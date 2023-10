Ngắm siêu phẩm Porsche 911 Turbo S hơn 16 tỷ của Hoàng Kim Khánh

Porsche 911 Turbo S hơn 16 tỷ được đại gia ngành thẩm mỹ đưa về gara từ hồi tháng 6. Cùng thời điểm đó anh cũng “chốt đơn” thêm hàng loạt xe khác như: Ferrari, Morgan Plus Six 2023 và McLaren 750S Spider. Theo đó, chiếc Porsche 911 Turbo S của Hoàng Kim Khánh thuộc bản Coupe, xe có màu sơn xám Arctic Grey, đi cùng nội thất màu đỏ rất hiếu chiến. Được biết, màu ngoại thất này là một trong 6 màu sơn đặc biệt được Porsche cung cấp cho Turbo S và có giá lên đến 196,2 triệu đồng. Đến nay, giá bán chi tiết cũng như tùy chọn của chiếc xe này vẫn chưa được tiết lộ. Chỉ biết rằng, đại lý chính hãng đang báo giá mẫu xe này từ 16,5 tỷ đồng. Porsche 911 Turbo 992 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.900 x 1.303 mm, chiều dài trục cơ sở 2.450 mm.Porsche 911 Turbo S thế hệ 992 được trang bị cánh gió sau lớn hơn giúp tăng lực ép xuống đường khi xe chạy ở tốc độ cao. So với thế hệ trước, cản trước của 911 Turbo S đời 992 được tinh chỉnh đôi chút và có thêm hốc gió để cải thiện khả năng làm mát. Dù có thiết kế đèn pha trước và đèn hậu khá tương đồng với những mẫu 911 khác nhưng Porsche 911 Turbo 992 lại sở hữu một số điểm nhấn để dễ dàng phân biệt như: hốc gió bên hông, gương cùng dòng chữ "911 Turbo S" nổi bật ở giữa cản sau. Là phiên bản mạnh nhất của dòng xe 911, Turbo S sở hữu những công nghệ hiện đại bao gồm: hệ thống treo thích ứng Porsche Active Suspension Management, vi sai chống trượt trung tâm và cho cầu sau, hệ thống kiểm soát khung gầm Porsche Dynamic Chassis Control, chức năng đánh lái bánh sau theo vận tốc, phanh gốm... Cung cấp “sức mạnh” cho Porsche 911 Turbo S là khối động cơ 6 xy-lanh (F6), dung tích 3.8L, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa lên đến 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép PDK 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian là trang bị tiêu chuẩn. Nếu được trang bị gói hỗ trợ tăng tốc Sport Chrono, Porsche 911 Turbo S chỉ cần 2,7 giây (2,8 giây với bản Cabriolet) để đạt vận tốc 100 km/h từ trạng thái tĩnh. Vận tốc tối đa của xe là 330 km/h. Video: Xem chi tiết siêu xe Porsche 911 Turbo thế hệ mới.

