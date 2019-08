Nissan Maxima 2020 sở hữu những công nghệ an toàn gì?

Như vậy, Nissan Maxima 2020 mới đã tăng 300 USD (khoảng 6,9 triệu đồng) so với phiên bản 2019, nhưng bù lại chiếc sedan mới đã có được bộ công nghệ an toàn chủ động Nissan Safety Shield 360 theo tiêu chuẩn. Bộ an toàn này bao gồm phanh khẩn cấp tự động với phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ chùm tia chiếu sáng cao và phanh tự động phía sau. Ngoài ra, gói tùy chọn Premium Package trước đây, bao gồm cửa sổ trời Dual Panel Panoramic Moonroof và màn hình quan sát xung quanh, hiện cũng là trang bị tiêu chuẩn của Maxima SR 2020. Đó là tất cả những thay đổi cho mẫu xe sedan Nissan Maxima 2020, bởi vì bản cập nhật năm 2019 của Maxima vốn đã đầy đủ từ nâng cấp thiết kế đến trang trí cấu hình và công nghệ. Một điều đáng chú ý giá Nissan Maxima Platinum 2020 hiện phiên bản hàng đầu sẽ bán ra từ 41.540 USD (khoảng 966 triệu đồng), rẻ hơn trước 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng). Trong khi đó, bản SV tăng 340 USD (khoảng 8 triệu đồng), SL tăng 200 USD (khoảng 4,6 triệu đồng) và SR tăng tận 1.920 USD (khoảng 44,6 triệu đồng). Cung cấp sức mạnh cho tất cả Nissan Maxima 2020 là động cơ VQ-series V6 dung tích 3.5 lít sản sinh công suất 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353Nm, đi kèm hộp số CVT Xtronic và dẫn động cầu trước. Bên cạnh đó, mọi chiếc Maxima mới đều được trang bị hệ thống treo độc lập bốn bánh với giảm xóc một ống phía sau, với sportyGR, xe sẽ được bổ sung bộ giảm xóc điều chỉnh độc đáo, thanh giằng ổn định phía trước lớn hơn và lốp 19 inch. Video: Đánh giá chi tiết Nissan Maxima 2020 mới.

