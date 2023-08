Ngắm Rolls-Royce Spectre đặc biệt màu Morganite giá gần 10 tỷ đồng

Rolls-Royce Spectre chạy điện vẫn chưa đến tay khách hàng, nhưng hãng xe siêu sang Anh Quốc đã chứng minh mẫu xe điện này là thành công lớn của hãng với số lượng đơn đặt hàng kéo dài đến năm 2025. Tất nhiên Rolls-Royce chưa chia nhỏ doanh số bán hàng theo từng khu vực, nhưng Mỹ là thị trường lớn nhất của hãng xe siêu sang này. Đồng nghĩa, mẫu xe Rolls-Royce Spectre thuần điện này sẽ xuất hiện tại Monterey Car Week - tuần lễ xe hơi Monterey. Sẽ không có bất kỳ phiên bản "bóng ma" Anh quốc nào xuất hiện tại đây và chỉ duy nhất có Rolls-Royce Spectre đặc biệt từ bộ phận bespoke. Ngoại thất xe tông màu hồng Morganite - tên của loại đá quý, tăng sự hoàn hảo cho "bóng ma" này. Rolls-Royce Spectre ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Thượng Hải vào tháng 4, mẫu xe này tạo điểm nhấn ngoại thất bởi sự kết hợp màu morganite tương phản với màu xám Gunmetal trên mui xe, nóc và cốp xe. Trong phiên bản đặc biệt được giới thiệu tại Monterey, Rolls-Royce Spectre bespoke sở hữu tông màu hồng chủ đạo và tương phản là điểm nhấn lưới tản nhiệt, tay nắm cửa, viền của sổ... được mạ crom sáng. Rolls-Royce Bespoke trang bị cho Spectre bộ la-zăng 23 inch với các chi tiết mạ crôm và đen. Nội thất được hoàn thiện bằng da cashmere với các điểm nhấn màu đỏ đậm. Nội thất có thể trông hơi "an toàn" so với ngoại thất, nhưng xét đến việc bạn dành phần lớn thời gian bên trong xe thay vì nhìn từ bên ngoài thì nội thất toàn màu hồng có thể... hơi quá. Dựa trên nền tảng Architecture of Luxury, Spectre sở hữu bộ pin dung tích 102 kWh, sức mạnh đến từ 2 mô tơ điện sản sinh tổng công suất 584 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm (664 pound-feet). Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,4 giây. Mức giá xe Rolls-Royce Spectre đặc biệt này không được nhắc đến nhưng có nhiều thông tin cho rằng giá xe từ 420.000 USD tại Mỹ (tương đương 9,9 tỷ đồng). Video: Giới thiệu xe siêu sang Rolls-Royce Spectre chạy điện mới.

Rolls-Royce Spectre chạy điện vẫn chưa đến tay khách hàng, nhưng hãng xe siêu sang Anh Quốc đã chứng minh mẫu xe điện này là thành công lớn của hãng với số lượng đơn đặt hàng kéo dài đến năm 2025. Tất nhiên Rolls-Royce chưa chia nhỏ doanh số bán hàng theo từng khu vực, nhưng Mỹ là thị trường lớn nhất của hãng xe siêu sang này. Đồng nghĩa, mẫu xe Rolls-Royce Spectre thuần điện này sẽ xuất hiện tại Monterey Car Week - tuần lễ xe hơi Monterey. Sẽ không có bất kỳ phiên bản "bóng ma" Anh quốc nào xuất hiện tại đây và chỉ duy nhất có Rolls-Royce Spectre đặc biệt từ bộ phận bespoke. Ngoại thất xe tông màu hồng Morganite - tên của loại đá quý, tăng sự hoàn hảo cho "bóng ma" này. Rolls-Royce Spectre ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Thượng Hải vào tháng 4, mẫu xe này tạo điểm nhấn ngoại thất bởi sự kết hợp màu morganite tương phản với màu xám Gunmetal trên mui xe, nóc và cốp xe. Trong phiên bản đặc biệt được giới thiệu tại Monterey, Rolls-Royce Spectre bespoke sở hữu tông màu hồng chủ đạo và tương phản là điểm nhấn lưới tản nhiệt, tay nắm cửa, viền của sổ... được mạ crom sáng. Rolls-Royce Bespoke trang bị cho Spectre bộ la-zăng 23 inch với các chi tiết mạ crôm và đen. Nội thất được hoàn thiện bằng da cashmere với các điểm nhấn màu đỏ đậm. Nội thất có thể trông hơi "an toàn" so với ngoại thất, nhưng xét đến việc bạn dành phần lớn thời gian bên trong xe thay vì nhìn từ bên ngoài thì nội thất toàn màu hồng có thể... hơi quá. Dựa trên nền tảng Architecture of Luxury, Spectre sở hữu bộ pin dung tích 102 kWh, sức mạnh đến từ 2 mô tơ điện sản sinh tổng công suất 584 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm (664 pound-feet). Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,4 giây. Mức giá xe Rolls-Royce Spectre đặc biệt này không được nhắc đến nhưng có nhiều thông tin cho rằng giá xe từ 420.000 USD tại Mỹ (tương đương 9,9 tỷ đồng). Video: Giới thiệu xe siêu sang Rolls-Royce Spectre chạy điện mới.