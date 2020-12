Ngắm dàn "xế nổ" địa hình M103M1 của Thủy quân lục chiến Mỹ

Ngoài các loại phương tiện vận tải 4 bánh thì phương tiện 2 bánh cũng được quân đội Mỹ chú trọng phát triển, trong số này chiếc xe môtô địa hình M103M1 là sản phẩm tiêu biểu nhất. Chiếc xe M103M1 quân đội Mỹ là ý tưởng của Hayes Diversified Technologies (HDT). Công ty này có trụ sở đặt tại Hesperia, bang California, Mỹ. Sản phẩm chủ lực của hãng là các động cơ xe máy chạy bằng dầu diesel. Theo HDT, động cơ nhỏ gọn của xe môtô địa hình M103M1 có sức mạnh lớn gấp đôi so với các động cơ tương tự chạy bằng xăng. Không chỉ chạy bằng nhiên liệu diesel tiêu chuẩn, M103M1 còn có thể hoạt động bằng diesel sinh học và cả các nhiên liệu máy bay phản lực như kerosene, JP5, JP8, … Khả năng "ăn tạp" của chiếc xe này chính là điểm cộng vô cùng lớn với Thủy quân lục chiến Mỹ. Đơn giản là vì không phải nơi nào trên thế giới cũng cung cấp chung một loại nhiên liệu. Do đó, M103M1 là lựa chọn tối ưu để đi đường dài hoặc phục vụ các chiến dịch khắc nghiệt. Điều đặc biệt là chiếc xe M103M1 địa hình này có độ tiết kiệm khá cao khi chỉ cần 2,5 lít nhiên liệu để chạy 100 km. Đây quả thực là một con số đáng kinh ngạc. Không những vậy xe máy M103M1 còn có khả năng tránh bị rađa dò tìm phát hiện. Ngoài ra, M103M1 còn được tối ưu hóa khả năng chống nước và chống bám cát bụi. Xe máy M103M1 thực chất là phiên bản "độ" lại của "chiến mã" huyền thoại Kawasaki KLR650 đến từ Nhật Bản. Hãng HDT quyết định phát triển M103M1 dựa trên KLR650 xuất hiện vào năm 1987 chính vì sự "lì lợm" và đáng tin cậy của chiếc xe này So với KLR650, xe M103M1 chỉ giữ lại nguyên trạng bộ khung chính và một vài phần khác. Hầu hết các bộ phận còn lại đều được điều chỉnh để phù hợp nhu cầu quân sự. Tất cả các bề mặt phản quang như phuộc lồng của xe đều được che lại. Hệ thống đèn cũng được tinh chỉnh. Những thay đổi này là để xe khó bị phát hiện hơn. Bình xăng xe có thể còn lớn hơn cả loại 23 lít của mẫu KLR650 giúp cho xe có thể vận hành được quãng đường xa. M103M1 sở hữu động cơ khỏe, khả năng tiết kiệm và chạy được bằng nhiều nhiên liệu, khó bị phát hiện, đây chiếc xe máy đáng tin cậy của Thủy quân lục chiến Mỹ. Rất tiếc dòng xe này chỉ phục vụ quân đội và không có bản cho thương mại. Video: Kawasaki KLX 250 cho quân đội Nhật Bản.

Ngoài các loại phương tiện vận tải 4 bánh thì phương tiện 2 bánh cũng được quân đội Mỹ chú trọng phát triển, trong số này chiếc xe môtô địa hình M103M1 là sản phẩm tiêu biểu nhất. Chiếc xe M103M1 quân đội Mỹ là ý tưởng của Hayes Diversified Technologies (HDT). Công ty này có trụ sở đặt tại Hesperia, bang California, Mỹ. Sản phẩm chủ lực của hãng là các động cơ xe máy chạy bằng dầu diesel. Theo HDT, động cơ nhỏ gọn của xe môtô địa hình M103M1 có sức mạnh lớn gấp đôi so với các động cơ tương tự chạy bằng xăng. Không chỉ chạy bằng nhiên liệu diesel tiêu chuẩn, M103M1 còn có thể hoạt động bằng diesel sinh học và cả các nhiên liệu máy bay phản lực như kerosene, JP5, JP8, … Khả năng "ăn tạp" của chiếc xe này chính là điểm cộng vô cùng lớn với Thủy quân lục chiến Mỹ. Đơn giản là vì không phải nơi nào trên thế giới cũng cung cấp chung một loại nhiên liệu. Do đó, M103M1 là lựa chọn tối ưu để đi đường dài hoặc phục vụ các chiến dịch khắc nghiệt. Điều đặc biệt là chiếc xe M103M1 địa hình này có độ tiết kiệm khá cao khi chỉ cần 2,5 lít nhiên liệu để chạy 100 km. Đây quả thực là một con số đáng kinh ngạc. Không những vậy xe máy M103M1 còn có khả năng tránh bị rađa dò tìm phát hiện. Ngoài ra, M103M1 còn được tối ưu hóa khả năng chống nước và chống bám cát bụi. Xe máy M103M1 thực chất là phiên bản "độ" lại của "chiến mã" huyền thoại Kawasaki KLR650 đến từ Nhật Bản. Hãng HDT quyết định phát triển M103M1 dựa trên KLR650 xuất hiện vào năm 1987 chính vì sự "lì lợm" và đáng tin cậy của chiếc xe này So với KLR650, xe M103M1 chỉ giữ lại nguyên trạng bộ khung chính và một vài phần khác. Hầu hết các bộ phận còn lại đều được điều chỉnh để phù hợp nhu cầu quân sự. Tất cả các bề mặt phản quang như phuộc lồng của xe đều được che lại. Hệ thống đèn cũng được tinh chỉnh. Những thay đổi này là để xe khó bị phát hiện hơn. Bình xăng xe có thể còn lớn hơn cả loại 23 lít của mẫu KLR650 giúp cho xe có thể vận hành được quãng đường xa. M103M1 sở hữu động cơ khỏe, khả năng tiết kiệm và chạy được bằng nhiều nhiên liệu, khó bị phát hiện, đây chiếc xe máy đáng tin cậy của Thủy quân lục chiến Mỹ. Rất tiếc dòng xe này chỉ phục vụ quân đội và không có bản cho thương mại. Video: Kawasaki KLX 250 cho quân đội Nhật Bản.