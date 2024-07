Minh Nhựa lại gây sốc khi chia sẻ mua Lamborghini Countach hơn 61 tỷ

Ông Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi là đại gia Minh Nhựa là con trai độc nhất của đại gia ngành nhựa Long Thành, ông Phạm Văn Mười. Khác với các thiếu gia ngành nhựa khác, Minh Nhựa lại rất đam mê các siêu xe thương hiệu siêu bò và Lamborghini Countach LPI 800-4 triệu đô là một trong số đó. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Minh "Nhựa" đã chia sẻ dòng trạng thái như sau: "Hãng say yes, thì làm sao nỡ say no", cùng bức ảnh Minh Nhựa và siêu xe Lamborghini khá bí ẩn, chỉ lộ ra 1/3 đầu xe, nhưng lại không quá khó với giới mê xe để đoán ra mẫu xe này, đó chính là Lamborghini Countach LPI 800-4. Trên toàn thế giới chỉ có đúng 112 chiếc siêu xe triệu đô Lamborghini Countach LPI 800-4 được sản xuất, cùng mức giá bán không tưởng 2,64 triệu USD (tương đương khoảng hơn 61 tỷ đồng), đắt hơn rất nhiều so với Pagani Huayra hay McLaren Elva, vì thế, việc Minh Nhựa tậu Lamborghini Countach là điều không quá bất ngờ. Một điều giới mê xe khá lấy làm lạ là từ khi ra mắt Lamborghini Countach LPI 800-4, hãng siêu xe Ý đã công bố 112 chiếc xe đã có chủ nhân. Nhưng đến giờ, Minh Nhự" vẫn có 1 suất mua xe chính hãng, điều này vừa đảm bảo yêu cầu giá cả sẽ được niêm yết rõ ràng. Không có chênh lệch nếu như mua qua trung gian, cũng đồng thời Minh Nhựa trở thành cái tên chính thức trong số 112 chủ xe Lamborghini Countach LPI 800-4 trên toàn cầu. Siêu xe Lamborghini Countach LPI 800-4 được phát triển dựa trên phiên bản Lamborghini Aventador với nguồn cảm hứng được lấy từ thiết kế của Lamborghini Countach đời đầu đã ra mắt gần 5 thập kỷ, nhưng mấu chốt nằm ở công nghệ lại dùng chung với Sian FKP 37, 1 siêu phẩm hypercar đắt đỏ. Lamborghini Countach LPI 800-4 được trang bị cụm đèn pha hình chữ nhật, nắp ca-pô hình thang và lưới tản nhiệt hẹp nhưng kéo dài hết chiều rộng của đầu xe giống Lamborghini Countach đời đầu. Ngay cả tem chữ "Countach" trên lưới tản nhiệt của xe cũng được dùng phông chữ viết thường như siêu bò ra đời vào năm 1974. Bên sườn, Lamborghini Countach mới đi kèm hốc bánh góc cạnh, khe gió hình tam giác phía trước chắn bùn sau và hốc hút gió sau cửa sổ. Riêng phần đuôi xe được thiết kế hiện đại hơn một chút với đèn hậu hình lục giác, gợi liên tưởng đến người anh em Sian. Thêm vào đó là bộ khuếch tán gió cỡ lớn và 4 ống xả hình tròn. Lamborghini Countach LPI 800-4 sử dụng hệ truyền động mild hybrid, bao gồm máy xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, tạo ra công suất tối đa 769 mã lực. Động cơ này đồng hành với mô-tơ điện 48 V, bổ sung 34 mã lực, nằm bên trong hộp số tự động 7 cấp, và hệ dẫn động 4 bánh. Tổng cộng sức mạnh của siêu xe Lamborghini Countach LPI 800-4 có công suất lên đến 803 mã lực, siêu xe này có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,8 giây, 0-200 km/h trong 8,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 355 km/h. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Countach LPI 800-4.

Ông Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi là đại gia Minh Nhựa là con trai độc nhất của đại gia ngành nhựa Long Thành, ông Phạm Văn Mười. Khác với các thiếu gia ngành nhựa khác, Minh Nhựa lại rất đam mê các siêu xe thương hiệu siêu bò và Lamborghini Countach LPI 800-4 triệu đô là một trong số đó. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Minh "Nhựa" đã chia sẻ dòng trạng thái như sau: "Hãng say yes, thì làm sao nỡ say no", cùng bức ảnh Minh Nhựa và siêu xe Lamborghini khá bí ẩn, chỉ lộ ra 1/3 đầu xe, nhưng lại không quá khó với giới mê xe để đoán ra mẫu xe này, đó chính là Lamborghini Countach LPI 800-4. Trên toàn thế giới chỉ có đúng 112 chiếc siêu xe triệu đô Lamborghini Countach LPI 800-4 được sản xuất, cùng mức giá bán không tưởng 2,64 triệu USD (tương đương khoảng hơn 61 tỷ đồng), đắt hơn rất nhiều so với Pagani Huayra hay McLaren Elva, vì thế, việc Minh Nhựa tậu Lamborghini Countach là điều không quá bất ngờ. Một điều giới mê xe khá lấy làm lạ là từ khi ra mắt Lamborghini Countach LPI 800-4, hãng siêu xe Ý đã công bố 112 chiếc xe đã có chủ nhân. N hưng đến giờ, Minh Nhự" vẫn có 1 suất mua xe chính hãng, điều này vừa đảm bảo yêu cầu giá cả sẽ được niêm yết rõ ràng. Không có chênh lệch nếu như mua qua trung gian, cũng đồng thời Minh Nhựa trở thành cái tên chính thức trong số 112 chủ xe Lamborghini Countach LPI 800-4 trên toàn cầu. Siêu xe Lamborghini Countach LPI 800-4 được phát triển dựa trên phiên bản Lamborghini Aventador với nguồn cảm hứng được lấy từ thiết kế của Lamborghini Countach đời đầu đã ra mắt gần 5 thập kỷ, nhưng mấu chốt nằm ở công nghệ lại dùng chung với Sian FKP 37, 1 siêu phẩm hypercar đắt đỏ. Lamborghini Countach LPI 800-4 được trang bị cụm đèn pha hình chữ nhật, nắp ca-pô hình thang và lưới tản nhiệt hẹp nhưng kéo dài hết chiều rộng của đầu xe giống Lamborghini Countach đời đầu. Ngay cả tem chữ "Countach" trên lưới tản nhiệt của xe cũng được dùng phông chữ viết thường như siêu bò ra đời vào năm 1974. Bên sườn, Lamborghini Countach mới đi kèm hốc bánh góc cạnh, khe gió hình tam giác phía trước chắn bùn sau và hốc hút gió sau cửa sổ. Riêng phần đuôi xe được thiết kế hiện đại hơn một chút với đèn hậu hình lục giác, gợi liên tưởng đến người anh em Sian. Thêm vào đó là bộ khuếch tán gió cỡ lớn và 4 ống xả hình tròn. Lamborghini Countach LPI 800-4 sử dụng hệ truyền động mild hybrid, bao gồm máy xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, tạo ra công suất tối đa 769 mã lực. Động cơ này đồng hành với mô-tơ điện 48 V, bổ sung 34 mã lực, nằm bên trong hộp số tự động 7 cấp, và hệ dẫn động 4 bánh. Tổng cộng sức mạnh của siêu xe Lamborghini Countach LPI 800-4 có công suất lên đến 803 mã lực, siêu xe này có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,8 giây, 0-200 km/h trong 8,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 355 km/h. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Countach LPI 800-4.