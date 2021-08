Nissan Z Coupe 2022 hơn 900 triệu đồng, “ác mộng” của Toyota Supra

Nissan Z Coupe 2022 mới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn người dùng với mức giá khoảng 40,000 USD (hơn 900 triệu đồng) cùng động cơ V6 tăng áp kép Twin-Turbo với công suất đầu ra đạt mức 400 mã lực. Để so sánh, phiên bản cao cấp nhất của Toyota GR Supra có trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3,0 lít chỉ có công suất đầu ra ở mức 382 mã lực, phiên bản cơ sở thậm chí còn thấp hơn khoảng hơn 100 mã lực. Nissan ra mắt Z Coupe 2022 với tổng cộng hai phiên bản thông thường và một phiên bản giới hạn bao gồm bản Sport, bản Performance và phiên bản giới hạn mang tên Proto Spec. Nhìn chung, cả ba phiên bản đều được trang vị động cơ V6 dung tích 3,0 lít sản sinh công suất đầu ra đạt mức 400 mã lực. Ở mỗi phiên bản này khách hàng đều có thể lựa chọn giữa tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 9 cấp. Phiên bản giới hạn Nissan Z Proto Spec được bán ra với hệ thống cùm phanh màu vàng độc quyền với logo Z, bộ mâm xe hợp kim nhôm màu đồng, ghế bọc da độc quyền với các điểm nhấn trang trí màu vàng và chỉ khâu nội thất màu vàng. Nissan Z Proto Spec sẽ chỉ được sản xuất giới hạn với 240 chiếc. Ngoài ra, Nissan sẽ công bố thông tin chi tiết về mẫu xe Z hoàn toàn mới dành cho thị trường Nhật Bản được gọi là Fairlady Z và sẽ trình làng vào mùa đông năm nay.Nissan Z Coupe thế hệ mới có thiết kế mang dáng dấp của những chiếc Nissan Z thế hệ đầu tiên với phần đầu xe dài, mui xe thiết kế dốc nhẹ kéo dài về phía đuôi sau của xe. Các nhà thiết kế đã sử dụng các công nghệ mới nhất để hiện đại hóa hệ thống đèn chiếu sáng LED có hai nửa vòng tròn lấy cảm hứng từ chiếc Fairlady 240ZG dành cho thị trường Nhật Bản của những năm 70. Xe sở hữu những đường nét thiết kế vuông vắn với dáng dấp của chiếc Z Coupe thế hệ đầu tiên. Có thể thấy, dường như Z Coupe mới là sự hiện đại hóa của huyền thoại này với những chi tiết quen thuộc như hốc gió vuông vắn ở phần cản trước của xe. Đuôi sau giản đơn tích hợp nắp cốp phía sau giống với mẫu xe huyền thoại. Cụm đèn hậu của xe tích hợp công nghệ hiện đại với kiểu dáng gợi nhớ đến Z32 300ZX. Cụm đèn hậu này được hoàn thiện với thiết kế 3D cùng các dải đèn LED tách biệt hiện đại. Phiên bản Z Performance được trang bị cánh gió nhỏ phía sau giúp tăng tính khí động học cho xe. Cánh gió phía trước được thiết kế nhờ ứng dụng kiến thức thu được từ quá trình phát triển Nissan GT-R để tận dụng vùng áp suất âm. Nissan Z Coupe mới sẽ được Nissan bán ra với ba màu ngoại thất đơn điệu cùng sáu màu ngoại thất phối dưới dạng hai tông màu. Trên Z Coupe mới cũng sẽ được ra mắt với màu sắc mới là Seiran Blue và Ikazuchi Yellow cùng trang bị mui màu đen Super Black. Các màu sắc mới của xe bao gồm màu bạc Brilliant Silver, xám Boulder Gray, xanh Seiran Blue, vàng Ikazuchi Yellow, đỏ Passion Red, trắng Everest White, đen Black Diamond, màu xánh nòng súng Gun Metallic, và màu đỏ đô Rosewood Metallic. Mẫu xe được trang bị đi kèm với động cơ V6 tăng áp kép Twin-Turbo có dung tích 3.0 lít với khả năng sản sinh công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 475 Nm. Trong cả ba phiên bản đều có hai tùy chọn hộp số bao gồm hộp số sàn 6 cấp dẫn động cầu sau và cũng có hệ thống kiểm soát khởi động tiên tiến. Phiên bản này cũng có trục truyền động composite bằng sợi carbon và khớp số vòng quay. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản được trang bị hộp số tự động 9 cấp. So với “người tiền nhiệm” Nissan 370Z, Z Coupe mới có giảm xóc đơn trước và sau mới với đường kính lớn hơn so với 370Z. Hệ thống này được tinh chỉnh giảm 20% lực giảm chấn để giúp giảm thiểu chấn động khi va chạm trên các bề mặt không bằng phẳng. Hệ thống treo nhôm xương đòn kép cũng có cấu trúc hình học mới đồng thời nâng cao độ cứng của thân xe và hệ thống lái trợ lực điện tử giúp tăng hiệu suất vào cua lên thêm 13%. Các phiên bản được trang bị số tự động 9 cấp cung cấp các chế độ lái Standard và Sport cải thiện khả năng kiểm soát gia tốc, cấu hình lái chế độ thể thao, cải thiện âm thanh chủ động đem lại âm thanh động cơ ấn tượng hơn. Mẫu xe được trang bị hệ thống cùm phanh nhôm bốn piston ở phía trước và hai piston ở phía sau. Hai phiên bản Performance và Proto Spec sẽ được trang bị bộ mâm xe có kích thước 19 inch với lốp 255/40 phía trước và 275/35, phiên bản Sport chỉ được trang bị mâm xe có kích thước 18 inch với kích thước lốp ở cả trước và sau là 245/45. Phiên bản Z Performance cũng sẽ được trang bị bộ vi sai hạn chế trượt ly hợp cơ học. Khoang nội thất của xe là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ hiện đại với nét cổ điển Z. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế với ba đồng hồ đo analog trên bảng điều khiển, màn hình giải trí trung tâm có tính năng cảm ứng 8.0 inch. Đội ngũ thiết kế nội thất cũng đã tìm kiếm lời khuyên từ các huyền thoại đua xe chuyên nghiệp như tay đua Tsugio Matsuda của Nissan Super GT500 để đúc kết những trải nghiệm và phát triển khoang nội thất của Z Coupe mới. Từ những kiến thức có được từ tay đua chuyên nghiệp, Nissan đã thiết kế bảng điều khiển của xe đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cũng như tiện lợi cho người dùng. Màn hình đồng hồ kỹ thuật số có thể tùy chỉnh có kích thước 12,3 inch và được bố trí để giúp người lái có thể nhìn rõ và nắm được các thông tin một cách nhanh chóng. Khoang nội thất của Z Coupe được hoàn thiện theo phương pháp bọc da lộn tạo cảm giác thể thao nhưng cũng không làm mất đi yếu tố thoải mái. Hệ thống ghế ngồi của xe được vận dụng từ những kiến thức có được khi phát triển bộ phận tương tự trên GT-R nhằm giảm thiểu khả năng dao động cũng như ôm sát người lái, giảm chuyển động của cơ thể khi xe vào cua gấp cũng như tạo cảm giác lái thoải mái hơn đáng kể. Xe được trang bị ba màu nội thất mới bao gồm Graphite, Red và Blue. Phiên bản giới hạn Proto Spec có các điểm nhấn màu vàng trang trí trong khoang nội thất bao gồm cả đường chỉ khâu trên bảng điều khiển. Ghế được bọc với chất liệu ghế xếp lớp để tạo chiều sâu và hiệu ứng chuyển màu. Hiện tại, giá xe Nissan Z Coupe 2022 khởi điểm ở mức 40,000 USSD (hơn 900 triệu đồng) được là một sự lựa chọn xứng đáng khi đối thủ Toyota GR Supra rẻ nhất ở mức 43,000 USD với trang bị động cơ kém hơn hẳn so với Nissan Z Coupe. Video: Giới thiệu Nissan Z Coupe 2022 “đối thủ” của Toyota Supra.

