MPV điện Maxus Mifa Trung Quốc, tăng tốc chỉ 3,8 giây như siêu xe

Cụ thể, trong sự kiện năm nay của SAIC, hãng đã dành phần lớn thời lượng để giới thiệu về nền tảng xe điện mới, được thiết kế theo dạng mô-đun, mang tên Maxus Mifa hoàn toàn mới (Maxus Intelligent Flexible Architecture - Kiến trúc thông minh linh hoạt của Maxus - PV tạm dịch). Theo kế hoạch của Maxus, những sản phẩm đầu tiên sử dụng nền tảng xe điện này sẽ được đưa vào dây chuyền sản xuất sớm nhất trong tháng 10 tới đây và bắt đầu bán ra thị trường từ Quý I năm 2022. Dù được phát triển trên nền tảng xe điện hoàn toàn mới, nhưng thiết kế của Maxus Mifa 2022 mới vẫn học hỏi theo các mẫu MPV truyền thống như Lexus LM, Kia Sedona (Carnival), Ford Traveller..., với kiểu hình hộp vuông vức nhằm tối ưu hoá không gian bên trong khoang nội thất. "Đôi mắt" của Maxus Mifa được làm sắc mảnh, kéo dài thành một đường ngang đầu xe, đem lại dáng vẻ hiện đại, ấn tượng và có đôi phần "cool ngầu". Phần đầu xe sử dụng triệt để thiết kế tối giản, đồng nghĩa với việc lược bỏ tối đa các chi tiết trang trí rườm rà. Lưới tản nhiệt đã được lược bỏ hoàn toàn, trong khi đó phần cản gầm được kéo dài lên trên, chiếm tới một nửa diện tích mặt ca-lăng. Kết hợp với hai hốc gió giả chứa bộ đèn chiếu sáng chính được khoét sâu đặt dọc hai bên tai xe. Thân xe cũng đơn giản và ấn tượng không kém phần đầu xe, với bộ gương chiếu hậu dạng camera mỏng gọn. Nửa thân trên của xe được thiết kế tông đen tương phản với màu xe, đem lại dáng vẻ sang trọng, bao gồm các cột A - B - C - D được sơn đen và toàn bộ các cửa sổ ở 2 bên cạnh sử dụng kính khuộm tối màu. Cột C của Maxus Mifa được làm cách điệu với một tấm ốp sáng màu, kết hợp với bộ hoạ tiết tam giác sơn trùng màu thân xe, được xếp đặt khéo léo nổi bật trên nền đen của cửa kính thân sau xe. Đuôi xe cũng được thiết kế "ton-sur-ton" với phần đầu, nhờ dải đèn đặt dọc và nối liền một dải với nhau, đi cùng lối thiết kế tinh gọn, tối giản và hiện đại. Tấm cản gầm vô cùng nổi bật, được sơn tông màu ấm tương tự như mã màu vàng hồng trên những chiếc iPhone Rose Gold vô cùng nổi tiếng của nhà Apple. Khác với thiết kế có đôi phần cổ điển và tuân theo chuẩn chung của cả ngành công nghiệp, khoang nội thất của Maxus Mifa thực sự vô cùng ấn tượng, phá cách và đặc biệt hiện đại. Mặt táp-lô, thay vì sử dụng nhựa, cao su non, da hoặc cao cấp hơn nữa là gỗ và kim loại; thì giờ đây toàn bộ diện tích này được làm phẳng và thay vào một màn hình cong, liền khối kéo dài một dải từ táp-pi cửa ghế lái tới táp-pi cửa ghế phụ. Nhưng cũng xin lưu ý ngay rằng đây chỉ là thiết kế phác thảo của bản xe concept. Tuy nhiên điều này cũng đủ để chúng ta mong chờ một mẫu Mifa khác biệt khi được bán ra thực tế. Bộ "ghế bay" được thiết kế vô cùng độc đáo, khiến chúng ta có thể ngay lập tức liên tưởng tới ghế ngồi của những chiếc tàu vũ trụ trong các bộ phim Hollywood. Và để hoàn thiện thiết kế hiện đại này, cửa sổ trời trên Maxus Mifa cũng sở hữu một kích cỡ vô cùng phóng khoáng. Đường viền (bao gồm cả các phần cột A - B - C) được thiết kế rất mỏng, nhằm tối ưu hoá tầm nhìn và độ thoáng đãng. Ngay cả gương chiếu hậu trong xe cũng là dạng camera. Về vận hành, Maxus Mifa được trang bị 2 mô tơ điện, chia đều cho cả hai cầu trước và sau xe. Nền tảng kiến trúc hoàn toàn mới sẽ cung cấp cho MPV điện Maxus Mifa sức mạnh 500 kW (tương đương 671 mã lực) và 900 Nm lực kéo mô-men xoắn cho các bánh xe. Nhờ vậy, Maxus Mifa sở hữu khả năng tăng tốc không tưởng, từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,8 giây - tương đương những mẫu siêu xe thuộc loại nhanh nhất thế giới, dù nó mang trên mình hình hài không mấy ấn tượng, của một chiếc MPV dạng hộp vuông. Ở thời điểm này, hãng Maxus vẫn chưa tiết lộ nhiều chi tiết về cấu hình của bộ pin lithium đi kèm theo xe. Con số tham chiếu tạm thời mà hãng đưa ra là mật độ trữ năng của bộ pin này sẽ vào khoảng 300Wh trên mỗi 1 kg trọng lượng. Nhờ vậy xe sẽ có thể di chuyển 600 km trong một lần sạc. Thông số này có thể được nâng cấp lên mức 360 Wh/kg trong tương lai, giúp xe đi được tới 800 km mỗi lần sạc đầy. Tất nhiên, trang bị đi kèm một mẫu MPV hiện đại như vậy cũng phải hoàn toàn tương xứng. Maxus khẳng định Mifa sẽ được tích hợp công nghệ tự hành cấp độ cao và hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ đang có mặt trên thị trường hiện nay. Các trang bị tiện nghi cũng như giải trí cũng sẽ thuộc hàng cao cấp nhất, nhằm đem lại giá trị hưởng thụ cho các ông bà chủ ngồi bên trong xe. Video: Giới thiệu MPV điện Maxus Mifa của Trung Quốc.

