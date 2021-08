Những chiếc xe sedan siêu sang tại Việt Nam đủ tiền xây "biệt phủ"

Chiếc sedan siêu sang đắt nhất Việt Nam hiện đang là Rolls-Royce Phantom VIII, đây là một trong những mẫu xe siêu sang được rất nhiều đại gia trên thế giới ưa thích. Ngoài sở hữu vẻ đẹp nội, ngoại thất nổi bật, mang đậm âm hưởng của hãng xe siêu sang Anh Quốc, Phantom VIII còn được trang bị những công nghệ hiện đại và tối tân nhất làng xe hiện nay. Tương tự các mẫu xe khác trong gia đình Rolls-Royce, Rolls-Royce Phantom VIII mới cũng được mệnh danh là "xe câm" với khả năng vận hành êm ái và cách âm số 1 hiện nay. Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng khung gầm mang tên Architecture of Luxury của hãng xe siêu sang nước Anh, hệ thống khung gầm này cũng được áp dụng đồng thời trên nhiều mẫu xe như Cullinan hay Ghost mới. Bên trong nội thất, Rolls-Royce Phantom VIII vẫn được tuỳ chọn 3 màu sắc chủ đạo, bao gồm màu nâu da bò thượng hạng, màu nâu sẫm của gỗ và màu xám xanh cuốn hút. Đặc biệt, xe còn được trang bị cấu hình chỉ 4 ghế ngồi theo dạng 2-2. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chủ nhân của chiếc Phantom VIII trong bài viết này sẽ có một không gian thực sự thoải mái và rộng rãi. Động cơ xe Phantom VIII chỉ có một loại duy nhất, là loại V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 900Nm. Đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn và hộp số ZF tự động 8 cấp tích hợp hệ thống hỗ trợ vệ tinh SAT. Nhờ vào sức mạnh đó, siêu sedan này dù nặng tới 2,7 tấn vẫn có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với người tiền nhiệm. Trước đây vào năm 2019, nhà phân phối chính thức của Rolls-Royce tại Việt Nam là Rolls-Royce Motor Cars Hanoi từng công bố bảng giá của các mẫu xe Rolls-Royce tại Việt Nam. Trong đó, riêng giá xe Rolls-Royce Phantom VIII có mức khởi điểm từ 46,1 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 54,288 tỷ đồng cho phiên bản trục cơ sở dài. Rolls-Royce Ghost 2021 mới về Việt Nam là mẫu sedan siêu sang được rất nhiều người yêu thích trên toàn thế giới. Không quá to lớn và nổi bật như người đàn anh Phantom, Ghost vẫn giữ cho mình vẻ uy nghi, quyền lực và nét đẹp vượt thời gian, nhưng ở một chừng mực khiêm tốn hơn. Ghost thế hệ thứ 2 sở hữu những đường nét khá tương đồng với đàn anh Phamtom VIII với ngôn ngữ thiết kế "Post Opulence". Những chi tiết quen thuộc như cụm lưới tản nhiệt to bản mạ chrome hình ngôi đền Pantheon đặc trưng, cặp mắt LED sắc sảo với công nghệ đèn laser tối tân, hốc hút gió dài phía trên cản trước... Bên cạnh đó, bộ lưới tản nhiệt Pantheon của xe còn có khả năng phát sáng trong đêm tuyệt đẹp. Với chiều dài cơ sở vừa phải chỉ 5.545 mm (Bản tiêu chuẩn) và 5.715 mm (Bản trục cơ sở dài), vóc dáng của Ghost mang tới cái nhìn thanh lịch và khá phù hợp để di chuyển trong phố. Khoang nội thất của Ghost mang hơi hướng cổ điển với sự hiện diện của các phím bấm cơ học. Tất cả đều được mạ chrome sáng cho cảm giác sang trọng và tỉ mỉ. Bên cạnh đó, Rolls-Royce cũng không để "đứa con" của mình thua kém các đối thủ trong hạng mục công nghệ mới. Các trang bị đẳng cấp trên Rolls-Royce Ghost 2021 có thể kể tới như hệ thống camera Flagbearer cho phép quét và phân tích bề mặt đường, từ đó đưa ra tính toán để xử lý dao động triệt để nhằm mang tới cảm giác êm ái nhất cho hành khách; hệ thống âm thanh Bespoke 18 loa công suất 1.300 watt; bầu trời sao Starlight Headliner mới; hệ thống phát Wifi trong cabin xe; camera 360 độ, HUD... Ngoài ra, Ghost 2021 còn được nhà sản xuất đã sử dụng hơn 100 kg vật liệu cách âm xung quanh xe nhằm triệt tiêu mọi tiếng ồn không cần thiết dội vào khoang cabin. Các tính năng an toàn trên xe bao gồm; hệ thống camera 360 độ, màn hình HUD và hỗ trợ đỗ xe, 4 camera với tầm nhìn toàn cảnh, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn và chuyển làn… Rolls-Royce Ghost thế hệ mới được trang bị động cơ V12 6.75L tăng áp kép, giống như trên Cullinan, cho ra công suất tối đa 563 mã lực và 850 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tương tự Phantom, giá xe Rolls-Royce Ghost khởi điểm tại Việt Nam cũng không hề rẻ, hiện nó đang được đại lý tư nhân chào bán hơn 40 tỷ đồng Bentley Mulsanne là dòng xe sedan đầu bảng của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc - Bentley. Dù vậy, mẫu xe này đã bị khai tử khỏi danh mục sản phẩm của Bentley kể từ giữa năm 2020 vừa qua để nhường chỗ cho "đàn em" Continental Flying Spur thế hệ mới. Tuy nhiên, đối với các tín đồ mê xe nói chung và các dòng xe Anh Quốc nói riêng, Bentley Mulsanne vẫn luôn được coi là biểu tượng của sự xa hoa, quyền quý và đẳng cấp. Có thể nói, cái tên Mulsanne mới chính xác là đối thủ xứng tầm nhất của "gã đồng hương" Rolls-Royce Phantom. So với "đàn em" Bentley Continental Flying Spur, Bentley Mulsanne mang một diện mạo bề thế và có phần nổi trội hơn đáng kể. Điều đó có được một phần lớn nhờ vào thiết kế đầu xe cao, chiều dài từ gầm tới đỉnh nắp ca-pô lớn khiến chiếc xe mang tới cái nhìn mạnh mẽ, sang trọng và đẳng cấp hơn. Cuối cùng, điều làm nên sức hút khó cưỡng và tăng thêm độ "chất" cho cá nhân chiếc Bentley Mulsanne còn tới từ trang bị động cơ. Phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe này sở hữu khối động cơ khủng V12 6.75L, sản sinh công suất tối đa tới 512 mã lực và 1.020 Nm mô-men xoắn. Nhờ khối động cơ V12, dù phải kéo trọng lượng không tải tới 2,6 tấn nhưng cỗ máy này vẫn giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 5,1 giây trước khi cán mốc 296 km/h. Tại Việt Nam, giá xe Bentley Mulsanne có mức dao động trong khoảng từ 30 - 40 tỷ đồng. Video: Khám phá bộ đôi Rolls-Royce Phantom EWB và Ghost EWB.

