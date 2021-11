Những phụ kiện ôtô giá rẻ nhưng vô cùng hữu dụng cho người dùng

Phụ kiện ôtô đầu tiên có thể kể đến là - gương cầu lồi được dùng để gắn lên gương chiếu hậu. Nó có thiết kế phình to ở vị trí trung tâm, bề mặt cong nên cho vùng quan sát rộng hơn so với gương chiếu hậu theo xe. Nhờ thế mà người lái có thể dễ dàng nhìn được những không gian hay những điểm không thể thấy qua kính chiếu hậu. Trên thị trường hiện nay, gương cầu lồi ôtô được bán với rất nhiều hình dáng khác nhau như: hình bầu dục, chữ nhật,…nhưng phổ biến nhất vẫn là dạng gương hình tròn. Bên cạnh đó thì kiểu loại cũng rất đa dạng, phong phú tiêu biểu có thể kể đến: gương cầu lồi xoay 360 độ, gương dạng cầu 2 góc xóa điểm mù, gương cầu lồi ô tô có viền. Hiện giá bán của loại gương này chỉ dao động từ 50 - 100 nghìn đồng/đôi. Giá đỡ điện thoại

Ngày nay, chiếc điện thoại không đơn thuần chỉ có chức năng liên lạc mà còn mang đến rất nhiều tiện ích cho người dùng. Nó là một phương tiện giải trí, công cụ liên lạc, công cụ hỗ trợ xử lý công việc và nhiều tính năng hữu dụng khác. Khi lái xe, chúng ta sẽ không tránh khỏi những trường hợp cần sử dụng đến điện thoại như: nghe điện thoại, định vị dẫn đường, cập nhật tình hình giao thông,… . Nhưng nếu vừa lái xe, vừa cúi xuống sử dụng điện thoại thì sẽ rất nguy hiểm và trong tình huống này giá đỡ chính là công cụ hỗ trợ cho tài xế. Giá đỡ điện thoại giúp cố định chắc chắn điện thoại ở một vị trí vừa tầm nhìn của người lái xe. Nhờ đó, người lái không cần phải vừa cầm lái, vừa giữ điện thoại. Ngoài ra cũng không cần lo điện thoại bị rơi rớt. Điều này giúp người lái đảm bảo được sự tập trung tốt, lái xe an toàn hơn. Hiện nay trên thị trường, giá đỡ điện thoại được bán rất đa dạng về kiểu dáng, chủng loại nhưng phổ biến nhất là loại kẹp và nam châm. Công cụ hỗ trợ vô cùng hữu ích này được bán với giá bán dao động từ 40 – 100 nghìn đồng tùy loại. Búa thoát hiểm, kéo cắt dây khẩn cấp

Bùa thoát hiểm ôtô khẩn cấp là một vật dụng rất cần được trang bị trên xe khách, xe tải và một số phương tiện giao thông khác. Nó có tác dụng vô cùng hữu ích trong các trường hợp xe gặp tai nạn, cháy xe, xe rơi xuống nước, hoặc có người mắc kẹt trong xe,... . Món đồ chỉ trị giá vài chục nghìn này trong một số tình huống khẩn cấp có thể cứu giúp tính mạng của rất nhiều người. Búa thoát hiểm có thiết kế đầu nhọn, làm bằng kim loại, cán bằng nhựa, có khả năng tạo lực đập lớn để phá cửa thoát ra ngoài. Ngoài ra, thân búa có thể thiết kế thêm lưỡi dao giúp cắt dây đai an toàn khi cần. Giá bán sản phẩm này trong khoảng 80 – 100 nghìn đồng. Miếng dán chống bám nước trên gương chiếu hậu

Thời tiết mưa gió luôn gây khó chịu cho các tài xế khi tham gia giao thông. Vào những ngày này, gương chiếu hậu trên xe thường xuyên bị bám nước gây ra khó khăn trong việc quan sát, làm giảm tầm nhìn, đặc biệt là vào khoảng thời gian buổi tối hay “chập tối”. Miếng dán chống nước là một giải pháp hữu ích đang được nhiều người tin dùng trong thời gian gần đây. Nó hoạt động như hiệu ứng "lá khoai", giúp mặt gương luôn sáng rõ, cải thiện đáng kể tầm nhìn. Giá của loại miếng dán này chỉ khoảng 40-80 nghìn đồng/2 miếng. Bảng ghi số điện thoại

Bảng ghi số điện thoại trên ô tô hiện nay được xem là phụ kiện rất hữu ích với mỗi chiếc xe. Đặc biệt là khi bạn thường xuyên di chuyển trong các trung tâm thương mại hoặc đỗ xe trên đường phố đông đúc. Đây sẽ là thông tin để người khác có thể liên lạc với bạn nếu chẳng may người khác muốn liên hệ với bạn để xử lý vấn đề phát sinh do va chạm, đỗ xe chưa phù hợp,… . Bảng ghi số điện thoại được thiết kế rất phong phú kiểu loại, nó có thể là một miếng dán lên kính, một tấm nhựa để trên mặt táp-lô hay “cao cấp” hơn là giá đỡ cho phép ẩn/hiện số điện thoại khi cần. Giá của sản phẩm này khá đa dạng, dao động từ 20 – 50 nghìn đồng. Video: Những phụ kiện cực cần thiết trên xe ôtô.

