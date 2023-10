Nissan Sakura 2023 - xe điện 328 triệu đồng "cháy hàng" ở Nhật

Ra mắt vào năm ngoái cùng với "người anh em" Mitsubishi eK X, Nissan Sakura 2023 mới đã trở thành mẫu ôtô điện bán chạy nhất Nhật Bản trong năm 2023, tính đến thời điểm hiện tại. Theo dữ liệu của Bloomberg, mẫu ôtô từng giành giải Xe của năm tại Nhật Bản năm 2022 hiện đã đạt doanh số cộng dồn 35.099 xe. Con số này gần bằng một nửa lượng ôtô điện bán ra tại Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm nay. Việc Nissan Sakura bán cháy hàng tại Nhật Bản trên thực tế cũng không phải là điều quá bất ngờ vì mẫu ôtô này thuộc phân phúc kei car vốn rất được ưa chuộng tại đây. "Chúng tôi ra mắt một mẫu xe kei car thuần điện để phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của người Nhật Bản và điều kiện giao thông tại đây", bà Keiko Kondo, Giám đốc marketing phụ trách mảng kinh doanh nội địa của Nissan Sakura cho hay. Là xe kei car nên Nissan Sakura sở hữu thiết kế vuông vức và nhỏ gọn điển hình. Nhờ kích thước "bé hạt tiêu", mẫu ôtô này có thể dễ dàng luồn lách trên những con đường hẹp tại các đô thị của Nhật Bản. Sở hữu chi phí vận hành thấp và được ưu đãi thuế nên Nissan Sakura đã trở thành lựa chọn hàng đầu của người lao động cũng như các gia đình sống ở ngoại thành. Được trang bị mô-tơ điện có khả năng tăng tốc nhanh hơn và tốc độ vượt trội so với xe kei car dùng máy xăng truyền thống, Nissan Sakura chạy điện mang đến trải nghiệm lái linh hoạt hơn ôtô cùng kích thước. Trong khi đó, pin của xe cho phạm vi hoạt động 180 km sau một lần sạc đầy, ngoài ra người dùng có thể sạc đầy pin cho xe qua đêm bằng nguồn điện dân dụng. Theo một nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý Nissan ở thành phố Fujisawa, nhiều khách hàng mua Sakura làm xe dự phòng để chạy loanh quanh trong thành phố. Takatoshi Ehara (59 tuổi, trú tại quận Saitama) cho biết ông mua một chiếc Nissan Sakura để thay thế cho xe hybrid của gia đình. Lý do là bởi con cái của ông Ehara đã trưởng thành nên gia đình không cần xe cỡ lớn nữa.Giá xe Nissan Sakura 2023 chỉ khoảng 2 triệu Yên (tương đương 328 triệu đồng) sau khi trừ ưu đãi thuế của Chính phủ Nhật Bản khiến Nissan Sakura nằm trong tầm tay với của nhiều khách hàng. Việc giảm dần các trạm xăng dầu ở khu vực ngoại ô và nông thôn cũng đóng góp một phần vào sự lan rộng của ôtô điện tại thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó, người dân nước này còn có thể dễ dàng sạc ôtô điện tại nhà. Ngoài Nissan và Mitsubishi, từ đầu năm nay, các hãng ôtô nội địa khác như Suzuki, Toyota hay thương hiệu con Daihatsu cũng đã tích cực tung ra các mẫu xe kei car thương mại chạy hoàn toàn bằng điện. Trong khi đó, Honda chậm chân hơn với kế hoạch ra mắt xe tương tự vào năm sau. Tất nhiên, các hãng ôtô không chỉ tập trung vào mảng xe kei car thuần điện. Thay vào đó, các hãng còn nhắm đến những phân khúc xe điện cỡ lớn hơn để có lợi nhuận cao hơn. Có thể thấy rõ xu hướng này qua những mẫu ôtô sẽ được trưng bày trong triển lãm Japan Mobility Show 2023 diễn ra ở Nhật Bản vào tuần này. Tuy thành công tại Nhật Bản nhưng Nissan Sakura và Mitsubishi eK X lại chưa được mở rộng sang thị trường quốc tế vì một số lý do như đáp ứng tiêu chuẩn an toàn khi va chạm ở một số quốc gia hay quy định về dung tích động cơ và tốc độ tối đa. Cả hai mẫu ôtô điện này đều có vận tốc tối đa chỉ 130 km/h. Theo bà Kondo, Nissan sẽ tiếp tục có lợi thế về mảng xe điện nhờ mạng lưới đại lý và kinh nghiệm bán loại phương tiện này sau thành công của Leaf. Vào ngày 25/7 năm nay, Nissan đã đạt được cột mốc quan trọng là bán hơn 650.000 chiếc ôtô điện Leaf trên toàn thế giới. "Là công ty tiên phong trong ngành công nghiệp xe điện của Nhật Bản, chúng tôi đặt mục tiêu duy trì vị thế hãng bán xe điện số 1 của Nissan vào năm sau và năm sau nữa”, bà Kondo khẳng định. Nissan cũng có kế hoạch ra mắt 19 mẫu xe điện vào năm tài khóa 2030 và bắt đầu sử dụng pin thể rắn từ năm 2028. Video: Đánh giá chi tiết xe điện Nissan Sakura 2023 mới.

