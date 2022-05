Ngắm SUV điện Niutron NV của Trung Quốc, đẹp như Ford Bronco

Vào hồi tháng 1 đầu năm nay, Niu Chuangxin Energy Technology (Niu) - một trong những công ty sản xuất xe máy điện lớn nhất thế giới - đã tung ra hình ảnh đầu tiên của mẫu xe ôtô điện mới mang tên Niutron NV 2022 mới. Đây là mẫu ôtô đầu tay của thương hiệu Niutron do hãng Niu mới thành lập. Như thông tin đã đưa, Niutron NV 2022 chạy điện được định vị trong phân khúc SUV cỡ trung. Xe sở hữu chiều dài 4.915 mm, chiều rộng 1.950 mm, chiều cao 1.750 mm cũng như chiều dài cơ sở 2.900 mm. Như vậy, mẫu ôtô Trung Quốc này có chiều dài cơ sở ngang ngửa VinFast VF8. Không chỉ có kích thước khá lớn, Niutron NV 2022 còn thu hút sự chú ý nhờ thiết kế ngoại thất gợi liên tưởng đến mẫu SUV Ford Bronco hiện đang bán tại thị trường Mỹ, đặc biệt là khu vực đầu xe. Tại đây, chúng ta có thể bắt gặp cụm đèn pha nằm ngang, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình tròn theo phong cách của Ford Bronco. Bên cạnh đèn pha còn có 2 đèn nhỏ khác nằm ở góc đầu xe. Vì là xe điện nên Niutron NV 2022 không có lưới tản nhiệt. Thay vào đó, ở khu vực giữa 2 đèn pha là 5 dải đèn nằm ngang và hốc gió trung tâm hình thang khá rộng. Bên dưới cản trước không sơn màu có thêm hốc gió trung tâm nữa và đèn sương mù ở hai góc. Khác với đầu xe, sườn xe của Niutron NV 2022 lại có những đường dập gân gợi liên tưởng đến ô tô Mazda, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và bộ vành đa chấu khá lớn, được sơn 2 màu thể thao. Đặc biệt, ở cột C còn có dải đèn nằm dọc, đóng vai trò như cột năng lượng nhằm báo nhanh cho người lái biết dung lượng pin của xe. Đằng sau, mẫu SUV Trung Quốc này được trang bị cụm đèn hậu nối liền với nhau và có thiết kế dạng vạch kẻ ngang, tạo sự tương đồng với hệ thống đèn phía trước. Thêm vào đó là cánh gió mui kéo dài xuống dưới, bao quanh kính sau. Đúng như truyền thống của những mẫu xe Trung Quốc hiện nay, Niutron NV 2022 cũng được trang bị nội thất hào nhoáng, tạo cảm giác công nghệ cao. Điểm nhấn đập vào mắt đầu tiên của xe là màn hình thông tin giải trí nằm dọc với kích thước 15,6 inch, kéo dài từ mặt táp-lô xuống cụm điều khiển trung tâm. Ngay bên dưới màn hình này là hàng nút bấm màu bạc và sạc điện thoại thông minh không dây khá lớn. Ngoài ra, Niutron NV 2022 còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số, vô lăng vát đáy thể thao và ghế trước/sau bọc da Nappa với đủ tính năng sưởi ấm/làm mát. Riêng ghế trước còn có thêm tính năng massage. Khi mua Niutron NV 2022, khách hàng Trung Quốc có thể chọn phiên bản thuần điện hoặc phiên bản có thêm động cơ xăng để tăng phạm vi di chuyển. Ở phiên bản thuần điện, xe được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 280 kW (375 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 452 Nm. Phiên bản này có thể đi được 550 km sau khi sạc đầy pin, theo tiêu chuẩn CLTC. Trong khi đó, phiên bản còn lại của Niutron NV 2022 được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và 2 mô-tơ điện. Mô-tơ điện trên cầu trước có công suất tối đa 130 kW (174 mã lực) trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu sau là 140 kW (188 mã lực). Mô-men xoắn cực đại của xe là 526 Nm và phạm vi di chuyển khi chỉ dùng 2 mô-tơ điện là 150 km. Trong khi đó, động cơ xăng cho phép xe chạy thêm 789 km. Tổng cộng, phiên bản này có phạm vi di chuyển là 939 km theo tiêu chuẩn WLTC hoặc 1.257 km theo tiêu chuẩn CLTC. Chưa hết, Niutron NV 2022 còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian iAWD, hỗ trợ 7 chế độ lái.Giá xe Niutron NV 2022 chưa được công bố, dự kiến xe sẽ chính thức được giao cho khách hàng Trung Quốc vào tháng 9 năm nay. Được biết, Niu là công ty do ông Li Yinan - cựu giám đốc công nghệ của Baidu - sáng lập. Hiện Niu là một trong những nhà sản xuất xe máy điện và hybrid lớn nhất thế giới với doanh số lên đến hàng triệu chiếc. Video: Xem chi tiết xe SUV điện Niutron NV 2022 tại Trung Quốc.

