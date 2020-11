Mitsubishi Eclipse Cross 2021 mới có khiến Kia Seltos dè chừng?

Đối thủ của Honda CR-V, Mazda CX-5 - Mitsubishi Eclipse Cross 2021 mới vừa chính thức được trình làng. Trên phiên bản nâng cấp mới này, xe sẽ được chính thức bán ra đầu tiên tại thị trường Australia và New Zealand vào ngày 1/12 tới, sau đó sẽ đến Nhật Bản và Bắc Mỹ. Như đã giới thiệu trước đó, Eclipse Cross thế hệ mới được tái thiết kế kiểu dáng, đặc biệt là đầu xe và phần đuôi. Giống như các mẫu xe Mitsubishi khác, đèn pha của Eclipse Cross được dời xuống dưới, họa tiết hình bầu dục mạ chrome, tách riêng biệt với dải đèn định vị mỏng ở trên. Nét thiết kế Dynamic Shield đặc trưng được sửa đổi nhẹ với lưới tản nhiệt đục lỗ vừa vặn - chi tiết vay mượn từ những mẫu xe concept Engelberg Tourer (e-Yi) và e-Evolution. Cản trước mới với 3 phần nhô ra. Việc sử dụng nhiều hơn các tấm trang trí cùng màu ngoại thất giúp chiếc xe trông sạch sẽ hơn. Ở phía sau, đuôi xe được tinh chỉnh. Đèn hậu chữ L tương tự như trên Xpander. Cản sau cũng được làm lại, tạo hình tương tự cản trước. Mitsubishi Eclipse Cross được trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch, kiểu tuabin phối 2 tone màu. Bên trong, Eclipse Cross có hệ thống thông tin giải trí mới với màn hình cảm ứng 8 inch dời về gần người lái hơn, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống định vị TomTom sử dụng mã địa lý what3words. Chất lượng đồ họa của màn hình cũng được cải thiện sắc nét hơn. Tùy chọn hệ thống loa Rocker Fosgate được thay thế bằng dàn âm thanh 8 loa công suất 510 W. Khoang hành lý phía sau là khu vực được thiết kế lại, rộng rãi hơn chiều dài tổng thể tăng 140 mm. Sức chứa hành lý tăng 18%, lên 405 lít. Những công nghệ an toàn có trên Mitsubishi Eclipse Cross bao gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo chệch làn đường, giám sát điểm mù, đèn pha tự động. Như trước đây, Mitsubishi Eclipse Cross được xếp hạng an toàn ANCAP 5 sao. Không có sự thay đổi trong động cơ, Eclipse Cross facelift vẫn sử dụng động cơ 4 xy-lanh tăng áp 1.5L, cho công suất 146 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn 250 Nm từ 2.000 đến 3.500 vòng/phút, đi kèm với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có hệ thống Super-All Wheel Control (S-AWC), tương tự hệ thống kiểm soát ổn định thân xe (AYC). Giá xe Mitsubishi Eclipse Cross 2021 chưa được công bố chính thức. Video: Xem trước Mitsubishi Eclipse Cross 2021 mới.

