao gồm thiết kế cửa trọng lượng nhẹ, vòm bánh và bu-lông bánh làm bằng chất liệu titan, phần dây đai an toàn chuyên dụng cho những tay đua. Giao diện màn hình giải trí HMI được Lamborghini tinh chỉnh riêng cho Tecnica. Bảng điều khiển trung tâm giản lược về màu sắc để hướng sự chú ý của người cầm lái hoàn toàn tập trung vào màn hình chính dạng vòm lớn. Những tính năng thú vị theo ý thích cũng sẽ được lắp đặt trên bản điều khiển trung tâm theo nhu cầu khách hàng, như chức năng LDVI hiển thị thời gian thực, các chức năng kết nối bao gồm Apple CarPlay, Android Auto và Amazon Alexa. Thừa hưởng từ STO, giao diện màn hình HMI sở hữu tính năng kết nối từ xa, nhật ký lưu trữ thông số vận hành của điểm đến và theo dõi thời gian, được kết nối thông qua ứng dụng UNICA. Những trang bị tiêu chuẩn và lựa chọn màu sơn và trang trí phù hợp cho cả hai tệp khách hàng yêu thích sự sang trọng hay thể thao. Chương trình cá nhân hoá Ad Personam mang đến 8 màu sơn ngoại thất với hơn 200 lựa chọn sơn bổ sung có sẵn, đi cùng với lựa chọn trang trí nội thất mới từ chất liệu da Alcantara dành riêng cho Tecnica, bên cạnh là những tuỳ chọn độc quyền khác như thiết kế - màu sắc đường chỉ may và thêu hoạ tiết “Tecnica” lên ghế. Nếu như những lựa chọn độc quyền kể trên chưa đủ làm hài lòng khách hàng, Ad Personam còn mang đến cho chương trình tự cá nhân hoá Huracan Tecnica mà không giới hạn về màu sắc hay lựa chọn chất liệu trang trí nội thất... Mức giá xe Lamborghini Huracan Tecnica chính hãng tại Việt Nam khoảng gần 19 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Huracan Tecnica mới.

