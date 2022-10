Ngắm Porsche Taycan đặc biệt do nữ ca sĩ Jennie thiết kế

Jennie Kim, Jennie Ruby Jane hay Jennie là nữ ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. Giọng ca 26 tuổi này hiện là thành viên của nhóm nhạc nữ Blackpink. Mới đây, Jennie đã kết hợp với Porsche Hàn Quốc để tạo ra chiếc xe trong mơ của mình, dựa trên Porsche Taycan 4S Cross Turismo mới. Đây là một phần trong chương trình Sonderwunsch của hãng Porsche. Được biết, Jennie đã tham gia tạo hình cho chiếc Porsche Taycan 4S Cross Turismo đặc biệt này cùng với đội ngũ thiết kế của hãng Porsche. Hóa ra, nữ ca sĩ trẻ tài năng cũng là người yêu thích các mẫu xe Porsche. Trước đó, Jennie đã từng sở hữu 3 chiếc ôtô mang thương hiệu này. Chiếc Porsche Taycan 4S Cross Turismo của Jennie được ra đời tại bộ phận Sonderwunsch thuộc trung tâm Porsche Exclusive Manufaktur ở Stuttgart-Zuffenhausen, Đức. Trong quá trình thiết kế chiếc Porsche Taycan 4S Cross Turismo, Jennie đã chọn biểu tượng đám mây làm điểm nhấn. Nữ ca sĩ cho biết cô dành phần lớn thời gian để đi vòng quanh thế giới. Do đó, cô luôn coi bầu trời và những đám mây là bạn đồng hành của mình. Những đám mây đã trở thành biểu tượng cho những trải nghiệm du lịch ấn tượng của nữ ca sĩ này. Theo Jennie, bầu trời luôn thay đổi và đẹp một cách cuốn hút. Thế nên, cô rất thích chụp những bức ảnh bầu trời mỗi khi đến một nơi nào đó. Bên ngoài, chiếc Porsche Taycan 4S Cross Turismo được sơn màu đen sang trọng. Nổi bật trên nền đen là bộ vành Exclusive Design 21 inch màu xanh nhạt Meissen Blue, gợi liên tưởng đến bầu trời. Thêm vào đó là biểu tượng hình đám mây và dòng chữ "Jennie Ruby Jane" màu xanh Meissen Blue tương tự. Ngay cả viền màu đen của trục bánh xe cũng được khắc dòng chữ "Jennie Ruby Jane" này. Chưa hết, chiếc Porsche Taycan 4S Cross Turismo đặc biệt còn được bổ sung logo "Electric" trên cửa bên ghế lái... ... và tên xe trên cửa cốp được sơn màu xanh Meissen Blue. Trong khi đó, ốp bậc cửa trước có thêm dòng chữ "“Jennie Ruby Jane” phát sáng. Ốp bậc cửa sau đi kèm dòng chữ "NiNi" vốn là tên thân mật của nữ ca sĩ. Khi cửa trước mở ra, biểu tượng đám mây sẽ được chiếu xuống mặt đất. Tương tự ngoại thất, nội thất của chiếc Porsche Taycan 4S Cross Turismo cũng có sự kết hợp giữa 2 tông màu đen và xanh nhạt Meissen Blue. Những điểm nhấn màu xanh nhạt Meissen Blue xuất hiện ở viền cửa gió điều hòa, viền ngăn đựng cốc và tapi cửa. Trong khi đó, ghế của xe được bọc da màu trắng ngà Crayon phối đen thanh lịch. Tựa đầu ghế và bệ tì tay được dập biểu tượng hình đám mây và dòng chữ "Jennie Ruby Jane". Thêm vào đó là lồng vận chuyển thú cưng màu đen kèm theo xe để Jennie chở theo chú chó giống Pomeranian (phốc sóc) có tên Kuma của mình. Chiếc lồng này cũng có những điểm nhấn màu xanh Meissen Blue, bao gồm cả tên của chú chó. Trong khi đó, biểu tượng đám mây xuất hiện bên trong lồng. Dự kiến, chiếc Porsche Taycan 4S Cross Turismo đặc biệt này sẽ xuất hiện trong sự kiện khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu của nhóm nhạc Blackpink tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Trong chiến dịch quảng bá tại thị trường Hàn Quốc, Porsche đã chọn Jennie làm đại sứ thương hiệu. Nhờ đó, Porsche nhanh chóng vươn lên thành một trong những thương hiệu ôtô được quan tâm hàng đầu tại xứ sở kim chi. Trong năm 2021, hãng Porsche đã bán được tổng cộng 8.245 chiếc xe cho khách hàng Hàn Quốc, tăng 7% so với năm 2020. Trong đó, mẫu xe điện Taycan ra mắt Hàn Quốc vào năm 2020 là một trong những yếu tố thúc đẩy thành công của Porsche. Mẫu xe điện này đã đạt doanh số 1.288 chiếc tại Hàn Quốc trong năm ngoái, chỉ đứng sau đàn anh Cayenne (3.480 xe). Ra mắt năm 2016, Jennie hiện có tầm ảnh hưởng lớn với 70,35 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram, tính đến ngày 24/9/2022. Ngoài ra, Jennie còn là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm... khác. Video: Porsche Taycan đặc biệt do nữ ca sĩ Jennie (Blackpink) thiết kế.

