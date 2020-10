Mitsubishi Eclipse Cross 2021 mới trình làng, "đấu" Honda CR-V

Trong chiến lược sản phẩm trong giai đoạn từ năm tài khóa 2020 - 2022 của hãng Mitsubishi, hãng loạt mẫu xe sẽ được nâng cấp lên phiên bản mới nhằm cải thiện lợi nhuận cho thương hiệu này. Trong số những mẫu xe được nâng cấp ấy, có cả mẫu crossover cỡ C Mitsubishi Eclipse Cross mới. Đúng như kế hoạch, mới đây, hãng Mitsubishi đã chính thức vén màn phiên bản 2021 của Eclipse Cross. Bước sang phiên bản mới, mẫu crossover cỡ C - Mitsubishi Eclipse Cross 2021 mới vẫn giữ nguyên kiểu dáng tổng thể như cũ và tiếp tục được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Tuy nhiên, hãng Mitsubishi đã bổ sung một số chi tiết thiết kế mới cho đối thủ của Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Mitsubishi Eclipse Cross 2021 được trang bị cản trước mới và hệ thống đèn chiếu sáng cải tiến, hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Tuy nhiên, tầng trên giờ đây chỉ còn dải đèn LED định vị ban ngày nên có thiết kế thanh mảnh hơn. Trong khi đó, đèn pha chiếu sáng chính được chuyển xuống dưới, nằm trong hốc hình bầu dục với viền mạ crôm nổi bật hơn. Ngoài ra, Mitsubishi còn trang bị lưới tản nhiệt trên hẹp hơn và lưới tản nhiệt dưới đi kèm mắt lưới hình tổ ong cho Eclipse Cross 2021. Đằng sau, Mitsubishi Eclipse Cross 2021 có nhiều thay đổi hơn với đèn hậu nối liền nhau của phiên bản cũ đã không còn được sử dụng nữa. Thay vào đó là đèn hậu hình chữ L, kéo dài lên trên và ôm lấy kính cửa sau. Tiếp đến là cửa cốp cải tiến giúp thiết kế đuôi xe bớt cục mịch và cản sau màu đen, đi kèm tấm ốp gầm giả để tăng vẻ rắn rỏi. Bên trong xe, Mitsubishi Eclipse Cross 2021 có hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng tăng kích thước từ 7 inch lên 8 inch đồng thời có giao diện mới. Màn hình này đi kèm các núm xoay cơ học tiện dụng. Bàn điều khiển cảm ứng touchpad có phần lạc lõng trên phiên bản cũ đã bị loại bỏ khỏi Mitsubishi Eclipse Cross 2021. Do đó, màn hình cảm ứng được đặt gần với ngồi trên ghế phụ lái hơn để hành khách dễ sử dụng. Về động cơ, Mitsubishi Eclipse Cross 2021 ở thị trường Mỹ sử dụng máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 152 mã lực và mô-men xoắn cực đại 249 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu Super All Wheel Control (S-AWC). Trong tương lai, hãng Mitsubishi còn bổ sung phiên bản plug-in hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn cho mẫu crossover này. Theo tin đồn, Mitsubishi Eclipse Cross 2021 phiên bản plug-in hybrid sẽ dùng hệ dẫn động giống với Outlander PHEV, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2,4 lít và 2 mô-tơ điện. Hiện giá xe Mitsubishi Eclipse Cross 2021 vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Mitsubishi Eclipse Cross 2021 mới.

