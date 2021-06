Ngắm Kia Stinger 2022 bản đặc biệt, hơn 52.000 USD tại Mỹ

Mẫu xe thể thao Kia Stinger 2022 mới đã chính thức ra mắt thị trường Mỹ vào hồi tháng 3 năm nay. Sau gần 3 tháng, hãng Kia lại bổ sung phiên bản đặc biệt mới cho mẫu xe thể thao Hàn Quốc này. Được gọi bằng cái tên Kia Stinger Scorpion Special Edition, phiên bản đặc biệt này ra đời dựa trên bản GT2 cao cấp nhất của dòng xe thể thao Kia Stinger 2022 tại thị trường Mỹ. Do đó, xe được trang bị động cơ xăng Lambda V6, tăng áp kép, dung tích 3.3L, tạo ra công suất tối đa 368 mã lực và mô-men xoắn cực đại 510 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau RWD tiêu chuẩn hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD tùy chọn. Nhờ đó, Kia Stinger Scorpion Special Edition 2022 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 4,7 giây. Tuy dùng chung động cơ nhưng Kia Stinger Scorpion Special Edition 2022 lại có một số khác biệt về thiết kế so với bản GT2. Theo đó, xe được bổ sung những chi tiết ngoại thất màu đen làm điểm nhấn như khe gió trên chắn bùn trước và ốp gương ngoại thất. Ngay cả đầu ống xả của mẫu xe này cũng được sơn màu tối. Tiếp đến là bộ vành hợp kim có đường kính 19 inch và được sơn màu đen. Đây là bộ vành dành riêng cho Kia Stinger Scorpion Special Edition 2022 và đi với cùm phanh màu đỏ tương phản. Đằng sau, Kia Stinger Scorpion Special Edition 2022 còn được bổ sung cánh gió đuôi, sơn màu giống thân xe. Khi mua mẫu xe thể thao này, khách hàng Mỹ có thể chọn 1 trong 3 màu sơn ngoại thất là trắng, đen và bạc. Bên trong Kia Stinger Scorpion Special Edition 2022 là không gian nội thất bọc da Nappa màu đỏ hoặc đen, tùy theo chọn lựa của khách hàng. Chất liệu da sang trọng này sẽ kết hợp với những chi tiết giả sợi carbon để tăng vẻ thể thao cho xe. Trên mặt táp-lô của Kia Stinger Scorpion Special Edition 2022 xuất hiện màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng với kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn. Tương tự bản GT2, Kia Stinger Scorpion Special Edition 2022 cũng có hệ thống âm thanh Harman Kardon và màn hình 7 inch trong bảng đồng hồ. Về an toàn, Kia Stinger Scorpion Special Edition 2022 cũng có khá nhiều trang bị như hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước tích hợp tính năng hỗ trợ quay đầu tại giao lộ, cảnh báo an toàn khi mở cửa xe, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị, hỗ trợ bám làn đường và hỗ trợ lái trên cao tốc. Dự kiến, mỗi tháng, hãng Kia chỉ bán đúng 250 chiếc Stinger Scorpion Special Edition 2022 ra thị trường Mỹ. Giá xe Kia Stinger Scorpion Special Edition 2022 khởi điểm từ 52.585 USD cho bản RWD và 54.785 USD cho bản AWD. Video: Giới thiệu Kia Stinger Scorpion Special Edition 2022.

