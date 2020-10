Mitsubishi Xpander từ 557 triệu đồng tại Malaysia, xịn sò hơn VN

Mitsubishi Xpander giá rẻ lần đầu tiên trình làng tại thị trường Indonesia vào hồi giữa năm 2017. Ngoài Indonesia, mẫu MPV cỡ nhỏ và giá rẻ này hiện đã được bày bán ở một số thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam và Philippines. Thế nhưng, mãi đến hôm qua, ngày 23/10/2020, hãng Mitsubishi mới giới thiệu Xpander với khách hàng tại thị trường Malaysia. Dù chậm trễ nhưng Mitsubishi Xpander tại thị trường Malaysia lại được trang bị "xịn sò" hơn xe ở Việt Nam. Được lắp ráp tại Malaysia, mẫu MPV này sở hữu thiết kế ngoại thất không có gì khác so với xe ở những thị trường Đông Nam Á còn lại. Mitsubishi Xpander 2020 mới tại Malaysia cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield với tạo hình chữ "X" trên đầu xe. Lưới tản nhiệt trên của mẫu MPV này đi kèm các nan mạ crôm nằm ngang dày dặn, bao quanh logo của hãng Mitsubishi. Ngoài ra, mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander còn được trang bị hệ thống đèn 2 tầng với đèn pha 2 bóng LED nằm bên dưới và dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh phía trên. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim 16 inch phối 2 màu... ... và cụm đèn hậu LED đằng sau. Điểm nhấn của Mitsubishi Xpander tại thị trường Malaysia nằm ở bên trong xe. Tại đây, chúng ta sẽ thấy không gian nội thất bọc da màu đen với ghế khâu hình quả trám sang trọng... Màn hình cảm ứng 9 inch trên mặt táp-lô, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, ... hệ thống camera 360 độ cùng camera hành trình tích hợp sẵn. Đây là những trang bị dành riêng cho Mitsubishi Xpander tại thị trường Malaysia. Chưa hết, mẫu MPV cỡ nhỏ này còn có tính năng mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, màn hình màu đa thông tin 4,2 inch trong bảng đồng hồ, hệ thống âm thanh 6 loa... Ngoài ra, 2 hàng ghế sau của Mitsubishi Xpander còn có thể gập phẳng xuống sàn - điều mà các đối thủ cùng phân khúc như Honda BR-V hay Toyota Rush tại thị trường Malaysia không có. Mitsubishi Xpander tại thị trường Malaysia ssử dụng khối động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 4 cấp. Như vậy, Mitsubishi Xpander tại Malaysia không có tùy chọn hộp số sàn như xe ở Việt Nam. Về an toàn, xe được trang bị 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Giá xe Mitsubishi Xpander 2020 tại Malaysia hứa hẹn dưới 100.000 RM (khoảng 557 triệu đồng). Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander hiện đã được lắp ráp trong nước với phiên bản AT. Giá xe Mitsubishi Xpander tại Việt Nam dao động từ 555 - 630 triệu đồng. Video: Chi tiết Mitsubishi Xpander thế hệ mới tại Malaysia.

