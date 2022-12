Mitsubishi Xpander - vua phân khúc MPV tại Việt Nam tháng 11/2022

Phân khúc MPV tại Việt Nam trong tháng 11/2022 vừa qua ghi nhận hai mẫu xe bán chạy nhất đó là Mistsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross. Cả hai mẫu xe MPV giá rẻ này đều có mức tăng doanh số đáng nể. Mitsubishi Xpander: 2.370 xe Đáng chú ý, Mitsubishi Xpander tại Việt Nam có mức tăng trưởng 44% so với tháng trước, đạt 2.370 xe bán ra trong tháng 11/202. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay đã có 20.127 xe được bán ra thị trường. Giá xe Mitsubishi Xpander hiện dao động từ 555 - 688 triệu đồng cho 4 phiên bản, thuộc tầm giá "dễ chịu" nhất phân khúc MPV. Mitsubishi Xpander ghi điểm nhờ ngoại thất thu hút và có phần trẻ trung hơn so với những mẫu xe MPV trước đây. Xe sử dụng khối động cơ xăng 4 xi-lanh, DOHC 16 van, dung tích 1.5L, cho phép sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Đi cùng với đó là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Toyota Veloz Cross: 1.621 xe

Kết thúc tháng 10/2022, Toyota Veloz Cross bán được 1.621 xe, tăng 25 xe so với tháng trước, với kết quả này Veloz Cross đứng ở vị trí thứ 2 trong phân khúc MPV. Đây là phiên bản thể thao và cao cấp hơn của Avanza Premio thế hệ mới. Veloz Cross đã chứng minh được sức hút "không phải dạng vừa" của mình khi sở hữu doanh số cộng dồn 12.876 xe trong 11 tháng qua. Toyota Veloz Cross tại Việt Nam đang được giới thiệu với 2 phiên bản là CVT và TOP, đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động CVT. Giá bán của Veloz Cross cho 2 bản này lần lượt là 658 và 698 triệu, tất cả đều được nhập khẩu từ Indonesia. Kia Carnival: 890 xe Kết thúc tháng 11, Kia Carnival đạt doanh số 890 chiếc được bán ra thị trường, tăng gần 400 xe so với tháng trước (500 xe). Lũy kế từ đầu năm đến nay, mẫu xe này đạt 9.200 xe. Kia Carnival hiện có 5 phiên bản và có giá niêm yết dao động từ 1,199-1,839 tỷ đồng. Tất cả các phiên bản Kia Carnival đều được trang bị động cơ V6 3.5L 290 mã lực, đi kèm là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Suzuki XL7: 478 xe So với tháng 10, doanh số Suzuki XL7 chỉ bán được 478 xe tại thị trường Việt, giảm hơn 100 xe so với tháng trước. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay đã có 6.108 xe được bán ra thị trường. Suzuki XL7 hiện có giá 599 đến 639 triệu đồng cho 3 phiên bản bán ra, nhưng thực tế người dùng có thể mua với giá thấp hơn tùy chính sách đại lý. Mặc dù là xe nhập khẩu nhưng hãng vẫn có những ưu đãi giá trị nhằm tăng sức tiêu thụ trước cái đối thủ khác. Toyota Innova: 375 xe

Trong tháng 11, doanh số của vua MPV một thời Toyota Innova giảm nhẹ 23 xe, xuống còn 375 xe bán ra. Luỹ kế doanh số 11 tháng qua của Innova đạt 2.912 xe. Hiện mẫu xe này được có ưu đãi như gói gia hạn bảo hành cùng nhiều hỗ trợ khác từ hãng và đại lý. Toyota Innova hiện có 4 phiên bản với giá bán dao động từ 755-995 triệu đồng. Toyota Innova 2022 sử dụng động cơ 2.0L 1TR-FE, DOHC, Dual VVT-I cho công suất cực đại 137 mã lực tại 5.600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 183Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp Suzuki Ertiga: 59 xe Mặc dù doanh số tăng nhẹ so với tháng trước, nhưng Suzuki Ertiga mới vẫn chưa thể làm bật doanh số lên, khi chỉ có 59 xe được bán ra trong tháng 11. Cộng dồn doanh số 11 tháng qua của mẫu xe này chỉ đạt 776 xe. Mẫu xe này hiện có 3 phiên bản, giá xe Suzuki Ertiga 2022 từ 539-678 triệu đồng. Xe được trang bị khối động cơ "lai" sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Video:Suzuki Ertiga Hybrid tại Việt Nam - chiếc MPV quốc dân.

