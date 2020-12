Ngắm siêu sang Rolls-Royce Wraith Series II “hàng hiếm” tại Sài Gòn

Số lượng xe siêu sang Rolls-Royce Wraith lăn bánh trên đường phố Việt Nam áp đảo hoàn toàn mẫu xe Phantom Coupe vốn dĩ chỉ có 1 chiếc được mang về nước, lý do nằm ở thiết kế của Wraith mang hơi hướng trẻ trung hơn so với các “đàn anh” và sở hữu giá bán được đánh giá là “dễ thở” hơn. Với số lượng không ít những chiếc Wraith hiện đang lưu hành trong nước, không quá khó hiểu khi chủ nhân của những chiếc Rolls-Royce Wraith tại Việt Nam đều muốn tạo sự khác biệt cho “xế cưng” của mình Phần lớn các khách hàng sẽ chọn việc dán decal đổi màu hoặc độ lại một số chi tiết ở ngoại thất, số ít còn lại lựa chọn những phiên bản độc đáo hơn. Chiếc Rolls-Royce Wraith hàng hiếm xuất hiện trong bài viết là một ví dụ điển hình, đây là một trong những chiếc thuộc phiên bản nâng cấp Wraith Series II có số lượng khá ít ỏi tại Việt Nam. Về ngoại thất, cản trước của xe có một số điểm khác biệt so với thế hệ Wraith đầu tiên như : hệ thống đèn chiếu sáng, đèn định vị và cản dưới phía trước được thiết kế lại theo hướng cứng cáp hơn. Lưới tản nhiệt của Wraith nhỏ hơn so với Phantom Coupe và được mạ chrome sáng bóng, khe gió phía dưới có thiết kế liền mạch cùng hai nan kim loại cắt ngang. Cụm đèn pha full LED hoàn toàn mới đầy sắc sảo, bên trong chóa đèn có hai chữ “R” lồng vào nhau tượng trưng cho tên của hãng xe Anh Quốc. Logo “Spirit of Ecstasy” bằng kim loại “chễm chệ” ở phía trước đầu xe, nắp ca-pô khá dài được nẹp thêm thanh kim loại làm điểm nhấn. Với góc nhìn ngang, Wraith sở hữu thiết kế khá mềm mại với những đường cong chạy quanh thân xe, hệ thống gầm của Wraith được phát triển từ chi tiết trên chiếc Ghost nhưng các kĩ sư Rolls-Royce đã tinh chỉnh lại hệ thống treo để giảm thiểu độ vặn của thân xe khi Wraith vào cua ở tốc độ cao. Xe có kích thước bao gồm chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.281 x 1.947 x 1.507 mm, trục cơ sở ngắn hơn Rolls-Royce Ghost khi chỉ dừng ở mức 3.112 mm, khối lượng không tải của xe lên đến 2.360 kg. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép có đường kính 21 inch với phối màu khá lạ mắt, ở vị trí trung tâm là logo của Rolls-Royce có khả năng giữ nguyên vị trí mặc dù xe đang di chuyển. Ẩn bên trong là cùm phanh Rolls-Royce sơn đen, kết hợp cùng đĩa phanh và cùm phanh cỡ lớn đủ sức hãm lại chiếc coupe siêu sang nặng đến hơn 2,3 tấn này. Đuôi xe bo tròn gợi cảm và được vuốt dài tạo dáng vẻ của một chiếc fastback thực thụ. Cụm đèn hậu ôm vào thân xe mang thiên hướng hoài cổ, cụm ống xả kép đặt đối xứng hai bên đuôi xe và mạ chrome. Thể tích của khoang hành lí trên Rolls-Royce Wraith lên đến 470 lít. Tiến vào khoang lái, Rolls-Royce trang bị cho Wraith khoang nội thất được chế tác thủ công bởi những người thợ lành nghề nhất tại nhà máy Goodwood, Anh Quốc. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố sang trọng và nét hiện đại được Rolls-Royce thể hiện rõ rệt nhằm hướng đến đối tượng là nhóm khách hàng trẻ tuổi. Vô-lăng 3 chấu, cụm đồng hồ tốc độ dạng analog hay bảng điều khiển trung tâm đều mang đến cái nhìn tao nhã cho phần nội thất. Bên cạnh đó, các chi tiết kim loại như : tay nắm cửa, các nút bấm, hốc điều hòa,… được mạ chrome tăng thêm phần xa xỉ cho khoang nội thất trên mẫu coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith. Ghế ngồi trên chiếc Wraith Series II này được bọc da tối màu với chỉ khâu màu trắng tương phản, tựa đầu ghế thêu tay logo Rolls-Royce, cabin xe được phối theo tông màu đen chủ đạo. Điểm nhấn trong khoang lái đến từ phần trần xe với tạo hình “bầu trời sao” đẹp mắt, đây là tùy chọn đắt giá mang đến trải nghiệm thượng hạng bậc nhất cho khách hàng mua xe Rolls-Royce khi sử dụng 1.340 bóng đèn LED cỡ nhỏ cùng nhau kết hợp để tạo nên “bầu trời ngàn sao” trứ danh của hãng xe Anh Quốc. Tuy là một chiếc xe 2 cửa với 4 chỗ ngồi, Rolls-Royce Wraith vẫn có thể đáp ứng nhu cầu chở 4 người lớn nhờ thiết kế đồ sộ của mình, đồng thời tạo cảm giác thoải mái cho cả những người ngồi ở hàng ghế sau. Rolls-Royce Wraith Series II được trang bị khối động cơ V12 có dung tích “khủng” 6.6 lít, sản sinh công suất tối đa 624 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 800 Nm. Nhờ hộp số tự động ZF 8 cấp được trang bị, Wraith chỉ mất vỏn vẹn 4,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, một con số không tệ so với 1 chiếc Rolls-Royce. Được biết, vị doanh nhân sở hữu chiếc Wraith Series II “hàng hiếm” này còn có cho mình bộ sưu tập với những cái tên nổi bật như : Ferrari F8 Tributo, Mercedes-AMG GT R, Porsche Cayenne S,… Hiện chưa rõ giá bán chính xác của mẫu coupe siêu sang trong bài viết. Video: Chạm mặt xe siêu sang Rolls-Royce Wraith tại Hà Nội.

Số lượng xe siêu sang Rolls-Royce Wraith lăn bánh trên đường phố Việt Nam áp đảo hoàn toàn mẫu xe Phantom Coupe vốn dĩ chỉ có 1 chiếc được mang về nước, lý do nằm ở thiết kế của Wraith mang hơi hướng trẻ trung hơn so với các “đàn anh” và sở hữu giá bán được đánh giá là “dễ thở” hơn. Với số lượng không ít những chiếc Wraith hiện đang lưu hành trong nước, không quá khó hiểu khi chủ nhân của những chiếc Rolls-Royce Wraith tại Việt Nam đều muốn tạo sự khác biệt cho “xế cưng” của mình Phần lớn các khách hàng sẽ chọn việc dán decal đổi màu hoặc độ lại một số chi tiết ở ngoại thất, số ít còn lại lựa chọn những phiên bản độc đáo hơn. Chiếc Rolls-Royce Wraith hàng hiếm xuất hiện trong bài viết là một ví dụ điển hình, đây là một trong những chiếc thuộc phiên bản nâng cấp Wraith Series II có số lượng khá ít ỏi tại Việt Nam. Về ngoại thất, cản trước của xe có một số điểm khác biệt so với thế hệ Wraith đầu tiên như : hệ thống đèn chiếu sáng, đèn định vị và cản dưới phía trước được thiết kế lại theo hướng cứng cáp hơn. Lưới tản nhiệt của Wraith nhỏ hơn so với Phantom Coupe và được mạ chrome sáng bóng, khe gió phía dưới có thiết kế liền mạch cùng hai nan kim loại cắt ngang. Cụm đèn pha full LED hoàn toàn mới đầy sắc sảo, bên trong chóa đèn có hai chữ “R” lồng vào nhau tượng trưng cho tên của hãng xe Anh Quốc. Logo “Spirit of Ecstasy” bằng kim loại “chễm chệ” ở phía trước đầu xe, nắp ca-pô khá dài được nẹp thêm thanh kim loại làm điểm nhấn. Với góc nhìn ngang, Wraith sở hữu thiết kế khá mềm mại với những đường cong chạy quanh thân xe, hệ thống gầm của Wraith được phát triển từ chi tiết trên chiếc Ghost nhưng các kĩ sư Rolls-Royce đã tinh chỉnh lại hệ thống treo để giảm thiểu độ vặn của thân xe khi Wraith vào cua ở tốc độ cao. Xe có kích thước bao gồm chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.281 x 1.947 x 1.507 mm, trục cơ sở ngắn hơn Rolls-Royce Ghost khi chỉ dừng ở mức 3.112 mm, khối lượng không tải của xe lên đến 2.360 kg. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép có đường kính 21 inch với phối màu khá lạ mắt, ở vị trí trung tâm là logo của Rolls-Royce có khả năng giữ nguyên vị trí mặc dù xe đang di chuyển. Ẩn bên trong là cùm phanh Rolls-Royce sơn đen, kết hợp cùng đĩa phanh và cùm phanh cỡ lớn đủ sức hãm lại chiếc coupe siêu sang nặng đến hơn 2,3 tấn này. Đuôi xe bo tròn gợi cảm và được vuốt dài tạo dáng vẻ của một chiếc fastback thực thụ. Cụm đèn hậu ôm vào thân xe mang thiên hướng hoài cổ, cụm ống xả kép đặt đối xứng hai bên đuôi xe và mạ chrome. Thể tích của khoang hành lí trên Rolls-Royce Wraith lên đến 470 lít. Tiến vào khoang lái, Rolls-Royce trang bị cho Wraith khoang nội thất được chế tác thủ công bởi những người thợ lành nghề nhất tại nhà máy Goodwood, Anh Quốc. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố sang trọng và nét hiện đại được Rolls-Royce thể hiện rõ rệt nhằm hướng đến đối tượng là nhóm khách hàng trẻ tuổi. Vô-lăng 3 chấu, cụm đồng hồ tốc độ dạng analog hay bảng điều khiển trung tâm đều mang đến cái nhìn tao nhã cho phần nội thất. Bên cạnh đó, các chi tiết kim loại như : tay nắm cửa, các nút bấm, hốc điều hòa,… được mạ chrome tăng thêm phần xa xỉ cho khoang nội thất trên mẫu coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith. Ghế ngồi trên chiếc Wraith Series II này được bọc da tối màu với chỉ khâu màu trắng tương phản, tựa đầu ghế thêu tay logo Rolls-Royce, cabin xe được phối theo tông màu đen chủ đạo. Điểm nhấn trong khoang lái đến từ phần trần xe với tạo hình “bầu trời sao” đẹp mắt, đây là tùy chọn đắt giá mang đến trải nghiệm thượng hạng bậc nhất cho khách hàng mua xe Rolls-Royce khi sử dụng 1.340 bóng đèn LED cỡ nhỏ cùng nhau kết hợp để tạo nên “bầu trời ngàn sao” trứ danh của hãng xe Anh Quốc. Tuy là một chiếc xe 2 cửa với 4 chỗ ngồi, Rolls-Royce Wraith vẫn có thể đáp ứng nhu cầu chở 4 người lớn nhờ thiết kế đồ sộ của mình, đồng thời tạo cảm giác thoải mái cho cả những người ngồi ở hàng ghế sau. Rolls-Royce Wraith Series II được trang bị khối động cơ V12 có dung tích “khủng” 6.6 lít, sản sinh công suất tối đa 624 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 800 Nm. Nhờ hộp số tự động ZF 8 cấp được trang bị, Wraith chỉ mất vỏn vẹn 4,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, một con số không tệ so với 1 chiếc Rolls-Royce. Được biết, vị doanh nhân sở hữu chiếc Wraith Series II “hàng hiếm” này còn có cho mình bộ sưu tập với những cái tên nổi bật như : Ferrari F8 Tributo, Mercedes-AMG GT R, Porsche Cayenne S,… Hiện chưa rõ giá bán chính xác của mẫu coupe siêu sang trong bài viết. Video: Chạm mặt xe siêu sang Rolls-Royce Wraith tại Hà Nội.