Mitsubishi XForce “so găng” Hyundai Creta - chọn CUV Hàn hay Nhật?

Với Mitsubishi XForce và Hyundai Creta, đầu tiên xét về vóc dáng tổng thể, “tân binh” Mitsubishi XForce sở hữu kích thước DxRxC lần lượt là: 4.390mm x 1.810mm x 1.660 (mm) - nhỉnh hơn về chiều dài, nhưng lại thua đôi chút về chiều rộng so với Hyundai Creta, khi đại diện đến từ Hàn Quốc có “số đo cơ thể” là: 4.315 x 1.790 x 1.660 (mm). Cả hai xe có chiều cao bằng nhau. Tuy nhiên đáng chú ý, Mitsubishi XForce 2024 mới lại có khoảng sáng gầm 222mm, trong khi con số này ở Creta chỉ là 200mm. Lợi thế “chân dài cao ráo” chắc chắn sẽ giúp người dùng tự tin leo vỉa hoặc có thể vượt qua những đoạn địa hình xấu, chỗ ngập nước dễ dàng hơn - những kịch bản rất thường gặp đối với những mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ trong đô thị. Đó là còn chưa kể tới, kích thước trục cơ sở của Mitsubishi XForce là 2.650 mm; tức là vượt trội hơn đáng kể so với Hyundai Creta tại Việt Nam - vốn chỉ có khoảng cách giữa hai trục bánh xe đạt mức 2.610 mm. Đây chính là một thước đo khá quan trọng, định đoạt mức độ rộng rãi của không gian bên trong xe và là yếu tố quyết định trực tiếp tới sự thoải mái của các hành khách, nhất là trong những hành trình di chuyển đường dài. Đồng thời, Mitsubishi cũng rất “ăn chơi” khi trang bị cho “con cưng” XForce dàn chân “xịn xò” với bộ mâm có kích thước lên tới 18 inch. Trong khi đó Hyundai Creta - như hầu hết các mẫu xe khác trong cùng phân khúc, chỉ sở hữu bộ mâm 17 inch mà thôi. Trong khi thiết kế của Hyundai Creta mang nhiều nét hiện đại, sang trọng mà thanh lịch; thì Mitsubishi XForce lại đem đến cảm giác trẻ trung, thể thao và táo bạo; thậm chí mang thêm cả một chút phong cách tương lai. Bước vào bên trong xe, có thể thấy rõ ràng Mitsubishi XForce đem lại cảm giác thân thiện, hiện đại và trẻ trung hơn hẳn, với thiết kế chất liệu nội thất vải Melange sáng màu. Thiết kế ghế ngồi trên XForce cũng thể thao và ôm người hơn hẳn, với tựa vai nhô cao. Đặc biệt, hàng ghế sau của xe cho phép ngả tới 8 cấp độ. Về giải trí, cụm màn hình trung tâm trên Mitsubishi XForce cũng có kích thước vượt trội hơn hẳn - lên tới 12,3 inch - so với con số 10,25 Hyundai Creta. Trong khi hệ thống giải trí của Hyundai Creta được trang bị đầy đủ các kết nối thông minh tiêu chuẩn là Apple CarPlay hay Android Auto. Màn hình của Mitsubishi XForce thậm chí hỗ trợ cả kết nối WebLink - cho phép chia sẻ hiển thị của toàn bộ điện thoại lên màn hình trung tâm. Về âm thanh giải trí, Hyundai Creta phiên bản cao cấp nhất được trang bị 8 loa thương hiệu Bose. Trong khi đó, Mitsubishi XForce sử dụng hệ thống 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium do các kỹ sư Nhật Bản tự phát triển. Về các tiện ích khác, cả Creta và XForce cùng sở hữu phanh tay điện tử kèm Auto Hold; cổng sạc cho cả 2 hàng ghế; điều hòa tự động, nhưng đại diện Nhật Bản có thêm tính năng lọc không khí Nanoe và 2 vùng khí hậu độc lập. Về sức mạnh vận hành, Mitsubishi lựa chọn cho XForce một cấu hình rất vừa miếng, với động cơ 1.5L MIVEC, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Còn đại diện Hàn Quốc - Hyundai Creta cũng khá tương đồng - sở hữu trái tim SmartStream 1.5L hút khí tự nhiên với sức mạnh cực đại 113 HP và 144 Nm lực kéo. Cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước; hộp số tự động vô cấp và 4 phanh đĩa. Đặc biệt, các kỹ sư Nhật Bản còn trang bị cho Mitsubishi XForce tới 4 chế độ lái và cả tính năng AYC giúp xe vào cua an toàn hơn. Còn mẫu xe Hàn Quốc Hyundai Creta lại sở hữu hàng loạt tính năng an toàn chủ động vượt trội trong hệ thống SmartSense, gồm: phanh tự động trước và sau, giữ làn, đèn pha/cốt tự động thông minh và cả cảnh báo điểm mù. Dù chưa ra mắt tại Việt Nam, song nhiều đại lý cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc Mitsubishi XForce với mức giá dự đoán nằm trong khoảng 700 - 800 triệu đồng. Đây chắc chắn sẽ là một yếu tố rất đáng cân nhắc, bởi đối thủ Hyundai Creta đang được nhà phân phối Thành Công bán ra với 3 phiên bản, có giá chỉ từ 640 - 740 triệu đồng - tức là dễ tiếp cận hơn. Cùng với đó, Mitsubishi XForce cũng sẽ còn phải đối đầu với đối thủ đồng hương rất “sừng sỏ” khác đã nhanh chân ra mắt thị trường vào tháng 9 này - đó chính là Toyota Yaris Cross. Còn chưa kể tới hàng loạt những cái tên quen thuộc khác đã có mặt nhiều năm và khẳng định được vị thế vững mạnh của mình, như: Kia Seltos, Mazda CX-3, hay Peugeot 2008. Sự xuất hiện của XForce chắc chắn sẽ làm phân khúc CUV cỡ B nóng hơn bao giờ hết. Video: Mitsubishi X-Force có gì để đấu với Hyundai Creta và Kia Seltos.

