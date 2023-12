Ngắm siêu xe hàng thửa Lamborghini Autentica "bằng xương, bằng thịt"

Được giới thiệu toàn cầu vào tháng 2/2023, Lamborghini Autentica và Invencible là 2 mẫu siêu xe hàng thửa được chế tạo trên nền tảng chiếc Aventador Ultimae, đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên thuần túy của các dòng xe đầu bảng. Sau gần 1 năm, siêu phẩm này đã được bàn giao cho vị chủ nhân đặc biệt người Ba Lan. Bộ sưu tập của ông gồm nhiều mẫu Lamborghini khác như Sian FKP 37, Aventador Ultimae, Aventador SVJ Roadster Xago Edition, Countach LPI 800-4... và nhiều mẫu xe cổ điển khác, trong đó có những chiếc từng thuộc sở hữu của ông Ferruccio Lamborghini. Được thiết kế bởi Lamborghini Centro Stile, siêu xe Lamborghini Autentica đặc biệt này mang những nét ngoại thất tương đồng với các mẫu xe đình đám của hãng như Sesto Elemento, Reventon, Veneno Roadster và Essenza SCV12. Lamborghini Autentica mang màu sơn chủ đạo xám Grigio Titans với các họa tiết màu đen mờ Matt Black và vàng Giallo Auge. Phối màu này trung tính này gợi nhớ đến Reventon Roadster, trái ngược với bộ thân vỏ hoàn toàn mới với nhiều đường cắt xẻ táo bạo. Tương tự các dự án trước đây, siêu xe này nhận được bộ mâm độc bản với cánh điều hướng gió bằng sợi carbon, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau. Đĩa phanh được làm từ chất liệu carbon-ceramic với kẹp phanh sơn vàng. Điểm khác biệt so với chiếc Aventador Ultimae Roadster là Autentica không được trang bị bộ mui bằng sợi carbon. Thay vào đó, phía sau tựa đầu mỗi ghế là cấu trúc bảo vệ gia cường trong tình huống xe bị lật, đồng thời đóng vai trò khí động học cho chiếc xe này. Nhiều chi tiết tại phần đuôi xe sử dụng hình ảnh lục giác, gợi nhớ đến mẫu xe Sesto Elemento như cụm đèn hậu, các khe gió trên nắp khoang động cơ, ống xả thể thao được làm từ hợp kim Inconel... Nội thất của Lamborghini Autentica khá trung tính với 2 màu chủ đạo đen Nero Cosmus và xám Grigio Octans. Hãng xe mang đến không gian thuần tốc độ khi lược bỏ màn hình giải trí trung tâm và các phím chức năng trên vô lăng. Không gian nội thất này được chế tác bằng công nghệ in 3D cao cấp. Đi kèm là những đường chỉ may và họa tiết tương phản màu vàng Giallo Taurus. Logo của thương hiệu được thêu tại mỗi tựa đầu, trong khi tên của chiếc xe được đặt tại vị trí giữa 2 ghế. Lamborghini Autentica vẫn giữ nguyên cơ cấu vận hành từ mẫu xe Aventador Ultimae Roadster. Cụ thể, khối động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L vẫn có công suất 780 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm. Đi kèm là hộp số 7 cấp ISR, chức năng đánh lái cầu sau và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với hàng loạt những thay đổi về cấu trúc khung gầm và chất liệu, siêu xe Lamborghini Autentica chắc chắn sẽ có thông số vượt xa thành tích của Aventador Ultimae Roadster, vốn có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây và vận tốc tối đa 355 km/h. Với Autentica và Invencible, Lamborghini đã chính thức khép lại thời kỳ vàng son của động cơ V12 hút khí tự nhiên thuần túy, xuất phát từ chiếc 350 GT và chấm dứt cùng mẫu Aventador. Lamborghini Autentica đặc biệt vẫn được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên nhưng đi kèm động cơ điện, giúp tổng công suất đạt mức 1.015 mã lực. Video: Cận cảnh siêu xe Lamborghini Autentica độc nhất vô nhị.

