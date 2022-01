Mitsubishi Xpander - xe đa dụng bán chạy nhất Việt Nam năm 2021

Những mẫu MPV - xe đa dụng tại Việt Nam này dù ra mắt chưa lâu nhưng vẫn giữ được sút hút đáng kể, đồng thời còn tăng một hạng trong tháng 12/2021. Trong tháng cuối năm 2021, Mitsubishi Xpander tại Việt Nam bán ra 2.009 xe, tăng 562 xe so với tháng trước đó. Kết thúc năm 2021, Mitsubishi Xpander cũng trở thành mẫu MPV bán chạy nhất thị trường với 12.406 xe. Kết quả này khiến những nỗ lực của Toyota Innova, Rush hay Suzuki XL7 trong phân khúc MPV cỡ nhỏ trở nên mờ nhạt vì bị bỏ rơi quá xa. Thiết kế trẻ trung, trang bị vừa đủ kèm mức giá hợp lý đã giúp mẫu xe này "chạm" đến nhu cầu của khách hàng trong nước. Xpander không chỉ được sử dụng gia đình mà lượng xe chạy dịch vụ cũng tương đối. Kia Carnival thế hệ mới (tên cũ Kia Sedona) đạt 913 xe, tăng hơn 100 xe so với tháng 11. Đây cũng được xem là mức doanh số cao kỷ lục của mẫu xe này kể từ khi có mặt tại thị trường Việt Nam. Tổng doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay của mẫu xe này đạt 3.586 xe. Có lẽ việc xe KIA Carnival 2022 mới được giới thiệu ra thị trường vào đầu tháng 10/2021 đã tạo nên sức hút lớn, giúp mẫu xe này đạt được doanh số ấn tượng. Kia Carnival được phân phối dưới dạng xe lắp ráp trong nước, giá dao động từ 1.199 - 1.839 tỷ đồng. Ngoài ra, khách mua xe trong tháng 12 sẽ tiết kiệm từ 60 - 110 triệu đồng tiền nộp lệ phí trước bạ. "Quân bài" để Toyota cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander phải kể đến Rush. Với việc điều chỉnh giá bán giảm 35 triệu đồng cùng hàng loạt ưu đãi, Toyota Rush đạt doanh số 798 xe trong tháng 12 và 3.663 xe tính trong cả năm 2021. Đây được xem là một kết quả khá tốt khi mẫu xe này chỉ có bản số tự động, bỏ trống mảng khách hàng cần xe số sàn. Toyota Rush tại Việt Nam sử dụng động cơ 1.5L, công suất tối đa đạt 102 mã lực. So với tháng trước, doanh số Suzuki XL7 đã giảm hơn 300 xe, đạt 771 xe bán ra. Mặc dù doanh số giảm, nhưng đâtTuy nhiên, đây là kết quả khả quan của XL7 khi kết thúc năm 2021 đã có 5.175 xe bán ra, trở thành mẫu xe du lịch ăn khách nhất của Suzuki Việt Nam. Đồng thời nắm giữ vị trí thứ 2 trong phân khúc MPV. Suzuki XL7 hiện có giá 589 triệu đồng và chỉ có duy nhất 1 phiên bản bán ra. Mặc dù là xe nhập khẩu nhưng hãng vẫn có những ưu đãi riêng có giá trị tương đương nhằm giữ vững sức tiêu thụ trước cái đối thủ khác. So với tháng trước, doanh số bán xe Toyota Innova cũng ghi nhận mức tăng trưởng đạt 664 xe bán ra trong tháng 12. Cộng dồn kể từ đầu năm tới nay, mẫu xe này đã bán ra thị trường Việt 3.002 xe. Từng là mẫu xe thường xuyên lọt top 10 xe bán chạy toàn thị trường, thế nhưng trong hững năm gần đây, Innova không còn sức hút với khách hàng Việt Nam. Từ mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, doanh số Innova giờ đây chỉ duy trì vài trăm xe/tháng. Thậm chí, lượng xe bán ra của Innova không thể cạnh tranh với Kia Carnival (Kia Sedona), chấp nhận lùi về vị trí thứ 4 trong phân khúc. Hiện tại, Toyota Innova tại thị trường Việt đang có 3 phiên bản đi cùng mức giá dao động từ 750 – 989 triệu đồng. Suzuki Ertiga chốt cuối bảng với 114 xe giao đến tay khách hàng, giảm 16 xe so với tháng trước. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay đạt Lũy kế 11 tháng đầu năm đạt 1.198 xe Suzuki Ertiga. Hiện tại, Suzuki Ertiga cung cấp cho khách Việt 2 phiên bản với mức giá khởi điểm chưa đến 500 triệu đồng kèm ưu đãi hấp dẫn từ đại lý. Kia Rondo và Toyota Avanza tiếp tục không công bố doanh số bán ra. Thực tế, ngay khi vén màn tại Indonesia tháng 11/2021, Toyota Avanza 2022 đã được dự đoán sẽ sớm về Việt Nam. Việc Toyota Avanza cạn hàng tại đại lý có thể thấy rõ khi trong những tháng gần đây, doanh số mẫu xe rất thấp, nhiều tháng không bán ra chiếc nào. Cộng dồn từ đầu năm đến nay chỉ vỏn vẹn 33 xe Avanza được bán ra. Video: Top xe MPV tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam.

