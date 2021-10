Minh nhựa "xem mắt" Rolls-Royce, chọn Ghost 2021 hay Phantom VIII

Mới đây, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh hay còn được biết đến với biệt danh Minh nhựa đã chia sẻ hình ảnh chụp trong showroom của đại lý Rolls-Royce ở Sài thành. Nhanh chóng sau đó, giới mê xe tung ra tin đồn không biết là liệu Rolls-Royce Ghost 2021 hay Phantom VIII sẽ về đội của chủ nhân Pagani Huayra đây. Được biết, trước đó, Minh nhựa đã ép giá 1 người mua bán siêu xe khi cho biết chiếc Lamborghini Huracan STO mình sẽ mua với giá 19 tỷ đồng và ngay lập tức bị từ chối. Sau đó, đại gia này còn gạ người bạn là Cường Đô la đổi chiếc xe Mercedes-AMG GTR để mình lấy về trải nghiệm và sẽ bù bằng Aston Martin V8 Vantage. Như vậy hết gạ bạn bè đổi siêu xe, Minh nhựa còn đi tham quan showroom Rolls-Royce và không rõ đại gia này có để ý đến chiếc xe chính hãng nào hay không. Được biết, bức ảnh Minh nhựa chia sẻ cho thấy phía sau là chiếc xe Phantom VIII sở hữu ngoại thất màu xanh đen chỉ mới được đưa vào Nam trưng bày vài ngày gần đây. Hiện trong garage xe của Minh nhựa còn thiếu chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom. Doanh nhân 8X cùng vợ từng sở hữu 1 chiếc xe Phantom thế hệ thứ 7 nhưng đã bán đi khá lâu. Cặp xe Rolls-Royce của Minh nhựa là Ghost đời cũ và Cullinan vẫn chưa ra biển số dù đã nhận bàn giao hơn 1 năm. Mới đây, đại gia này đã đến showroom Rolls-Royce để tham quan, hình ảnh còn cho thấy Minh nhựa đang trải nghiệm 1 chiếc đồng hồ mới bên tay phải, tay còn lại doanh nhân này đeo Patek Philippe nhưng không rõ có phải là mẫu Geneve Sky Chart 6103G đắt đỏ hay không Minh nhựa nổi tiếng là 1 người chơi siêu xe hàng hiếm khi đã mang về nước Bugatti Veyron, Pagani Huayra, Lamborghini Murcielago LP670-4 SV và Lamborghini Aventador LP750-4 SV, ở thời kỳ đỉnh cao của mình, chủ nhân của Pagani Huayra từng sở hữu 1 cặp xe Rolls-Royce vạn người mê lúc bấy giờ là Phantom và Ghost. Sau đó, anh đã bán đi hai chiếc xe này nhưng 1 thời gian sau tìm mua lại chiếc Ghost cũ biển 38.38. Hiện chưa rõ mục đích trong lần ghé thăm đại lý Rolls-Royce chính hãng của Minh nhựa, có thể doanh nhân này hỏi về một số chính sách bán hàng hay bảo dưỡng xe chính hãng cho Ghost và Cullinan nhưng cũng có thể là tìm kiếm mua xe mới. Đại lý Rolls-Royce chính hãng chưa công bố giá xe Phantom thế hệ thứ 8 mà Minh nhựa còn thiếu, chỉ biết rằng đơn vị phân phối chính hãng trước đó từng áp mức giá 46 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và 54 tỷ đồng cho bản trục cơ sở dài. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó, Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Về giá xe Rolls-Royce Ghost 2021, đại lý chính hãng báo giá cho khách từ 30 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn. Mẫu xe này có sự khác biệt rất lớn so với bản cũ của Minh nhựa đang sử dụng ở thiết kế cũng như trang bị Illuminated Fascia trong khoang lái, đây là trải nghiệm mà bất cứ khách hàng nào mua xe Rolls-Royce Ghost thế hệ mới đều muốn thử. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ hoàn toàn mới vẫn sẽ dùng động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, tăng 1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó, cho phép chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 96 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Ghost 2021, xe siêu sang đầy ắp công nghệ.

Mới đây, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh hay còn được biết đến với biệt danh Minh nhựa đã chia sẻ hình ảnh chụp trong showroom của đại lý Rolls-Royce ở Sài thành. Nhanh chóng sau đó, giới mê xe tung ra tin đồn không biết là liệu Rolls-Royce Ghost 2021 hay Phantom VIII sẽ về đội của chủ nhân Pagani Huayra đây. Được biết, trước đó, Minh nhựa đã ép giá 1 người mua bán siêu xe khi cho biết chiếc Lamborghini Huracan STO mình sẽ mua với giá 19 tỷ đồng và ngay lập tức bị từ chối. Sau đó, đại gia này còn gạ người bạn là Cường Đô la đổi chiếc xe Mercedes-AMG GTR để mình lấy về trải nghiệm và sẽ bù bằng Aston Martin V8 Vantage. Như vậy hết gạ bạn bè đổi siêu xe, Minh nhựa còn đi tham quan showroom Rolls-Royce và không rõ đại gia này có để ý đến chiếc xe chính hãng nào hay không. Được biết, bức ảnh Minh nhựa chia sẻ cho thấy phía sau là chiếc xe Phantom VIII sở hữu ngoại thất màu xanh đen chỉ mới được đưa vào Nam trưng bày vài ngày gần đây. Hiện trong garage xe của Minh nhựa còn thiếu chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom. Doanh nhân 8X cùng vợ từng sở hữu 1 chiếc xe Phantom thế hệ thứ 7 nhưng đã bán đi khá lâu. Cặp xe Rolls-Royce của Minh nhựa là Ghost đời cũ và Cullinan vẫn chưa ra biển số dù đã nhận bàn giao hơn 1 năm. Mới đây, đại gia này đã đến showroom Rolls-Royce để tham quan, hình ảnh còn cho thấy Minh nhựa đang trải nghiệm 1 chiếc đồng hồ mới bên tay phải, tay còn lại doanh nhân này đeo Patek Philippe nhưng không rõ có phải là mẫu Geneve Sky Chart 6103G đắt đỏ hay không Minh nhựa nổi tiếng là 1 người chơi siêu xe hàng hiếm khi đã mang về nước Bugatti Veyron, Pagani Huayra, Lamborghini Murcielago LP670-4 SV và Lamborghini Aventador LP750-4 SV, ở thời kỳ đỉnh cao của mình, chủ nhân của Pagani Huayra từng sở hữu 1 cặp xe Rolls-Royce vạn người mê lúc bấy giờ là Phantom và Ghost. Sau đó, anh đã bán đi hai chiếc xe này nhưng 1 thời gian sau tìm mua lại chiếc Ghost cũ biển 38.38. Hiện chưa rõ mục đích trong lần ghé thăm đại lý Rolls-Royce chính hãng của Minh nhựa , có thể doanh nhân này hỏi về một số chính sách bán hàng hay bảo dưỡng xe chính hãng cho Ghost và Cullinan nhưng cũng có thể là tìm kiếm mua xe mới. Đại lý Rolls-Royce chính hãng chưa công bố giá xe Phantom thế hệ thứ 8 mà Minh nhựa còn thiếu, chỉ biết rằng đơn vị phân phối chính hãng trước đó từng áp mức giá 46 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và 54 tỷ đồng cho bản trục cơ sở dài. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó, Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Về giá xe Rolls-Royce Ghost 2021, đại lý chính hãng báo giá cho khách từ 30 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn. Mẫu xe này có sự khác biệt rất lớn so với bản cũ của Minh nhựa đang sử dụng ở thiết kế cũng như trang bị Illuminated Fascia trong khoang lái, đây là trải nghiệm mà bất cứ khách hàng nào mua xe Rolls-Royce Ghost thế hệ mới đều muốn thử. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ hoàn toàn mới vẫn sẽ dùng động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, tăng 1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó, cho phép chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 96 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Ghost 2021, xe siêu sang đầy ắp công nghệ.