Ngoài Lynk & Co, Geely sẽ bán 2 mẫu ôtô điện này ở Việt Nam

Trong năm 2023 này, tập đoàn xe Trung Quốc Geely sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam với thương hiệu cao cấp Lynk & Co. Có vẻ như không chỉ Lynk & Co mà cả những mẫu xe của thương hiệu Geely cũng sẽ được phân phối chính hãng ở Việt Nam. Hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của cặp đôi ôtô điện Geely mới đã phần nào cho thấy điều đó. Cụ thể, trong công báo sở hữu công nghiệp số 424 tập A - quyển 2, hãng Geely đã tiếp tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho 2 mẫu xe điện Geometry M6 và G6. Trước đó, vào hồi tháng 5 năm nay, Geely mới chỉ đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho các chi tiết ngoại thất của 2 mẫu xe này. Geometry hay Jili Jihe theo tiếng Trung Quốc là thương hiệu con được thành lập vào tháng 4/2019 và tập trung chủ yếu phát triển ô tô điện. Vào hồi tháng 3/2023, Geometry đã trở thành dòng sản phẩm ôtô điện giá rẻ của hãng Geely và đổi tên thành Geely Geometry. Geely Geometry M6 và G6 đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Trung Quốc trong triển lãm Ô tô Quốc tế Thiên Tân 2022 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Nếu như Geely Geometry M6 là xe SUV thì G6 lại thuộc phân khúc sedan. Đây cũng là 2 mẫu xe đầu tiên được ra đời dưới sự hợp tác giữa Geely và hãng điện thoại Huawei. Geely Geometry G6 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.752 x 1.804 x 1.503 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Trong khi đó, các con số tương ứng của Geely Geometry M6 là 4.432 x 1.833 x 1.560 mm và 2.700 mm. Như vậy, cả hai mẫu xe này đều thuộc phân khúc xe hạng C. Đồng thời, với chiều dài cơ sở như trên, Geely Geometry M6 sẽ là đối thủ của VinFast VF6 ở Việt Nam. Bên cạnh kích thước, hai mẫu xe Geely Geometry G6 và M6 còn được áp dụng phong cách thiết kế tương tự nhau. Điều này được thể hiện rõ qua những chi tiết ngoại thất như đèn pha, dải đèn LED định vị ban ngày, khe gió ở hai góc đầu xe, hốc gió trung tâm hình thang trên cản trước, tay nắm cửa ẩn hay đèn hậu với thiết kế xuyên suốt. Ngoài ra, cả hai còn được trang bị logo tích hợp đèn trên đầu xe. Tương tự ngoại thất, nội thất của Geely Geometry G6 và M6 cũng có nhiều chi tiết dùng chung với nhau như vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số hẹp và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, đặt nổi trên mặt táp-lô. Ngay cả thiết kế mặt táp-lô với cửa gió điều hòa kéo dài và cụm điều khiển trung tâm của hai xe cũng giống nhau. Điểm nhấn về mặt công nghệ của 2 mẫu xe này chính là hệ điều hành HarmonyOS do Huawei phát triển. HarmonyOS được thiết kế để kết nối mượt mà với điện thoại thông minh, mang đến trải nghiệm liền mạch, không ngắt quãng cho người dùng. Nhờ đó, người lái không cần phải thao tác lên lộ trình một lần nữa. Tại thị trường Trung Quốc, cả Geely Geometry G6 và M6 đều dùng mô-tơ điện mạnh 150 kW (khoảng 201 mã lực) cùng mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Điểm chung tiếp theo của cả 2 xe là pin lithium Ternary có dung lượng 53 kWh và 70 kWh. 2 cụm pin này mang đến quãng đường di chuyển lần lượt 450 km và 580 km cho M6. Hai con số tương ứng của G6 là 480 km và 620 km. Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt cũng như giá xe Geely Geometry G6 và M6 tại Việt Nam. Trong khi đó, tại Trung Quốc, cả Geely Geometry G6 lẫn M6 đều có giá dao động từ 149.800 - 186.800 Nhân dân tệ (khoảng 495 - 617 triệu đồng). Trong khi đó, các mẫu xe Lynk & Co dự kiến sẽ bắt đầu được phân phối tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Theo theo một số nguồn tin, các mẫu xe Lynk & Co dự kiến sẽ được phân phối chính hãng ở Việt Nam gồm có 01, 03, 05 và 09. Video: Giới thiệu bộ đôi xe điện Geely Geometry G6 và M6.

Trong năm 2023 này, tập đoàn xe Trung Quốc Geely sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam với thương hiệu cao cấp Lynk & Co. Có vẻ như không chỉ Lynk & Co mà cả những mẫu xe của thương hiệu Geely cũng sẽ được phân phối chính hãng ở Việt Nam. Hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của cặp đôi ôtô điện Geely mới đã phần nào cho thấy điều đó. Cụ thể, trong công báo sở hữu công nghiệp số 424 tập A - quyển 2, hãng Geely đã tiếp tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho 2 mẫu xe điện Geometry M6 và G6. Trước đó, vào hồi tháng 5 năm nay, Geely mới chỉ đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho các chi tiết ngoại thất của 2 mẫu xe này. Geometry hay Jili Jihe theo tiếng Trung Quốc là thương hiệu con được thành lập vào tháng 4/2019 và tập trung chủ yếu phát triển ô tô điện. Vào hồi tháng 3/2023, Geometry đã trở thành dòng sản phẩm ôtô điện giá rẻ của hãng Geely và đổi tên thành Geely Geometry. Geely Geometry M6 và G6 đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Trung Quốc trong triển lãm Ô tô Quốc tế Thiên Tân 2022 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Nếu như Geely Geometry M6 là xe SUV thì G6 lại thuộc phân khúc sedan. Đây cũng là 2 mẫu xe đầu tiên được ra đời dưới sự hợp tác giữa Geely và hãng điện thoại Huawei. Geely Geometry G6 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.752 x 1.804 x 1.503 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Trong khi đó, các con số tương ứng của Geely Geometry M6 là 4.432 x 1.833 x 1.560 mm và 2.700 mm. Như vậy, cả hai mẫu xe này đều thuộc phân khúc xe hạng C. Đồng thời, với chiều dài cơ sở như trên, Geely Geometry M6 sẽ là đối thủ của VinFast VF6 ở Việt Nam. Bên cạnh kích thước, hai mẫu xe Geely Geometry G6 và M6 còn được áp dụng phong cách thiết kế tương tự nhau. Điều này được thể hiện rõ qua những chi tiết ngoại thất như đèn pha, dải đèn LED định vị ban ngày, khe gió ở hai góc đầu xe, hốc gió trung tâm hình thang trên cản trước, tay nắm cửa ẩn hay đèn hậu với thiết kế xuyên suốt. Ngoài ra, cả hai còn được trang bị logo tích hợp đèn trên đầu xe. Tương tự ngoại thất, nội thất của Geely Geometry G6 và M6 cũng có nhiều chi tiết dùng chung với nhau như vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số hẹp và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, đặt nổi trên mặt táp-lô. Ngay cả thiết kế mặt táp-lô với cửa gió điều hòa kéo dài và cụm điều khiển trung tâm của hai xe cũng giống nhau. Điểm nhấn về mặt công nghệ của 2 mẫu xe này chính là hệ điều hành HarmonyOS do Huawei phát triển. HarmonyOS được thiết kế để kết nối mượt mà với điện thoại thông minh, mang đến trải nghiệm liền mạch, không ngắt quãng cho người dùng. Nhờ đó, người lái không cần phải thao tác lên lộ trình một lần nữa. Tại thị trường Trung Quốc, cả Geely Geometry G6 và M6 đều dùng mô-tơ điện mạnh 150 kW (khoảng 201 mã lực) cùng mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Điểm chung tiếp theo của cả 2 xe là pin lithium Ternary có dung lượng 53 kWh và 70 kWh. 2 cụm pin này mang đến quãng đường di chuyển lần lượt 450 km và 580 km cho M6. Hai con số tương ứng của G6 là 480 km và 620 km. Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt cũng như giá xe Geely Geometry G6 và M6 tại Việt Nam. Trong khi đó, tại Trung Quốc, cả Geely Geometry G6 lẫn M6 đều có giá dao động từ 149.800 - 186.800 Nhân dân tệ (khoảng 495 - 617 triệu đồng). Trong khi đó, các mẫu xe Lynk & Co dự kiến sẽ bắt đầu được phân phối tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Theo theo một số nguồn tin, các mẫu xe Lynk & Co dự kiến sẽ được phân phối chính hãng ở Việt Nam gồm có 01, 03, 05 và 09. Video: Giới thiệu bộ đôi xe điện Geely Geometry G6 và M6.