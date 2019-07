Ngắm xe sang giá rẻ, chạy phố - Audi A1 Citycarver 2020

Audi Citycarver 2020 mới là một phiên bản gầm cao thể thao hơn của dòng hatchback A1, chiếc xe mang nhiều tín hiệu thẩm mỹ từ các đàn anh thuộc dòng Q lớn hơn, gồ ghề hơn, điển hình là tấm lưới tản nhiệt Singleframe hình bát giác dày hơn với họa tiết tổ ong sơn đen mờ. Để tạo sự khác biệt cho A1 Citycarver với A1 Sportback tiêu chuẩn, hãng xe sang Audi đã giảm số lượng khe hút gió giả dọc theo mép nắp ca-pô, từ ba khe xuống còn hai khe. Những thay đổi đáng chú ý khác gồm có cản trước thể thao, ốp trắng bạc bổ sung ở cản trước và cản sau. Hông xe cũng được làm nổi bật hơn với các đường gờ vòm bánh xe sơn màu tương phản, cánh gió phía sau giống như loại trên các mẫu S line thể thao và khoảng sáng gầm xe được tăng thêm khoảng 40mm so với A1 thông thường. Tổng thể A1 Citycarver trông rất cứng cáp và mạnh mẽ. Gầm xe được nâng thêm 40mm phần lớn nhờ vào hệ thống treo sửa đổi cao hơn 35mm so với A1 tiêu chuẩn, con số còn lại đến từ việc A1 Citycarver sử dụng các bánh xe lớn hơn, kích thước từ 16 - 18 inch, thiết kế to bản và hầm hố. Chiếc xe đô thị nhỏ gọn có tới 9 lựa chọn sơn ngoại thất và 2 tùy chọn màu nóc - đen ánh kim Mythos hoặc xám kim loại Manhattan. Trong khi thân xe có nhiều thay đổi rõ rệt, nội thất của mẫu xe cỡ nhỏ Audi A1 Citycarver lại khá tương đồng với những chiếc A1 Sportback, sự khác biệt lớn nhất là các tùy chọn màu sắc cho tay nắm cửa và viền hộp số, đó là màu xanh bạc hà, đồng, cam hoặc xám. Hiện tại, Audi chưa công bố dải truyền động chi tiết của A1 Citycarver mới nhưng khả năng cao nó sẽ giống với Sportback. Điều đó có nghĩa là A1 Citycarver có thể sẽ được cung cấp với các động cơ xăng 1.0L 3 xi-lanh, 1.5L và 2.0L 4 xi-lanh, cho công suất từ 95 - 200 mã lực. Theo kế hoạch giá xe Audi A1 Citycarver sẽ được công bố tại thị trường châu Âu vào tháng 8 tới, trong một thời gian giới hạn, hãng sẽ cung cấp cả phiên bản Edition One đặc biệt cho Citycarver. Chiếc xe này sở hữu màu sơn xám Arrow Grey hoặc cam Pulse Orange, kết hợp bánh xe 18 inch cỡ lớn và nhiều chi tiết đen bóng tạo điểm nhấn ở thân xe, đèn pha và đèn hậu màu khói, sơn gương chiếu hậu và nóc tương phản, dán đề can “Edition One” dọc bên hông và cuối cùng là nội thất S line tiêu chuẩn theo chủ đề màu cam hoặc bạc. Video: Xem chi tiết Audi A1 Citycarver 2020.

