Ngắm “vua bán tải” Ford Ranger 2023 tại Việt Nam - đẹp mọi góc cạnh

Được đặt lịch giao xe từ cuối tháng 9/2022, tuy nhiên "vua bán tải" Ford Ranger 2023 mới đã lộ diện tại Việt Nam từ sớm, với mức giá từ 659 - 965 triệu đồng lần lượt cho 6 phiên bản với các gói trang bị khác nhau. Đây cũng là mẫu xe được người tiêu dùng ngóng đợi và thu hút nhiều sự chú ý nhất trong phân khúc, bởi doanh số luôn áp đảo các đối thủ. Không chỉ sử dụng chung nền tảng khung gầm, động cơ với Everest, Ford Ranger 2023 tại Việt Nam còn chia sẻ rất nhiều chi tiết với mẫu SUV đàn anh. Nổi bật nhất chính là diện mạo phần đầu xe, với thiết kế hoàn toàn mới cực kỳ hiện đại và bắt mắt. Cả hai đều chia sẻ với nhau vóc dáng đường bệ, vững chãi và chắc chắn. Điểm nhận diện đặc trưng nhất của cả Everest lẫn Ranger thế hệ mới, đó chính là dải đèn demi LED mảnh mai hình chữ C bao bọc hai cạnh bên ở đầu xe. Đây cũng là DNA thiết kế mà bộ đôi chia sẻ với các mẫu xe khác của Ford trên toàn thế giới. Trên phiên bản Wild Track cao cấp nhất, Ford Ranger 2022 sử dụng hệ thống đèn ma trận - tương tự như Everest. Công nghệ chiếu sáng thông minh "Performance LED " có khả năng tự động bật tắt, cân bằng góc chiếu, bổ trợ góc chiếu và điều chỉnh cường độ của chùm ánh sáng pha để không làm chói mắt người đi đường. Còn phiên bản XLT của Ford Ranger sử dụng bộ đèn LED. Tất cả các phiên bản còn lại chỉ sử dụng đèn sợi đốt Halogen thông thường. Tất cả các phiên bản của Ford Ranger 2022 đều sử dụng kiểu mặt ca-lăng hai tầng, với một thanh nẹp kép chạy dài ngang đầu xe. Lưới tản nhiệt thiết kế hoạ tiết dạng nét đứt hoặc vân lục giác tổ ong tạo cảm giác bề thế và hiện đại. Màu sắc của ốp cản trước tuỳ thuộc vào từng phiên bản và thay đổi theo màu thân xe (hoặc trùng màu sơn xe). Cũng trên phiên bản cao cấp nhất, Ford Ranger Wildtrack 2022 sử dụng cặp lốp GoodYear Wrangler với kích thước 255/65R18, đi kèm bộ vành hợp kim nhôm 5 chấu kép cực kỳ rắn rỏi. Bên cạnh đó, các phiên bản thấp cấp hơn chỉ sử dụng bộ lốp 255/70 với kích thước mâm 16-17 inch. Các vè bánh xe được ốp nhựa chống trầy. Xe cũng được trang bị tiêu chuẩn bệ đỡ chân cho mọi phiên bản. Riêng thanh giá nóc và nẹp thùng sau được lắp sẵn cho phiên bản Wildtrack. Ngoài ra không thể không kể tới bậc đỡ chân ở hai bên hông xe, vị trí sau bánh xe. Đây là các chi tiết thể hiện sự thân thiện với người dùng của Ford Ranger. Giữa các phiên bản khác nhau của Ford Ranger, phần đuôi xe cũng có sự khác biệt ở tấm cản gầm và hệ thống đèn báo phanh. Trên phiên bản Wildtrack xe được trang bị radar cảnh báo điểm mù ở trên thân đèn sau, chưa kể tới các cảm biến xung quanh xe. Đây cũng là phiên bản được trang bị nhiều hệ thống an toàn hiện đại nhất, bao gồm camera 360, cảnh báo điểm mù trên gương và radar phía trước đầu xe. Các phiên bản thấp cấp hơn của Ranger thế hệ mới cũng chỉ có camera lùi (riêng bản XL thấp nhất không có) và không được trang bị các tính năng hỗ trợ lái thông minh. Bước vào bên trong cabin xe, Ford Ranger tiếp tục thể hiện mình chính là "Everest phiên bản bán tải" với gần như toàn bộ các chi tiết trên bảng táp-lô cũng như khu vực điều khiển trung tâm đều chia sẻ chung thiết kế với mẫu SUV đàn anh. Nổi bật nhất chính là màn hình đặt dọc với thiết kế 12 inch, đem lại trải nghiệm thẩm mỹ không khác gì đem một chiếc iPad Pro đặt vào trung tâm khoang xe, đem lại cảm giác cực kỳ hiện đại, vượt xa các mẫu bán tải trong phân khúc. Thậm chí trên các phiên bản thấp cấp hơn, xe cũng sử dụng màn hình trung tâm giải trí dạng dọc với kích thước lên tới 10 inch cực kỳ ấn tượng. Một điểm rất đáng khen trên Ford Ranger thế hệ mới, chính là đồng hồ thông tin sau tay lái được trang bị loại màn hình kỹ thuật số kích cỡ 8 inch tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản. Đây là một trang bị mà chắc chắn các đối thủ của Ranger phải lắc đầu ngao ngán, nhất là trên các phiên bản thấp cấp. Kèm theo đó, công nghệ kết nối Sync4 hiện đại cũng là trang bị tiêu chuẩn cho xe. Một chi tiết khác đặc biệt ấn tượng, đó chính là 4 cửa gió điều hoà có thiết kế vuông vức, kích thước to bản với các nan lượn sóng đem lại sự khoẻ khoắn và nam tính rõ rệt cho Ranger. Các chi tiết vuông vắn góc cạnh khác còn lặp lại ở nhiều vị trí khác, như táp-ly cửa, hốc để đồ và mặt trang trí táp-lô, giúp đồng bộ nét thiết kế bên trong cũng như bên ngoài xe. Bên cạnh đó, một chi tiết rất dễ lấy lòng người tiêu dùng, đó là lẫy mở cửa giờ đây đã được đặt ở ngay tay nắm cửa. Do vậy, các hành khách không cần phải mất thời gian và công sức mò mẫm tìm kiếm chỗ để thao tác mở cửa xe, nhất là đối với những người mới lên xe hoặc cần mở cửa nhanh trong điều kiện anh sáng yếu. Trên phiên bản Wildtrack cao cấp nhất, Ford Ranger 2022 được trang bị bộ ghế da vinyl với chỉ màu cam truyền thống, có logo phiên bản được thêu ở lưng ghế. Phiên bản này cũng sử dụng điều hoà tự động hai vùng độc lập; gương chống chói tự động; phanh tay điện tử; sạc điện thoại không dây; chìa khoá thông minh; nút chỉnh chế độ lái, nút hỗ trợ các chế độ địa hình và ổ sạc điện cho hàng ghế sau. Còn các phiên bản thấp cấp hơn chỉ sử dụng điều hoà cơ và ghế nỉ, gương chống chói "chạy cơm", phanh tay cơ, cổng sạc điện thoại USB và type-C cho cả hai hàng ghế, chìa khoá cơ. Về vận hành, Ford Ranger 2022 sử dụng cấu hình động cơ dầu 2.0L Bi Turbo trên phiên bản WildTrack cao cấp nhất; cho công suất cực đại 210 mã lực và mô-men xoắn tối đa 500 Nm có thể đạt được từ dải tua máy sớm - 1.750 vòng/phút. Trong khi đó, các phiên bản còn lại của mẫu bán tải ăn khách lại được trang bị động cơ dầu 2.0L Turbo đơn, cho sức mạnh 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm. Đi kèm với 2 tuỳ chọn động cơ là hộp số tự động 10 cấp đối với bản Wildtrack cao cấp nhất, hộp số tự động 6 cấp cho các phiên bản thấp cấp hơn và hộp số sàn 6 cấp trên các phiên bản còn lại. Các phiên bản 4x4 cũng được trang bị theo xe hệ thống nút bấm gài cầu điện tử. Bên dưới gầm xe, Ford Ranger cũng đã được trang bị hệ thống lọc khí thải, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn EURO5 mới nhất do Chính Phủ quy định. Đây chính là điểm mà Ranger "dẫn trước" đàn anh Everest, khi mẫu SUV của nhà Ford phải sử dụng phụ gia AdBlue mới có thể đảm bảo chuẩn khí thải này. Với mức giá xe Ford Ranger 2023 từ 659 - 965 triệu đồng lần lượt cho 6 phiên bản và 8 tuỳ chọn màu sắc, Ford Ranger được dự đoán sẽ tiếp tục giữ vững vị trí "bá vương" nhiều năm liền trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Cùng với đàn anh Everest, Ranger đang tạo tiền đề rất tốt cho Ford Territory trở lại phân khúc SUV cỡ trung, thay thế cho hiện tượng offroad "vang bóng một thời" Escape từ cách đây khá lâu. Video: Ford Ranger 2023 tại Việt Nam công bố giá bán.

