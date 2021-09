Nissan GT-R 2022 từ 2,23 tỷ đồng, muốn mua phải... bốc thăm

Ngày 13/9/2021 vừa qua, hãng Nissan đã chính thức vén màn phiên bản 2022 của dòng siêu xe GT-R ở thị trường quê nhà Nhật Bản. Tuy đã có mặt trên thị trường trong 14 năm, tương đương với thời gian của 2 thế hệ, nhưng siêu xe Nissan GT-R R35 vẫn chưa có dấu hiệu chuẩn bị "nghỉ hưu". Dự kiến có mặt trên thị trường Nhật Bản vào tháng 10 tới đây, Nissan GT-R 2022 mới sẽ được bổ sung 2 phiên bản giới hạn số lượng mới là GT-R Premium Edition T-spec và GT-R Track Edition Engineered by Nismo T-spec. Để phân biệt với bản thường, Nissan GT-R Premium Edition T-spec 2022 được trang bị bộ vành hợp kim Rays 20 inch rộng hơn và sơn màu đồng thay vì xám nòng súng. Ngoài ra, phiên bản Premium Edition T-spec còn đi kèm nội thất và hệ thống treo riêng. So với phiên bản Premium Edition T-spec, Nissan GT-R Track Edition Engineered by Nismo T-spec 2022 chẳng những có tên dài hơn mà còn được trang bị ấn tượng hơn. Cụ thể, xe được bổ sung nóc xe và nắp cốp sau đều bằng sợi carbon để giảm trọng lượng. Đó là còn chưa kể đến phần thân vỏ hàn đặc biệt và cứng hơn, hệ thống treo do bộ phận Nismo nâng cấp cũng như ghế Recaro thể thao như xe đua. Chưa hết, Nissan GT-R 2022 còn có phiên bản giới hạn T-spec mới. Phiên bản này sẽ được bày bán ở cả thị trường Nhật Bản lẫn Bắc Mỹ. So với GT-R tiêu chuẩn, Nissan GT-R T-spec 2022 có một số nâng cấp như phanh gốm-carbon, cánh gió sau bằng sợi carbon, nắp khoang động cơ và logo riêng. Bên cạnh đó là chắn bùn trước rộng hơn, bộ vành hợp kim nhôm Rays 20 inch màu vàng kim, ốp gương ngoại thất sơn cùng màu thân xe và hốc hút gió màu đen trên nắp ca-pô. Nissan GT-R T-spec 2022 chỉ có 2 tùy chọn màu sơn là xanh ánh tím Midnight Purple và xanh ngọc Millennium Jade. Trong đó, xanh Millennium Jade là màu sơn từng được dùng cho xe giới hạn số lượng Nissan Skyline R34 GT-R V-Spec II Nür. Nội thất của Nissan GT-R T-spec 2022 là sự kết hợp giữa ghế bọc da semi-aniline cao cấp phối da lộn màu xanh lục Mori Green và trần bọc Alcantara khâu quả trám. Trong khi đó, logo "T-spec" xuất hiện khắp nơi bên trong xe như ở cụm điều khiển trung tâm và ốp bậc cửa. Dù ở phiên bản nào, Nissan GT-R 2022 cũng dùng động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.8L, tạo ra công suất tối đa 565 mã lực và mô-men xoắn cực đại 633 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian ATTESA E-TS. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Nissan GT-R 2022 có mức khởi điểm từ 10.828.400 Yên (2,23 tỷ đồng). Trong khi đó, giá bán của bản Premium Edition T-spec 2022 là từ 15.904.900 Yên (khoảng 3,27 tỷ đồng). Con số tương ứng của Nissan GT-R Track Edition Engineered by Nismo T-spec 2022 là 17.881.600 Yên (3,68 tỷ đồng). Ở thị trường Mỹ, Nissan GT-R T-spec 2022 được định vị cao hơn GT-R Premium và có giá 138.490 USD (3,18 tỷ đồng). Theo hãng Nissan, chỉ có đúng 100 chiếc Nissan GT-R T-spec, GT-R Premium Edition T-spec và GT-R Track Edition Engineered by Nismo T-spec xuất xưởng. Hãng sẽ chọn khách hàng bằng hình thức bốc thăm. Video: Nissan GT-R Nismo - siêu xe hardcore của Nhật Bản.

