Muôn kiểu chống trộm gương xe ôtô chỉ có ở Việt Nam

Dù chỉ là một phụ tùng nhỏ nhưng gương chiếu hậu xe ôtô lại là miếng mồi béo bở của giới đạo chích, chỉ cần trong tích tắc là cặp gương của chiếc xế hộp đã bị bẻ một cách dễ dàng. Bởi vậy, để tự bảo vệ tài sản của mình hoặc "chữa cháy" khi bị bẻ gương xe ôtô, nhiều người đã nghĩ ra nhiều phương pháp bảo vệ gương vô cùng độc đáo và "không giống ai". Mới đây, cư dân mạng lại được một phen phì cười với hình ảnh một chiếc ôtô được chủ xe “bó cẩn” đến mức bắt vít, khoá cả xích vào gương chiếu hậu. Nhìn cặp gương được bảo vệ cẩn thận như này chắc chắn kẻ trộm sẽ không còn ý định muốn “vặt gương” nữa. Tuy nhiên, phương pháp khóa, xích gương chỉ chống được nạn “cướp” gương chớp nhoáng - còn với kẻ trộm gương xe ôtô đã quyết tâm cao thì vấn đề chỉ còn là thời gian và địa điểm. Điều này dẫn đến hậu quả là nhiều chiếc ôtô sẽ buộc phải lưu thông tạm thời mà không có gương chiếu hậu trong thời gian chờ thay gương mới. Cái "khó ló cái khôn", một số chủ xe ôtô tại Việt Nam đã trang bị cho mình những chiếc gương chiếu hậu tự chế để đảm bảo an toàn tối thiểu khi lưu thông trên đường phố. Thậm chí, một số người còn khẳng định dùng gương tự chế thay cho gương chiếu hậu của xe cũng là một cách chống trộm. Nhìn những chiếc gương tự chế như thế này, kẻ trộm chắc chắn sẽ "chán hẳn". Tuy nhiên, dù sao dùng gương tự chế để chống trộm cũng chỉ là giải pháp tình thế trong thời gian ngắn bởi sẽ gây mất an toàn khi tham gia giao thông, thậm chí có thể bị phạt hành chính... Để đảm an toàn khi lưu thông trên đường và tính thẩm mỹ, chủ xe tốt nhất nên thay gương mới và chú ý hơn trong việc bảo vệ tài sản của mình. Video: Trộm gương chiếu hậu xe hơi trong 3 giây.

