Những bom tấn siêu xe đáng chờ đợi nhất về Việt Nam năm 2024

Lamborghini Revuelto

Trong số những bom tấn siêu xe về Việt Nam năm 2024, đầu tiên phải kể đến Lamborghini Revuelto - chiếc siêu xe plug-in hybrid đầu tiên của hãng ôtô đến từ nước Ý. Đây là câu trả lời của bò tót đến ngựa chồm, khi đối thủ đã tung ra sản phẩm từ khá lâu, với chiếc Ferrari SF90 đủ 2 bản là coupe mang tên Stradale và mui trần là Spider. Khá thú vị là trong năm qua, Minh Nhựa cũng đã đánh tiếng ưng mẫu xe Lamborghini Revuelto, vì thế, rất có thể trong năm 2024, siêu xe với hệ truyền động plug-in hybrid của Lamborghini sẽ cập cảng Việt Nam theo diện tạm nhập tái xuất để ra mắt, hoặc có thể là xe mới tinh, để bàn giao cho khách hàng. Tại thị trường nước ngoài, dòng siêu xe Lamborghini Revuelto có giá bán chính hãng tương đương khoảng hơn 13,5 tỷ đồng, vì thế, nhiều khả năng giá bán của Lamborghini Revuelto có thể hơn 50 tỷ đồng tại Việt Nam Gần đây, 1 thị trường Asean đã được giới thiệu siêu xe Lamborghini Revuelto đó là Thái Lan, các đại gia ở đây phải chi ra số tiền từ 47,49 triệu Baht (khoảng 32,6 tỷ đồng) để sở hữu "bò tót" hybrid này. Là siêu xe thương mại đầu tiên của Lamborghini được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), vì thế Revuelto nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó, siêu bò này dù vẫn dùng máy xăng V12 như các bản đàn anh nhưng lại nhẹ hơn 17 kg, đồng thời lại tạo ra công suất tối đa lớn hơn, đạt 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút, cao hơn 125 mã lực so với Aventador. Kết hợp với mô-tơ điện, động cơ của siêu xe này tạo ra công suất tổng cộng 1.015 mã lực. Đây là siêu xe thương mại đầu tiên của hãng Lamborghini có công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Những thông số ấn tượng trên đã giúp cho siêu xe Lamborghini Revuelto LB744 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. So với đàn anh Lamborghini Aventador Ultimae, siêu xe mới này tăng tốc nhanh hơn nhưng vận tốc tối đa thấp hơn 5 km/h, thậm chí so với đối thủ Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Revuelto dù dùng máy mạnh hơn, công suất cao hơn nhưng 0-100 km/h tương đương nhau. McLaren 750S Spider

Sau năm 2023 nhận bàn giao sương sương các siêu xe, xe thể thao và xe mô tô với tổng giá trị gần 80 tỷ đồng, đại gia Hoàng Kim Khánh còn chia sẻ đặt mua một chiếc siêu xe mui trần McLaren 750S Spider, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới săn xe. McLaren công bố giá bán của xe 750S Spider từ 325.000 đô la (tương đương 7,6 tỷ đồng) và về Việt Nam giá lăn bánh của xe có thể hơn 25 tỷ đồng. Hiện Hoàng Kim Khánh chỉ mới sở hữu 1 chiếc siêu xe mui trần đó là Ferrari 488 Pista Spider, và còn 2 mẫu xe thể thao khác với mui xe có thể đóng hoặc mở ra là Morgan Plus Six và BMW 428i. Việc McLaren 750S Spider về garage của tay chơi này sẽ có ý nghĩa rất lớn. Ở sức mạnh, McLaren 750S Spider vẫn sử dụng động cơ là loại M840T V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép của 765LT Spider nhưng có 1 số điều chỉnh khiến công suất xe chỉ 750 PS, thấp hơn 15 ps nhưng mạnh hơn 30 ps so với 720S Spider, mô-men xoắn 590 Nm. Nội công của siêu xe mui trần được truyền đến hệ dẫn động cầu sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp nhờ đó mà siêu xe mui trần McLaren 750S Spider dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 2,8 giây, như 720S Spider, 0-200 km/h mất 7,3 giây và 0-300 km/h mất 20,4 giây. Tốc độ tối đa 332 km/h. Aston Martin Valhalla

Theo lịch trình dự kiến thì siêu xe Aston Martin Valhalla về Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái để ra mắt và bàn giao cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tuy nhiên, vì 1 vài lý do khách quan nên việc này đã bị hoãn lại, và chắc suất sẽ là năm 2024 này. Chỉ có 999 xe Aston Martin Valhalla được sản xuất theo thông báo của hãng xe Anh quốc và họ đang đưa Valhalla đi vòng quanh thế giới để ra mắt với các khách hàng, hy vọng là xe sẽ sớm về Việt Nam trong Quý I năm nay. Siêu xe Aston Martin Valhalla có giá bán khởi điểm tại nước ngoài từ 800.000 đô la. Dòng siêu xe Aston Martin Valhalla được sử dụng hệ thống truyền động PHEV mới với động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít được đặt giữa phía sau và có tích hợp thêm 2 mô tơ điện kết hợp giúp tổng công suất cho xe Aston Martin Valhalla lên đến 937 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 1.000 Nm. Siêu xe Aston Martin Valhalla sử dụng hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp được phát triển và chế tạo độc quyền cho các cỗ máy dùng động cơ hybrid của Aston Martin, kết hợp với đó là việc xe được trang bị bộ vi sai chống trượt điện tử ở trục sau và có chế độ lùi bằng điện khi người lái chỉ sử dụng 2 mô tơ điện. Siêu xe Valhalla có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong vòng thời gian 2,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 330 km/h. Video: Giới thiệu chi tiết siêu xe Aston Martin Valhalla.

