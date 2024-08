Mitsubishi Outlander 2025 lộ diện "bằng xương bằng thịt", chờ ra mắt

Theo kế hoạch, vào mùa thu năm nay, hãng Mitsubishi sẽ chính thức vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Outlander. Trước thời điểm đó, Mitsubishi Outlander 2025 mới đã bị bắt gặp trong tình trạng gần như không ngụy trang trên đường phố Nhật Bản. Không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander 2025 chỉ thay đổi nhẹ về mặt thiết kế so với phiên bản cũ. Mẫu xe này được bổ sung cụm đèn pha LED nâng cấp với tạo hình mới bên trong. Bên cạnh đó, xe còn được cải tiến thiết kế ở khu vực lưới tản nhiệt và cản trước. Chiếc Mitsubishi Outlander 2025 được dùng để chạy thử tại Nhật Bản sở hữu màu sơn mới là xám Moonstone Gray Metallic. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ vành hợp kim 20 inch mới. So với ngoại thất, nội thất của mẫu SUV cỡ C này sẽ được thay đổi nhiều hơn. Theo hé lộ của hãng Mitsubishi, điểm nhấn bên trong xe nằm ở màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch mới, thay cho loại 8 inch và 9 inch cũ. Đây có vẻ là màn hình sẽ dùng chung với Nissan X-Trail nâng cấp. Bên cạnh đó, đối thủ của Honda CR-V và Toyota RAV4 còn có ghế bọc da semi-aniline với tính năng làm mát, chất liệu nội thất cao cấp hơn cùng hệ thống âm thanh Yamaha. Những trang bị này sẽ giúp nội thất của Mitsubishi Outlander 2025 hiện đại và sang trọng hơn, từ đó tăng khả năng cạnh tranh. Quan trọng hơn, hãng Mitsubishi đã xác nhận việc Outlander phiên bản nâng cấp sẽ được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid thế hệ mới nhất. Nhiều khả năng hệ truyền động PHEV này sẽ mang đến sức mạnh lớn hơn cho xe. Bên cạnh đó là pin mới giúp tăng phạm vi di chuyển bằng điện của xe. Mitsubishi Outlander phiên bản hiện tại sở hữu công suất tối đa 248 mã lực và phạm vi di chuyển bằng pin là 61 km. Hệ dẫn động 4 bánh sẽ được trang bị cho mẫu SUV cỡ C này. Cũng theo Mitsubishi, các kỹ sư của hãng sẽ cải tiến cả hệ thống khung gầm để nâng cao cảm giác lái thoải mái cho Outlander mới. Dự kiến, Mitsubishi Outlander 2025 sẽ ra mắt ở thị trường châu Âu vào ngày 1/10 năm nay. Tuy nhiên, xe sẽ trình làng ở thị trường Nhật Bản sớm hơn châu Âu su đó cũng sẽ được ra mắt các thị trường khác. Vdeo: Xem chi tiết Mitsubishi Outlander PHEV thế hệ mới.

